Chrome, liens profonds et collecteurs de confidentialité

Les liens profonds ils existent puisque le Web est le Web, et sinon, l’expérience dont nous jouissons aujourd’hui serait bien pire. Mais ils pourraient être améliorés et c’est ce que Google a fait, implémentant dans Chrome une fonction qui, cependant, est critiquée pour les répercussions possibles qui pourraient avoir sur la vie privée de l’utilisateur.

Cette fonction est d’ailleurs venue avec le lancement de Chrome 80, la dernière version du navigateur disponible depuis le début du mois, bien qu’elle soit passée inaperçue auprès de la grande majorité des utilisateurs. Nous vous disons ce que c’est, comment vous pouvez l’essayer et la discussion sur la confidentialité qui a été soulevée dans les cercles d’experts.

Avant, un peu de contexte pour mieux comprendre de quoi on parle.

Liens profonds

Les liens profonds sont ceux qui pointent vers un contenu spécifique d’un site Web, que ce soit un fichier ou une page. Autrement dit, les liens profonds sont tout ce qui ne dirige pas vers l’entrée du site, mais y pénètre. Par exemple, si vous avez partagé cet article sur les réseaux sociaux ou que vous l’avez lié depuis votre blog, vous utiliseriez des liens profonds, car au lieu d’envoyer le navigateur à:

URL liée:

Vous l’enverriez à:

URL du lien:

Ce type de liens profonds, dont la logique est écrasante par la fonctionnalité qu’ils fournissent, générée à l’époque controverse, rejets et même procès, car de nombreux grands sites commerciaux ont compris qu’il s’agissait d’une forme d’interférence et même de contourner leur publicité. Ils ont préféré que le visiteur accède à travers leur page principale et recherche leur propre intérêt, multipliant ainsi le nombre de pages vues et le temps passé sur le site.

Mais «Internet» est très têtu et bien qu’il existe encore des sites qui redirigent les liens profonds vers l’entrée, ce sont les moins. Pour une raison simple: il est fort probable que le visiteur ne passe pas par le cerceau et ne reparte pas. C’est du bon sens.

Liens d’ancrage profond

Bien sûr, tout est susceptible d’être amélioré et les liens profonds ne font pas exception. Ainsi, ils ont d’abord évolué avec l’introduction des «ancres», une petite indication dans le code HTML qui vous permet de créer un lien vers une partie particulière de la page, généralement une section ou une section de celle-ci. Il est très utile pour cliquez sur le focus sur des pages avec beaucoup de contenu.

Par exemple, supposons que cet article porte sur les langues parlées en Europe et utilisées comme référence sur Wikipedia. Les possibilités d’ajouter des liens seraient de trois:

Lien normal:

URL du lien:

Avec ce lien, je vous enverrais sur Wikipedia, et vous cherchez ce que vous voulez. Rien de pratique.

Lien profond:

URL du lien:

Avec ce lien, je vous enverrais à l’article Wikipédia sur l’Europe, où se trouvent les informations qui vous intéressent. De plus, Wikipédia inclut généralement dans tous ses articles un index, il ne vous serait donc pas difficile de trouver ce que vous cherchez. Cependant, la même chose ne se produit pas sur toutes les pages et, en tout cas, cela peut être mieux fait.

Lien d’ancrage profond:

URL du lien:

Avec ce lien, vous accéderiez directement à la section qui vous intéresse, sans aller plus loin.

Le problème avec les ancres est qu’il est le responsable du site qui les met à disposition, c’est-à-dire, placez-les ou non où vous voulez, et bien que vous ayez sûrement rencontré beaucoup de ces liens, ce n’est pas le plus courant, sauf dans les sites de documentation.

Et ne serait-il pas formidable que quiconque a créé et partagé le lien puisse diriger le clic exactement où il veut? C’est ce que, depuis sa dernière version, Google a implémenté dans Chrome.

Liens profonds Chrome

En substance, ces «liens profonds Chrome» ne sont rien d’autre qu’une évolution des liens profonds et des ancres actuels, avec la particularité de vous permettre de lier n’importe quel morceau de texte sur une page. La fonction est appelée ScrollToTextFragment et fait ce qui précède: lier le morceau de texte inclus dans le lien, en plus de le mettre en surbrillance Avec un fond coloré.

C’est une idée de tant de choses qui surgissent au sein du Web Platform Incubator Community Group (WICG), un groupe de travail chargé de proposer de nouvelles fonctionnalités de navigation qui fonctionnent sous l’égide du World Wide Web Consortium (W3C), le «consortium international qui génère des recommandations et des normes qui assurent la croissance du World Wide Web à long terme ». Cependant, le WICG ne fournit que des idées, pas des normes.

Une plainte répétée à propos de WICG est la surreprésentation de Google, et c’est celle des nombreuses entreprises qui y participent, Google est de loin celle qui propose le plus de changements. Si nous ajoutons à cela qu’à partir du moment où un changement est proposé jusqu’à ce qu’il soit considéré comme une norme, cela peut prendre trop de temps et rien ne garantit qu’il sera approuvé en tant que tel, il n’est pas surprenant qu’il y ait ceux qui continuent de mettre en œuvre l’idée dans leur navigateur et quoi d’autre il peut offrir à ses utilisateurs.

Comme les développeurs Web le savent, l’introduction de fonctionnalités de navigation non standard est une pratique prolongée qui ont plus ou moins exécuté tous les navigateurs Web, bien que cela soit particulièrement délicat lorsque ceux qui sont en place, Internet Explorer, aujourd’hui Chrome, le font, car ils finissent par imposer leur façon de faire, gênant le développement Web et nuisant à aux utilisateurs d’autres navigateurs. Mais ce n’est pas le problème à l’heure actuelle.

