Chris Harrison pense que Jed Wyatt pourrait trouver un rachat sur Spinoff

L’hôte de Le célibataire, Chris Harrison pense que l’ancien concurrent de The Bachelorette, Jed Wyatt, pourrait tout de même trouver la rédemption. Chris pense que le spin-off musical The Bachelor: Listen to Your Heart pourrait être le cliché parfait pour que ce musicien méprisé basé à Nashville fasse son retour à la télé-réalité.

Wyatt était un favori sur la saison dernière de The Bachelorette où il a combattu pour le cœur de Brown et les deux sont tombés amoureux devant Bachelor Nation. Après que Wyatt ait battu les finalistes, Tyler Cameron et Peter Weber, il a proposé à Brown lors de la finale de juillet. Ce que Hannah ne savait pas avant cinq semaines de leur engagement, c’est que son fiancé avait un énorme secret. L’ex-petite amie de Wyatt, Haley Stevens, a révélé que la gagnante de The Bachelorette sortait avec elle depuis quatre mois quand il a participé à l’émission. Elle a affirmé qu’elle et Wyatt sortaient ensemble, échangeant même “ Je t’aime ” jusqu’au jour où il est parti pour la série, affirmant qu’il avait promis de revenir et que la série n’était qu’une plate-forme pour sa musique en herbe carrière. Lorsque Brown a découvert Stevens, elle a annulé l’engagement de Wyatt devant toute la nation pour voir.

Bien qu’il ait été l’un des gagnants de Bachelorette les plus détestés de tous les temps, Chris pense que Jed pourrait obtenir son rachat sur The Bachelor: Listen to your Heart. Chris a déclaré à Us Weekly: “Je pense qu’il a besoin d’une chance de peut-être se racheter, musicalement et émotionnellement. Je pense qu’il a bombardé les deux.” Il a révélé lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics ‘Association ce qu’il pensait de sa sortie sur The Bachelorette, en disant: “Ce fut une fin tragique à son histoire à tant de niveaux.”

Le programme Bachelor: Listen to Your Heart mettra en vedette à la fois des candidats familiers de la musique et de nouveaux candidats. Le président du divertissement Karey Burke a déclaré: “C’est une tentative de capturer ce que nous savons tous, que l’amour, l’émotion et la musique sont inexplicablement liés.” Le spectacle mettra en vedette 20 singles qui tenteront de trouver l’amour à travers la musique en interprétant des chansons à succès seules et en paires. Ils tenteront de «former des attractions à travers les mélodies».

Ce serait génial de voir Jed sur la nouvelle série dérivée qui comprend à la fois l’amour et la musique. Cependant, il semble difficile de savoir si Jed est même en mesure de participer à cette émission car il semble être dans une relation florissante avec sa nouvelle petite amie Ellen Decker. Pourtant, il serait intéressant de voir comment il gérerait un retour de Bachelor Nation.

Le célibataire diffusé lundi à 20 h HNE sur ABC.

