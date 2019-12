Chrome Beta 80 supprime le mode de lecture expérimental et la navigation gestuelle, déconseille la prise en charge FTP, etc.

Après un court délai de déploiement, Chrome 79 est désormais largement disponible sur les plates-formes de bureau et mobiles. Cela signifie que Chrome 80 est passé au canal bêta, et bien qu'il y ait quelques nouvelles fonctionnalités, il y a beaucoup plus de fonctionnalités supprimées. Plongeons dedans!

Fonctionnalités supprimées

Il semble que le nettoyage de printemps arrive tôt pour Chrome. Plusieurs expériences de fonctionnalités qui se sont manifestées au cours des derniers mois ont été complètement supprimées, ce qui marque peut-être la fin de fonctionnalités très attendues.

Le premier est # overscroll-history-navigation, que nous avons abordé pour la première fois en mars de cette année. Il a ajouté la possibilité de naviguer en arrière et en avant à l'aide de balayages horizontaux. Peut-être qu'avec l'avènement de la navigation gestuelle en plein écran dans Android 10, Google a jugé cette fonctionnalité inutile.

La fonction # overscroll-history-navigation



De même, le sélecteur de tabulation horizontal qui est apparu pour la première fois il y a plus d'un an a disparu. Quand le # activer-drapeau horizontal-tab-switcher était activé, les onglets Chrome étaient affichés horizontalement plutôt que dans une pile verticale.

La gauche: Sélecteur d'onglets régulier; Droite: Sélecteur de tabulation horizontal

le # enable-ntp-remote-suggestions a également été supprimé, il n'est donc plus possible de supprimer complètement les suggestions d'articles sur la page Nouvel onglet. Ils peuvent toujours être masqués en appuyant sur «Masquer» dans la section «Articles pour vous» de la page, mais il reste un bouton pour les réactiver.

Les deux indicateurs pour le mode lecteur sont également manquants (# lecteur-mode-heuristique et # enable-reader-mode-in-cct), qui semble marquer la fin de la fonctionnalité tant attendue. Il était un peu surprenant en premier lieu que Google ajoute un mode qui supprime les publicités des pages Web, donc sa suppression ne choquera probablement personne.

Mode lecteur

API d'indexation de contenu

Chrome permet déjà aux sites d'enregistrer des copies de pages, d'images, de scripts et d'autres fichiers sur votre téléphone.C'est ce qui fait que les applications Web progressives hors ligne fonctionnent. Cependant, il n'y a pas d'interface au niveau du navigateur pour vérifier exactement ce qui est téléchargé localement, il appartient donc au site Web d'expliquer ce qui est et n'est pas disponible hors ligne.

Google tente de résoudre ce problème avec l'API d'indexation de contenu, disponible en tant qu'essai d'origine (version bêta opt-in) dans Chrome 80. Les applications Web peuvent désormais ajouter ou supprimer du contenu dans la section "Articles pour vous" de la page Téléchargements. Il s'agit d'une fonctionnalité d'activation, de sorte qu'elle ne répertorie pas tous les fichiers stockés par les applications Web sur votre appareil. Vous devrez toujours ouvrir les paramètres de stockage de l'application Chrome pour obtenir l'image complète.

Dans un article de blog, Google a déclaré: "Chrome exécute (également) des expériences pour recommander de manière proactive ce contenu lorsqu'il détecte qu'un utilisateur est hors ligne." En tant que telle, cette fonctionnalité pourrait devenir plus apparente pour les utilisateurs dans les futures versions.

Plus de modifications HTTPS

La lutte de Google contre les pages HTTP non cryptées se poursuit. Plus récemment, Chrome a lentement retiré la prise en charge du «contenu mixte», où le contenu HTTP non sécurisé est intégré aux pages HTTPS. Le navigateur vous avertit déjà lorsqu'un contenu mixte est détecté, et maintenant Chrome essaiera de résoudre le problème autant que possible.

Une nouvelle fonctionnalité de Chrome 80, appelée Contenu mixte de mise à niveau automatique, tentera de remplacer le "http: //" dans toutes les URL qu'il charge par "https: //", similaire à ce que des extensions comme HTTPS Everywhere proposent depuis des années. Pour l'instant, seuls les liens vidéo et audio seront mis à niveau, mais l'équipe Chrome espère étendre cela à davantage de types de contenu à l'avenir.

Prise en charge FTP

Il y a de nombreuses années, le File Transfer Protocol (FTP) était un moyen populaire d'héberger des fichiers en ligne. Cependant, il n'a jamais été conçu pour être un protocole sécurisé et souffre d'innombrables vulnérabilités. Maintenant qu'il est largement tombé en désuétude, Chrome supprimera bientôt toute prise en charge des connexions FTP.



Cela a été long à venir, car Chrome 59 a commencé à empêcher les pages d'incorporer du contenu à partir de serveurs FTP, et Chrome 72 a commencé à forcer tous les liens FTP à être téléchargés au lieu d'être affichés dans le navigateur. Selon l'équipe de développement Chrome, l'utilisation du FTP est maintenant si faible qu'il est sûr de supprimer tout le support:

L'implémentation FTP actuelle dans Google Chrome ne prend pas en charge les connexions cryptées (FTPS), ni les proxys. L'utilisation de FTP dans le navigateur est suffisamment faible pour qu'il ne soit plus viable d'investir dans l'amélioration du client FTP existant. Nous souhaitons déprécier et supprimer cette fonctionnalité restante plutôt que de maintenir une implémentation FTP non sécurisée.

Le support FTP est désormais obsolète dans Chrome 80, ce qui signifie qu'il fonctionne toujours, mais il commencera à être désactivé par défaut pour certains utilisateurs (via l'indicateur # enable-ftp). Google prévoit de supprimer tout le code FTP et la prise en charge dans Chrome 82. Il n'y a aucun message lors de la visite d'un serveur FTP à propos de son caractère non sécurisé ou non pris en charge, vous obtenez simplement une page vierge.

Chrome avec prise en charge FTP activé (gauche) et désactivé (droite)

Si vous avez toujours besoin d'accéder à des fichiers sur un serveur FTP, il existe de nombreuses applications distinctes conçues à cet effet – mon préféré est Cyberduck.

Autres caractéristiques

Comme toujours, Chrome 80 inclut des modifications pour les utilisateurs et les développeurs. Voici quelques petits changements dans cette mise à jour:

La prise en charge des éléments personnalisés V0, Shadow DOM v0 et WebVR v1.1 a été entièrement supprimée.

Les cookies sont désormais marqués comme “ SameSite = Lax '' par défaut, pour empêcher la lecture des cookies intersites, sauf si les développeurs du site optent spécifiquement.

Les demandes de réseau synchrone envoyées lors de la fermeture des onglets sont désormais bloquées.

Les fenêtres contextuelles créées lors de la fermeture d'un onglet sont désormais bloquées.

La prise en charge des importations HTML a été complètement supprimée, car les modules ES font la même chose et fonctionnent avec d'autres navigateurs.

Les sites peuvent désormais vérifier les capacités de décodage de votre appareil, de sorte que la diffusion de musique et de vidéos n'utilisera pas un format de décryptage trop gourmand en batterie.

Une nouvelle fonctionnalité de «synchronisation d'arrière-plan périodique» permet aux sites de planifier des notifications push pour l'avenir sans configurer de serveur externe.

La nouvelle API série permet aux sites de communiquer avec des périphériques matériels sur un port série physique ou virtuel, une fois la permission accordée.

Les SVG peuvent désormais être utilisés comme favicons.