En fait, la fonction à portée de main, ces «liens profonds Chrome», n’affecte pas la façon dont un site Web se développe, car tout est fait par le navigateur. Voyons cela plus en détail.

Test de nouveaux liens profonds Chrome

Bien qu’il semble d’après ce que vous pouvez lire à partir de Chrome 80 que la fonction est activée par défaut, ce n’est pas ce que j’ai trouvé lorsque je suis allé l’essayer. J’ai dû l’activer manuellement grâce aux préférences avancées du navigateur. Si vous voulez l’essayer, entrez ce qui suit dans la barre d’adresse:

Activez l’option (“Activé”) et redémarrez le navigateur. C’est à ce moment que vous pouvez vérifier la puissance de ScrollToTextFragment. Reprenant l’exemple précédent avec l’article en Europe, je pourrais non seulement vous en envoyer une section, mais je pourrais le faire avec un mot ou un fragment de texte spécifique:

URL du lien:

C’est ScrollToTextFragment, la nouvelle fonctionnalité que Chrome a implémentée et qui donne peu à parler, mais pour le pire. Pourquoi, vous demandez-vous, quand le contraire semble le vouloir, une fonction de véritable utilité qui n’influence même pas le code de la page? Pour des raisons de confidentialité, vous me permettrez de poser des questions.

Les agresseurs de la vie privée pour attaquer

Le souci de la confidentialité des utilisateurs lors de l’utilisation de cette fonction vient à l’esprit les informations transmises dans le lien, c’est-à-dire le mot ou le texte inclus, car toute personne pouvant voir le trafic DNS (le fournisseur de connexion, le service DNS ou l’administrateur réseau) verra également ces informations.

Dans un article qu’ils ont consacré à Forbes sur le sujet, ils l’illustrent avec cet exemple: un employé se connecte au réseau de son entreprise et clique sur un lien de ceux-ci qui renvoie vers une page médicale avec le terme “ cancer ”. Eh bien, l’entreprise pourrait déduire que votre employé a un cancer (et le licencier avant qu’il ne parte, c’est supposé même s’il ne l’exprime pas). Très tiré par les cheveux? Oui, mais c’est vrai.

Et la même chose ne se produit pas lorsque vous entrez via un lien sur une page avec une URL comme celle-ci?:

Autrement dit, sur la base de cette URL, votre FAI ne pouvait-il pas savoir que vous entrez sur Wikipedia pour lire un article sur l’Europe? Non, car ce que DNS traite est la résolution des noms de domaine. Ils verraient que vous entrez dans Wikipedia, mais pas ce que vous consultez.

Vous pouvez être calme, car lorsque vous allez sur YouTube pour regarder des vidéos que vous ne reconnaîtriez jamais en public, lorsque vous allez sur Facebook pour faire du chariot dans des groupes d’une certaine idéologie politique ou lorsque vous entrez dans un portail pour adultes et accédez directement à votre catégorie préférée, votre FAI ne le fait pas. Il le découvrira. Ils ne voient que le continent – qui en dit déjà beaucoup, attention – pas le contenu.

Maintenant, savez-vous qui va découvrir avec des poils et des signes de tout? Tout d’abord, l’endroit où vous entrez, évidemment; et le deuxième et le plus important, votre navigateur Web. Surtout si vous utilisez Chrome, vous avalez tout à Google. C’est pourquoi je décris l’attitude des agresseurs de la vie privée de crier dans le ciel pour quelque chose comme ça. Liants incohérents, en outre, car ils pointent vers le soleil, mais ne regardent que le doigt.

Ne vous méprenez pas, cher lecteur. Cette fonction, spécification ou ce que vous voulez appeler, a ses implications en termes de confidentialité et, plus délicate si possible, en termes de sécurité. Les développeurs de Chromium en ont tenu compte et ont tout de même décidé d’avancer. Parce que tout ce qui se trouve sur Internet a des implications sur la confidentialité et la sécurité et ce n’est pas une raison pour couvrir les fonctionnalités.

L’opinion sur les développeurs d’autres navigateurs Web bien connus varie: Microsoft (Edge) le voit de bon œil, Apple (Safari) y réfléchit et Mozilla (Firefox) fait preuve de scepticisme; mais tant ceux qui sont pour que ceux qui ne sont pas clairs conviennent que le plus pertinent est la mise en œuvre technique de la spécification. Raison pour laquelle ils devraient accepter de promouvoir une norme.

Comme tout site technologique digne de ce nom, chez MC, nous parlons généralement beaucoup de confidentialité. Parce que c’est important et ça nous touche, chaque jour plus. Nous publions généralement des nouvelles à ce sujet et d’autres types d’articles plus techniques, par exemple pour recommander des pratiques ou des outils qui respectent et protègent votre vie privée en ligne. Et vous décidez quoi utiliser.

Ce qui ne semble pas logique, c’est de mettre la main à la tête et de publier des gros titres du type que Google vient de donner à des millions d’utilisateurs une raison de quitter Chrome (c’est ce que Forbes a intitulé son article) comme si ces millions d’utilisateurs devaient découvrir la question, ou comme si ceux qui l’avaient découvert devaient fuir un navigateur qui sait qu’il enregistre toute la navigation de l’utilisateur comme un sténographe judiciaire, juste pour quelque chose comme ça.