Chill Adventures Of Sabrina & # 039; s Penelope Blossom Cameo Explained

Attention: SPOILERS pour Chilling Adventures of Sabrina saison 3.

le Aventures effrayantes de Sabrina La première de la saison 3 comportait un camée choquant d’un personnage de Riverdale. Nathalie Boltt a repris son rôle de Penelope Blossom, la mère en disgrâce de l’adolescente de Riverdale, Cheryl Blossom. Les deux séries existent probablement dans le même univers étant donné qu’elles sont développées par Roberto Aguirre-Sacasa. Voici une ventilation du camée de Boltt et ce que cela signifie pour la série Netflix.

Penelope Blossom était une orpheline qui a grandi aux Sisters of Quiet Mercy avant d’être adoptée par la famille Blossom, une famille qu’elle a finalement épousée. Elle était très contrôlante et abusive envers Cheryl, qui a été montrée d’innombrables fois sur Riverdale. En plus d’être affiliée à des gangs et à des trafiquants de drogue, Penelope est un tueur en série froid comme la pierre. Jusqu’à présent, Penelope a tué son mari, Clifford Blossom, et son frère, Claudius, ainsi que Darryl Doiley, Felix Featherhead et Hal Cooper. Cheryl a compris le harcèlement récent de sa mère et a enfermé la femme dans un bunker souterrain où elle se trouve actuellement sur Riverdale.

Connexes: Chilling Adventures Of Sabrina Saison 3 Guide des acteurs et des personnages

Penelope apparaît brièvement dans Chilling Adventures of Sabrina saison 3 pendant l’épisode “Chapter 21: The Hellbound Heart”. Alors que Sabrina s’occupe d’entrer en enfer pour sauver son petit ami alors que Hilda et Zelda découvrent la prochaine étape pour guider le clan, Prudence et Ambrose sont à la recherche du père Blackwood. L’intrigue se déplace vers la Nouvelle-Orléans où Penelope, utilisant maintenant un accent du Sud, guide un homme qui ressemble au père Blackwood dans sa chambre. Penelope offre à “Mr. Wood” un verre mais quand elle se retourne, la femme se transforme de nouveau en Prudence révélant que sa forme Penelope n’était qu’un déguisement. Après avoir demandé l’emplacement de son frère et de sa sœur, Prudence poignarde son père dans l’intestin, mais il s’est révélé être l’un des acolytes de Judas à Blackwood. Prudence et Ambrose se rendent compte qu’ils utilisent les mêmes astuces que le père Blackwood, mais sa transformation à Penelope est très révélatrice.

Pour que Prudence utilise un sort glamour pour se déguiser en quelqu’un d’autre, elle devait avoir rencontré cette personne spécifique dans le passé. Prudence et Penelope n’ont jamais interagi directement dans Riverdale ou Chilling Adventures of Sabrina, mais cela ne signifie pas que cela ne s’est jamais produit. Étant donné que Riverdale est de l’autre côté de la rivière Sweetwater, il est probable que Prudence s’est aventurée hors de Greendale. Penelope a montré qu’il dirigeait un bordel appelé “The Maple Club” à Riverdale et il est possible que Prudence lui ait rendu visite afin de rechercher des informations sur le père Blackwood ou certains de ses disciples. Ses partisans misogynes semblent être la clientèle parfaite pour le bordel de Penelope. Il est également possible que Penelope se soit échappée du bunker souterrain et que Prudence l’ait rencontrée alors qu’elle aussi était en fuite.

Chilling Adventures of Sabrina et Riverdale ont fait de petits croisements dans le passé. Ben Button de Riverdale a fait une apparition dans la première saison de Sabrina tandis qu’un intimidateur de Baxter High a récemment visité Chock’lit Shoppe de Pop pour parler à Betty d’une histoire qu’elle écrivait. Aventures effrayantes de Sabrina la saison 3 a également quelques connexions supplémentaires, ce qui permettra aux téléspectateurs d’espérer un événement multisegment majeur dans un avenir proche. Il semble inévitable que Sabrina finisse par rencontrer Archie, Jughead, Betty et Veronica à un moment donné, mais d’ici là, gardez les yeux ouverts pour d’autres camées.

Suivant: À quoi s’attendre de Chilling Adventures of Sabrina Saison 4