Chilling Adventures Of Sabrina Saison 3 Villain: Caliban expliqué

Avertissement: les principaux SPOILERS à venir pour Chilling Adventures of Sabrina partie 3

Partie 3 de Aventures effrayantes de Sabrina a emmené les téléspectateurs en enfer. Une fois là-bas, ils ont rencontré Caliban, qui prétendait être le prince de l’enfer et donc celui qui devrait prendre le trône, pas Sabrina – mais qui est ce type et d’où vient-il? Basé sur la série de bandes dessinées Archie, et initialement destiné à être une série compagnon de The CW’s Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina a fait ses débuts sur Netflix en 2018. Cette première partie a été saluée par les critiques et les téléspectateurs, et la série a été renouvelée pour une deuxième saison , qui est arrivé en avril 2019, la partie 3 faisant ses débuts en janvier 2020.

Chilling Adventures of Sabrina suit Sabrina Spellman, une adolescente mi-sorcière et mi-mortelle luttant pour équilibrer les deux côtés tout en combattant les différentes forces du mal qui la poursuivent, sa famille et ses amis mortels. La série est progressivement devenue de plus en plus sombre, Lucifer lui-même apparaissant dans la partie 2, et la partie 3 après Sabrina to Hell and back. Être reine de l’enfer ne signifie pas être exempt d’ennemis, et Sabrina s’est retrouvée face à face avec de nouvelles menaces plus grandes en enfer et en Greendale, parmi ces Caliban.

Née, élevée et vivant en enfer, Caliban a contesté la prétention de Sabrina au trône et n’était pas exactement la concurrente la plus honnête, devenant le plus grand ennemi de Sabrina de l’enfer (sans compter son père, Lucifer, car il n’était plus en enfer). Caliban a eu un grand impact sur les téléspectateurs et les personnages de la série, mais qui est-il et que veut-il vraiment?

Caliban a été présenté dans l’épisode «Chapter 21: The Hellbound Heart», où le Fright Club – c’est-à-dire Sabrina, Harvey, Theo et Roz – est allé en enfer pour sauver Nick, qui servait toujours de prison pour le Seigneur des Ténèbres. Le groupe est arrivé sur les rives de l’enfer, où il est tombé sur un étranger qui (pour une raison quelconque) construisait un grand château de sable. Cet homme ne s’est pas présenté, mais il leur a dit comment se rendre à Pandemonium, la capitale de la pègre infernale. Une fois à Pandemonium, l’étranger est apparu et a finalement révélé qui il était: Caliban, et il a prétendu être le prince de l’enfer.

Bien qu’il ait l’air humain, il est en réalité «moulé dans l’argile de la fosse elle-même», c’est pourquoi il prétendait être le prince de l’enfer et celui qui devrait prendre le trône, même si on ne sait pas qui l’a créé et Lucifer ne le fait pas. Je ne sais même pas qui il est. Les pouvoirs de Caliban se révèlent être les mêmes qu’un démoniste peut avoir, mais avec la particularité de ne pas saigner et de ne pas être faciles à tuer, simplement parce qu’il est fait d’argile. Être un fils littéral de l’enfer signifie qu’il a de nombreux tours dans sa manche, principalement utilisés à son avantage. Il a de nombreux alliés en enfer (qui le soutiennent évidemment pour qu’il prenne le trône de Sabrina), est un tricheur et a offert à Sabrina un mariage politique afin qu’ils puissent gouverner l’enfer ensemble, ce qui ne s’est manifestement pas avéré comme il s’y attendait. Bien qu’il ait essayé d’aider Sabrina, Harvey et Theo à ramener Roz lorsqu’elle a été transformée en pierre, Caliban n’est certainement pas du genre à qui faire confiance.

Sabrina est la fille de Lucifer, mais Caliban est né des terres de l’enfer, donc d’une certaine manière, on peut dire qu’il est l’enfer – et dans cet esprit, son titre autoproclamé de prince de l’enfer et sa quête pour prendre le trône ne semble pas déraisonnable. Après que Sabrina se soit couronnée reine de l’enfer devant la cour – à la grande surprise et au déplaisir de Lilith – Caliban a réalisé qu’elle pouvait être mise au défi, et avec des démons et à peu près tout l’enfer le soutenant, il a contesté sa prétention à la le trône et la chasse à la Régie Impie ont commencé.

La première était la couronne du roi Hérode, que Sabrina a trouvée mais a été emportée par Caliban pendant qu’elle, Nick et Ambrose se battaient contre ce qui restait du roi Hérode. La seconde était la plaque de Ponce Pilate, qui ramena Sabrina et Caliban des milliers d’années en arrière, à l’époque de la crucifixion. Sabrina a réussi à s’échapper de la boucle temporelle et a pris la plaque, Caliban étant piégé et tué – mais il n’a dû attendre que 2000 ans «sous la poussière des âges» pour revenir parce que, eh bien, il est fait d’argile (quelque chose qu’il ne laisse jamais personne oublier, soit dit en passant). Bien qu’il ait triché lors du premier défi car il n’a pas trouvé la couronne, il était très contrarié lorsque Sabrina a pris l’assiette et l’a traitée de tricheuse, ce qui l’a incité à lui jouer un tour très sale au début du troisième défi.

La troisième pièce était de l’argent de Judas, que Sabrina a retrouvé, mais elle a été trompée par Caliban et enterrée dans la pierre dans le neuvième cercle de l’enfer. Caliban est retourné en enfer avec les pièces, ce qui signifie qu’il pourrait prendre sa place sur le trône (et personne ne pourrait l’arrêter car il a également enterré Lucifer et Lilith). Le plan de Caliban en tant que roi de l’enfer était de transformer la Terre en le dixième cercle de l’enfer, et il a donc conduit les armées à prendre le contrôle du royaume, mais a été vaincu par les païens après avoir ressuscité l’homme vert. Cependant, quand une future version de Sabrina a sauvé son passé de la pierre, toute l’histoire a changé. Sabrina est retournée dans le temps pour protéger sa famille tandis que son autre moi-même dans la même chronologie est allé chercher l’argent de Judas. Sabrina a alors empêché son passé de tromper Caliban, et Caliban a fini par être enterré. Dans cette nouvelle chronologie, Caliban n’a pas pu terminer son plan, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas revenir dans la saison 4.

Caliban est joué par Sam Corlett, un mannequin australien dont la carrière d’acteur ne fait que commencer. Chilling Adventures of Sabrina est le premier rôle majeur de Corlett et a déjà joué dans les courts métrages Noah et Pretty Face en 2018. Corlett a étudié à la Western Australia Academy of Performing Arts et a participé à diverses productions théâtrales, comme A Streetcar Named Desire et William. Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare (assez drôle, The Tempest de Shakespeare a un personnage nommé Caliban, qui est le fils d’une sorcière). Bien que Aventures effrayantes de Sabrina a été renouvelé pour une quatrième partie, on ne sait pas si Sam Corlett sera de retour, mais il ne serait pas surprenant qu’il le fasse car la partie 3 a montré que n’importe qui peut être ramené – c’est magique, après tout.

