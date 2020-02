Chris Pratt et Tom Holland se tiennent la main, déclarent «Nous sommes amoureux»

Lors de la promotion de leur prochain film d’animation Pixar, En avant, Chris Pratt et Tom Holland se sont tenus par la main et ont déclaré: “Nous sommes amoureux.” Le studio qui nous a apporté Cars, Finding Nemo, Finding Dory, The Incredibles, et bien sûr, la franchise Toy Story est de retour avec deux projets originaux en 2020, et leur première sortie est Onward, qui sortira en salles le 6 mars. Il sera réalisé par quelqu’un que les fans de Pixar connaissent bien, Dan Scanlon, le scénariste / directeur de l’Université Monsters. En plus d’un réalisateur familier, Onward met en vedette des superstars de l’univers cinématographique Marvel, Pratt et Holland.

Onward est le premier véritable crack de Pixar dans le genre fantastique, car il raconte l’histoire de la maturité des frères elfes, Ian (Hollande) et Barley (Pratt). Le jour de l’anniversaire d’Ian, les deux frères reçoivent un bâton de sorcier, un cadeau arrangé de leur père décédé. Le cadeau permet aux frères de ramener leur père – que Ian n’a jamais rencontré, et Barley était trop jeune pour s’en souvenir – reprendre vie pendant 24 heures. Cependant, même avec la magie à leur disposition, ils ne ramènent que la moitié de leur père (ses jambes), et ils ont 24 heures pour ramener le reste de lui. Inspiré de la vie réelle de Scanlon, le récit semble assez frais, et ce qui est peut-être le plus excitant chez Onward, c’est le combo de Pratt et Holland en tant que frères. Mais tout en s’amusant lors d’une interview promotionnelle, le duo des Avengers a apparemment poussé leur relation au niveau supérieur.

Lors d’une interview avec Access Hollywood, l’intervieweur a demandé à Holland et Pratt ce que cela pouvait être d’être la nouvelle «bromance» d’Hollywood. Dans leur réponse à la question, le couple a dit qu’il se sentait “bien” et a ensuite tenu la main de l’autre. Holland a ensuite déclaré: “Nous sommes vraiment très heureux d’annoncer …” une phrase qui a été rapidement suivie par Pratt en disant: “Nous sommes amoureux.” Les deux ont ensuite plaisanté en disant que l’intervieweur était «dedans» avec Pratt en disant en plaisantant que «c’est 2020». Vous trouverez l’échange entre Pratt et les Pays-Bas vers 2 h 40 dans la vidéo ci-dessous:

Sans surprise, la paire divertit les fans même dans les entretiens les uns avec les autres. Les deux stars ont un merveilleux sens de l’humour, et la plupart des membres des Avengers sont connus pour avoir une excellente relation entre eux, donc pour les fans du MCU en particulier, c’est toujours fantastique de voir des retrouvailles en quelque sorte. Il met également en évidence la chimie entre les deux, ce qui aide quand ils font la promotion d’un film où ils jouent des frères.

Avec Onward étant un projet original et non une franchise établie comme Toy Story, Pixar espère probablement que Pratt et Holland pourront utiliser leur pouvoir de star pour attirer un public encore plus large dans les salles le 6 mars. Les projections pour le film sont actuellement l’une des ouvertures les plus basses de Pixar, avec un week-end d’ouverture de 45 millions de dollars (national). Que les plaisanteries divertissantes de Pratt et Holland aientEn avantLa sortie de ’’ a un effet sur le box-office reste à voir, mais avec la puissance des stars, le film semble assez prometteur. Avec un peu de chance, cela se passe mieux que Holland et Downey’s Dolittle.

