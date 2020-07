Chrome 86 pourrait offrir une autonomie de batterie améliorée grâce à cette astuce

Afin de réduire la durée de vie de la batterie utilisée par Chrome, l’équipe Google Chromium expérimente actuellement la limitation de la fréquence des minuteries JavaScript énergivores.

Dans un document intitulé «Limiter les minuteries JavaScript pour réduire l’utilisation de la batterie dans les onglets d’arrière-plan», l’équipe Chromium explique comment les développeurs utilisent souvent les minuteries JavaScript à mauvais escient, en disant:

«Nous avons utilisé Devtools pour inspecter le travail effectué par les sites populaires en arrière-plan. Nous avons constaté que beaucoup de travail a été effectué à partir de minuteries JavaScript. En outre, nous avons constaté que le travail effectué à partir de ces minuteries Javascript n’était souvent pas utile à l’utilisateur lorsque la page était en arrière-plan (par exemple, vérifier si la position du défilement a changé, signaler les journaux, analyser les interactions avec les annonces). »

Les expériences de l’équipe Chromium ont commencé après avoir émis l’hypothèse que la réduction du nombre de réveils des minuteries JavaScript dans les pages en arrière-plan pouvait prolonger la durée de vie de la batterie sans nuire à l’expérience utilisateur de Chrome.

Minuteurs JavaScript

Actuellement, les réveils dans les pages d’arrière-plan de Chrome sont limités à un réveil par seconde et à environ un pour cent de l’utilisation du processeur. Cependant, pour améliorer la durée de vie de la batterie, l’équipe Chromium a mené des expériences où ces réveils étaient limités à un seul par minute.

Ils ont mené une expérience sur Chrome avec 36 onglets d’arrière-plan et environ: onglet vide au premier plan ainsi qu’une deuxième expérience avec 36 onglets d’arrière-plan et YouTube au premier plan en lisant une vidéo en plein écran pour tester leur hypothèse. Dans les deux expériences, les onglets d’arrière-plan comprenaient des sites populaires tels que Twitter, Gmail, Amazon et Best Buy.

Pour effectuer leurs tests, l’équipe Chromium a utilisé un MacBook Pro de 2018 et a mesuré le temps qu’il a fallu pour décharger la batterie de l’appareil sur Chrome sans étranglement, Chrome avec étranglement et Safari 13.1. Même lorsque la limitation était activée dans Chrome, la batterie de l’appareil se vidait plus rapidement que lorsque les tests étaient effectués à l’aide de Safari. Cependant, avec la limitation activée, Chrome était beaucoup plus proche de Safari en termes d’impact sur la durée de vie de la batterie qu’auparavant. Au cours des tests YouTube de l’équipe, la limitation des temporisateurs JavaScript a considérablement étendu la durée de vie de la batterie du MacBook de près de 36 minutes, soit environ 13%.

Les utilisateurs finaux cherchent toujours à prolonger la durée de vie de la batterie de leurs appareils et l’équipe Google Chromium a trouvé un moyen d’y parvenir sans nuire à l’expérience utilisateur de Chrome.

