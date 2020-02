Christina Koch revient sur Terre après un record de 328 jours

Koch, avec l’astronaute européen Luca Parmitano et le cosmonaute russe Alexander Skvortsov, ont quitté l’ISS à 12 h 50 HE. Vers 4 heures du matin, leur vaisseau spatial Soyouz MS-13 a atterri au Kazakhstan et a été emmené dans une tente médicale à proximité pour rétablir l’équilibre de la gravité.

NASA: le séjour record a été le premier pour Christina Koch

Le séjour record de Koch était son premier voyage dans l’espace. Au cours des 11 mois où il était à bord de l’ISS, il a orbité 5 248 fois autour de la Terre. Voyagé à 139 millions de milles, à peu près l’équivalent de 291 voyages sur la lune et retour. Il a mené et soutenu plus de 210 enquêtes, et peut-être le plus important, a participé en tant que sujet de recherche. La NASA étudiera Koch pour aider à déterminer les effets à long terme du vol spatial sur le corps humain. De telles découvertes pourraient être essentielles au retour de la NASA sur la Lune et, finalement, sur Mars.

Avant le long vol de Koch, Peggy Whitson détenait le record du plus long vol spatial féminin pour sa mission de 288 jours de 2016-2017. Astronaute de la NASA Scott Kelly détient toujours le record américain de rester dans l’espace 340 joursconsécutive et russe Valeri Polyakov passé en orbite 437 jours.