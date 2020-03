Choses à faire lorsque vous êtes coincé à la maison pendant l’auto-quarantaine des coronavirus

Nous manquons rapidement de choses amusantes à faire pendant que le coronavirus a le monde à l’intérieur pour une durée indéterminée. Vous vous ennuyez et êtes confiné, et nous aussi.

La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup de choses divertissantes ou productives à faire cette semaine pour vous distraire du fait surréaliste que COVID-19 a tout le monde enfermé à l’intérieur.

Nous avons créé une liste de choses à faire à l’intérieur, avec de nouveaux contenus à consommer, des favoris multimédias que vous pourriez avoir manqués et des tâches que vous n’avez jamais eu l’occasion de faire. Il est maintenant temps de rattraper son retard en auto-quarantaine.

Jeux vidéo, films, podcasts et ebook et plus – nous parcourons notre liste de choses à faire pour vous assurer que vous n’êtes pas tenté de sortir cette semaine.

1. Jouez à Doom Eternal ou à Animal Crossing

(Crédit d’image: iD Software)

Vendredi dernier, deux nouveaux jeux vidéo ne pourraient pas être plus différents, et nous sommes reconnaissants pour la variété fournie par Bethesda Softworks et Nintendo.

Doom Eternal est une belle mais brutale réinvention de la série de jeux de tir à la première personne qui rend la vie en ce moment … pas si mal. Ce voyage à travers l’enfer est l’une des meilleures expériences que vous aurez en 2020. Notre examen complet de Doom Eternal est d’accord, avec une note de cinq étoiles et un prix Editor’s Choice. Il est rapide à 60 images par seconde et a dépassé nos attentes même lorsqu’il l’a joué en 8K avec une carte graphique de 2500 $.

Animal Crossing: New Horizons est à l’autre bout du spectre – c’est un prêt à vous endormir dans le sens que rien ne cloche comme un bon ASMR. C’est bon. Tout va bien, dit le personnage principal Tim Nook. La jolie simulation de vie sociale de Nintendo est idéale pour la situation d’auto-isolement d’aujourd’hui. Lisez notre revue Animal Crossing: New Horizons et pensez à des pensées heureuses.

Une chose à noter: alors que le nouvel Animal Crossing est un incontournable exclusif à Nintendo Switch, Doom Eternal est disponible sur un plus large éventail de plates-formes: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et même Google Stadia.

2. Regardez les séries de films dans l’ordre

(Crédit d’image: Marvel)

Rien ne mange plus de temps qu’une bonne et longue série télévisée, mais parce que les films ont généralement des budgets plus importants et une valeur de production plus élevée (en dehors de quelques émissions de télévision), nous le commutons (et nous avons également manqué d’émissions de télévision pour regarder Cette fin de semaine). C’est le moment idéal pour passer par une franchise de films entière – dans l’ordre.

Il existe plusieurs façons de regarder les films Marvel dans l’ordre, et nous avons les liens vers où vous pouvez regarder la plupart des 23 films Marvel (Disney Plus étant le moyen le plus simple de regarder la majorité d’entre eux). Si vous cherchez des choses à faire pendant l’auto-isolation du coronavirus, cela vous prendra au total 60 heures.

Nous avons également des listes pour regarder les films de Star Wars dans l’ordre, les films de Batman dans l’ordre, les films de James Bond dans l’ordre (malheureusement “ No Time to Die ” est en attente), Star Trek dans l’ordre (y compris la nouvelle série Picard) , Films Harry Potter dans l’ordre, et, si vous êtes d’humeur pour des divertissements impénétrables dirigés par Vin Diesel, des films rapides et furieux dans l’ordre.

3. Lisez l’un des 100 meilleurs ebooks

Faites ceci … mais à l’intérieur ou loin des gens, s’il vous plaît. (Crédit d’image: Amazon)

Il est facile de différer la lecture de livres lorsque la vie est occupée et que vous devez vous déplacer. Mais vous êtes probablement libre de vos déplacements si vous travaillez à domicile. Donc, fondamentalement, vous n’avez aucune excuse pour parcourir quelques pages d’un ebook.

Par où commencer? C’est parfois la partie la plus difficile, mais nous avons été impressionnés par les 100 livres d’Amazon à lire dans une liste à vie. Tout ne sera pas votre tasse de thé, mais il y en a pour tous les goûts et la plupart des ebooks sont avantageusement réduits.

Vous n’êtes pas fan de lecture? Détestez le son de votre propre voix dans votre tête? Audible est le meilleur remède pour cela. La société de livres audio d’Amazon propose toujours un abonnement gratuit de 30 jours. Les meilleures pièces? Les livres électroniques et les livres audio sont livrés instantanément et Amazon ne manquera pas d’inventaire non plus.

4. Découvrez un nouveau podcast

(Crédit d’image: Future)

Les podcasts sont généralement gratuits et trouvent souvent le juste équilibre entre divertissant et informatif. Des podcasts notables, y compris This American Life, Serial et Stuff You should Know – ils figurent systématiquement dans le top 50 des plateformes de podcasts.

Si nous pouvons être un peu biaisés pendant une seconde, vous devriez vraiment consulter Noise Canceling, le meilleur nouveau podcast technologique du moment. Ceci est notre nouveau podcast hebdomadaire qui parle de ce qui se passe dans la technologie, élargissant la couverture écrite quotidienne de TechRadar.

5. Nettoyez vos gadgets – physiquement et numériquement

(Crédit d’image: androidpit)

Nous avons lancé une série de méthodes de nettoyage des articles, ce qui arrive à point nommé étant donné que vous avez probablement retardé cela pendant une longue période avant l’éclosion de coronavirus. C’est l’une des meilleures choses à faire si vous n’avez pas effacé vos gadgets sales et collecteurs de germes.

Le plus grand délinquant est votre smartphone, nous avons donc lancé un guide sur la façon de nettoyer votre téléphone, qui reflète nos conseils sur la façon de nettoyer votre iPad ou votre tablette et comment nettoyer l’écran de votre ordinateur portable. Il est très facile d’oublier de nettoyer vos AirPod, mais ils pourraient également utiliser un bon frottement, que vous voyiez ou non de la cire visible. N’oubliez pas votre Nintendo Switch et le nettoyage de tous vos périphériques de jeu. Vous les serrerez fort pendant les marathons de jeu et ils deviendront des aimants à germes.

Déjà fait ça? C’est aussi le meilleur moment pour plonger dans vos fichiers numériques avec notre comment sauvegarder votre PC et comment formater vos guides Mac. La sauvegarde de vos photos avec Google Photos est l’une des meilleures utilisations de votre temps libre.

Nous garderons à jour cette liste de choses à faire au fur et à mesure que les semaines de détention se poursuivent et tant que nous pensons offrir des conseils utiles. Nous ne sommes pas dans un appel mondial aux armes, mais dans un appel mondial au canapé – et nous comprenons que cela peut être difficile si vous manquez d’idées amusantes au début de la première semaine. Nous donnons souvent aux gens des conseils d’achat, mais nous sommes tout aussi heureux de leur fournir des conseils appréciables.