Chilling Adventures of Sabrina Saison 3 & # 039; s Riverdale Connections

AVERTISSEMENT: Spoilers pour Chilling Adventures of Sabrina saison 3.

La troisième saison de Netflix Aventures effrayantes de Sabrina comprend plus de connexions à The CW Riverdale que jamais auparavant, confirmant apparemment que les deux émissions télévisées d’Archie Comics coexistent dans le même univers. Depuis que Warner Bros.TV a donné vie à Archie Universe via The CW et Netflix, les téléspectateurs des deux propriétés attendent un crossover potentiel.

Riverdale et Sabrina ont fait leur juste part de hochements de tête et d’oeufs de Pâques faisant allusion à eux, probablement dans le même univers. Avec l’obstacle de la diffusion de Riverdale sur The CW et de Sabrina sur Netflix, il devient question de croiser les chemins entre les plateformes. Mais étant donné l’implication de Roberto Aguirre-Sacasa en tant que showrunner pour les deux projets, cela a permis à la série de faire des références, des hochements de tête et même des camées de personnages mineurs.

Au fur et à mesure que chaque émission progresse épisode après épisode, les connexions entre Riverdale et Sabrina ont augmenté dans une certaine mesure. Avec la sortie de la saison 3 de la série dirigée par Kiernan Shipka, Riverdale a réussi à se réincorporer à une échelle encore plus grande qu’auparavant. Alors que la nouvelle saison de Chilling Adventures of Sabrina met l’adolescente à travers l’un de ses défis les plus difficiles, des éléments de Riverdale émergent tout au long des aventures de Sabrina. Alors que Archie Andrews (K.J. Apa) ou son gang n’apparaît jamais dans Chilling Adventures of Sabrina saison 3, les fans de Riverdale reconnaîtront une poignée d’éléments établis de la série The CW.

Dans la première de la saison intitulée “Chapter 21: The Hellbound Heart”, l’un des principaux arcs implique Ambrose (Chance Perdomo) et Prudence (Tati Gabrielle) essayant toujours de trouver Faustus Blackwood (Richard Coyle). Lors de leur dernière tentative, pensant l’avoir trouvé, Prudence utilise un sort pour se déguiser en femme essayant d’attirer Faustus. Mais alors que les deux n’étaient pas qui ils pensaient être, le choix du déguisement de Prudence est joué par un acteur régulier de Riverdale. La personne Prudence apparaît comme nul autre que Nathalie Boltt, qui incarne Penelope, la mère de Cheryl Blossom de Riverdale (Madelaine Petsch).

La vilaine mère a obtenu un rôle plus important lors de la saison 3 de Riverdale grâce à la saga Gargoyle King. Bien que ce ne soit pas la Pénélope réelle apparaissant dans cet épisode, cela soulève des questions. Bien que Prudence n’ait jamais expliqué pourquoi elle avait choisi spécifiquement cette femme pour emprunter sa ressemblance, la sorcière a-t-elle peut-être rencontré la méchante de Riverdale? Il doit certainement y avoir eu un moment où Prudence a au moins vu Pénélope quelque part pour avoir une idée de son déguisement temporaire, mais la connexion suggère une rencontre qui pourrait même être révélée à l’avenir.

Après avoir été référencé un certain nombre de fois, certains des personnages de Greendale finissent par faire un voyage à Riverdale dans Chilling Adventures of Sabrina saison 3. Dans le troisième épisode “Chapitre vingt-trois: Heavy est la Couronne”, Sabrina et Ambrose quittent Greendale temporairement pour trouver la couronne qui se trouve à Riverdale. Sur le chemin de la petite ville, les cousins ​​de Spellman passent devant un panneau «Bienvenue à Riverdale» qui comprend un œuf de Pâques amusant Jughead Jones (Cole Sprouse).

Au dos du panneau, peint en graffiti, se trouve le message «JJ Wuz Here», une phrase que le personnage a déjà utilisée. Avec la couronne emblématique ajoutée sur le signe qui est devenu un cri majeur pour le personnage emblématique d’Archie Comics. Bien que Penelope ait eu son camée plus tôt, ce n’est pas la seule touche Blossom qui apparaît dans Chilling Adventures of Sabrina saison 3. L’arbre où les cousins ​​Spellman trouvent la couronne est en fait l’un des érables de la famille Blossom.

L’un des endroits les plus emblématiques d’Archie Comics dans la mythologie qui a également fait de Riverdale est le Shoppe éclairé de Pop’s Chock. Le dîner fait partie de l’émission depuis la première saison et devient une partie plus importante de la vie régulière des personnages principaux avec Veronica Lodge (Camila Mendes) qui en est actuellement propriétaire. Dans le sixième épisode de Chilling Adventures of Sabrina saison 3, intitulé “Chapter Twenty-Six: All of Them Witches”, l’un des personnages principaux montre leur amour pour le dîner bien-aimé. Comme Hilda (Lucy Davis) a été infectée par des araignées, changeant radicalement son apparence, elle demande au docteur Cerberus (Alessandro Juliani) une grande faveur.

Malgré l’état dans lequel elle se trouve, Hilda lui parle du célèbre restaurant et lui demande s’il pourrait lui procurer des plats délicieux de Pop. Cependant, Hilda, une araignée qui tourne, empire en mangeant quelqu’un avec des liens avec un autre élément familier de Riverdale. Un client ne visite Cerberus Books que pour, littéralement, se faire piéger dans le Web de Hilda avant d’être mangé. Bien que jamais nommé, l’homme portait une veste en cuir Southside Serpent, se révélant être un membre du gang de longue date. C’est l’un de ces œufs de Pâques «clignote ou tu vas le manquer» où la veste est brièvement vue avant que Hilda ne le mange.

Il reste à voir dans les futurs épisodes de la saison 4 si les personnages de Riverdale mentionneront qu’un membre de Southside Serpent est allé à Greendale, mais qu’il n’est jamais revenu mystérieusement. Mais ce ne serait pas la première fois que quelque chose d’étrange arrive à quelqu’un sur Riverdale pendant son séjour à Greendale. Avec les connexions entre les deux spectacles qui augmentent chaque saison, il semble qu’ils font plus ou moins partie d’un univers partagé. Que les liens ou les camées deviennent plus grands ou non, cela dépend de ce qui est en réserve pour Riverdale saison 5 et Aventures effrayantes de Sabrina partie 4.

