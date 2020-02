Chrome commencera à protéger les utilisateurs contre les téléchargements dangereux

Les versions mobiles de Chrome recevront les mêmes mises à jour, mais ils seront une version derrière les versions de bureau du navigateur. Selon un article de blog Chromium, les applications mobiles en ont un une meilleure protection contre les téléchargements malveillants et les retards donneront aux développeurs plus de temps pour se concentrer sur l’aide aux utilisateurs de bureau pour éviter les logiciels malveillants.

Bien que ces mises à jour puissent être frustrantes, les utilisateurs de Chrome auront une expérience de navigation beaucoup plus sûr. Les utilisateurs moins avertis en technologie peuvent en bénéficier davantage, car ils sont souvent incapables de détecter les téléchargements suspects. En d’autres termes, nous pouvons peut-être dédier moins de temps pour supprimer les logiciels malveillants et les virus provenant des ordinateurs de nos amis et parents une fois ces nouvelles versions de Chrome lancées.