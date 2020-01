Christopher Tolkien, fils de J.R.R. Tolkien décède à 95 ans

Christopher Tolkien, fils de l’auteur légendaire J.R.R. Tolkien, est décédé à l’âge de 95 ans. Protecteur à vie, éditeur et exécuteur littéraire du célèbre catalogue d’œuvres de son père, le décès de Christopher Tolkien marque une triste journée pour le domaine de Tolkien et les personnes en deuil du monde entier.

Christopher Tolkien est né à Leeds, au Royaume-Uni, de J.R.R. et Edith Mary Tolkien le 21 novembre 1924, la plus jeune de trois fils. Ayant reçu une éducation d’élite dès son plus jeune âge, Tolkien a fréquenté à la fois la prestigieuse Dragon School d’Oxford et l’Oratory School. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’est enrôlé dans la RAF en 1943 et a été posté en Afrique du Sud. En 1945, il est nommé officier pilote de la Réserve des volontaires de la RAF avant d’être transféré dans la Réserve des volontaires de la Royal Navy où il reste jusqu’à la fin de la guerre. Après son retour en Angleterre, il a fréquenté le Trinity College et est devenu plus tard professeur à Oxford. Tolkien a ensuite suivi les traces de son père lorsqu’il a pris le relais en tant qu’exécuteur littéraire après sa mort en 1973, en corrigeant de vieilles cartes de la Terre du Milieu et en éditant de nombreux manuscrits incomplets en œuvres finies, y compris Le Silmalrillion et L’histoire de la Terre du Milieu.

Le 16 janvier, la Tolkien Society (une association caritative et littéraire dédiée aux œuvres de JRR Tolkien) a confirmé la mort de Christopher Tolkien à 95 ans. En apprenant son décès, le président de la Tolkien Society, Shaun Gunner, a déclaré: “Nous tous dans la Tolkien Society partageons la tristesse de la nouvelle de la mort de Christopher Tolkien, et nous adressons nos condoléances à Baillie, Simon, Adam, Rachel et à toute la famille Tolkien en cette période difficile. ” Gunner a salué “l’engagement de Tolkien envers les œuvres de son père” et a démontré “son talent d’érudit” dans la vie, concluant: “Nous avons perdu un titan et il nous manquera cruellement”. Dans un tweet séparé, la Tolkien Society a offert une épitaphe finale pour Tolkien, déclarant simplement: “Christopher a été le premier érudit de la Terre du Milieu. Namárië.”

Ayant pris sa retraite de son poste d’exécuteur littéraire de son père en 2017, la mort de Christopher Tolkien n’affectera pas les adaptations en cours ou à venir de la franchise médiatique du Seigneur des Anneaux. Tolkien était un critique vocal de chacune des adaptations cinématographiques de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et sa retraite a laissé beaucoup de gens se demander si Jackson reviendrait en Terre du Milieu pour un film basé sur The Silmalrillion. L’année dernière, cette théorie a été mise à l’épreuve bien après que Tolkien ait démissionné de son rôle dans le domaine familial lorsqu’un J.R.R. Le biopic de Tolkien que le domaine n’a pas autorisé a été totalement renié par les Tolkiens en l’absence bien méritée de Christopher Tolkien.

Christopher Tolkien laisse derrière lui un héritage illustre en tant que fils fidèle, vétéran, éditeur et érudit de haut niveau. Ses contributions combinées non seulement à la bourse Tolkien et à la bibliographie de son père, mais aussi à la littérature et à la culture occidentales, ne peuvent être sous-estimées, et il nous manquera beaucoup.

