Chrome imparable, Warm Edge et Firefox Falls

La part des navigateurs Web de bureau du mois de mars publiée par Netmarketshare laisse des nouvelles inquiétantes pour tous les fournisseurs sauf Google et son Chrome, qui marche imparable dans un type de logiciel essentiel utilisé par tout type d’utilisateur et dont l’utilisation offre de grands avantages pour les moteurs de recherche respectifs et l’accès à une bonne partie du gâteau de la publicité en ligne.

Si Windows “il n’y a personne pour tousser” sur le bureau de l’ordinateur comme nous l’avons vu aujourd’hui, il en va de même de la position de Chrome dans les navigateurs Web. Google continue d’étendre son domaine en honorant son surnom de géant de l’Internet et la part de Chrome n’a cessé de croître depuis qu’il a dépassé Internet Explorer.

Selon les données de Netmarketshare, Chrome a de nouveau augmenté en mars pour monopoliser le Part de 68,5%. Le second était Edge avec 7,59%. Moins que prévu pour ce qui est le meilleur navigateur de l’histoire de Microsoft une fois doté du traitement d’urgence Chromium.

Microsoft n’en profite pas (du moins pour le moment) pour regagner du terrain dans les navigateurs Web, tandis qu’Internet Explorer continue de chuter et occupe la quatrième position avec 5,87%, bien qu’il s’agisse d’un développement que même au siège de Redmond rejette et seulement il reste un héritage pour les applications d’entreprise.

Mention distincte pour Firefox. Le navigateur gratuit tombe avec force, perd la deuxième position aux mains d’Edge et se retrouve avec un 7,19%. Cela suppose une baisse mensuelle d’un point et demi, beaucoup pour ses chiffres. Les responsables de Firefox craignaient, à juste titre, que son développement ne reste dans le no man’s land une fois que Microsoft parierait sur la plate-forme Google et que les utilisateurs et les développeurs abandonneraient la seule véritable alternative à Chromium.

Le Safari d’Apple maintient des positions bien qu’il ne soit pas pertinent dans les navigateurs Web de bureau (moins de 4%) et ne soit présent que sur les machines Mac. Opera, un autre développement basé sur Chromium et qui a traversé de bons moments il y a des années, ne décolle pas depuis le changement de appartenant et déjà en dessous des développements régionaux comme QQ ou Sogou Explorer.

En résumé. Seul Google peut être heureux. Chrome n’est pas affecté par le lancement du Edge Chromium et gagne même des positions. La chose Firefox est inquiétante voir la tendance négative dans laquelle il a été installé. Les autres développements n’ont aucune influence sur la part des navigateurs Web de bureau.