Chrome OS 80 ajoute une navigation gestuelle et plusieurs pages de paramètres rapides

Chrome OS évolue et change plus rapidement que tout autre système d’exploitation. Ces dernières années, Google l’a rapproché d’Android, dans l’espoir d’offrir une expérience plus unifiée à travers plusieurs facteurs de forme. Dans Chrome OS 80, qui est entré dans le canal bêta aujourd’hui, deux autres fonctionnalités Android sont proposées: la navigation gestuelle et plusieurs pages de paramètres rapides.

Pour utiliser les nouveaux gestes, vous devez activer l’indicateur d’étagère modulaire pour Chrome. Si vous l’aviez déjà activé dans Chrome OS 79, il se désactivera après la mise à jour et vous devrez le réactiver. La vidéo suivante montre les nouveaux gestes dans toute leur splendeur:

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, les choses sont similaires à Android 10: glisser vers le haut à partir du bas vous ramènera à la maison, faire glisser vers le haut et maintenir ouvrira l’écran de vue d’ensemble, et glisser à partir du côté reviendra. Il existe cependant quelques différences, le geste de retour ne fonctionnant que sur le bord gauche de l’écran.

Un geste supplémentaire est présent pour afficher le dock de l’application – il suffit de balayer rapidement et à une courte distance du bas de l’écran. Si cela semble désordonné, ce n’est pas le cas, et dans quelques minutes, ce sera une seconde nature. Si vous avez utilisé un iPad avec le système gestuel d’Apple, vous vous sentirez comme chez vous.

Pour le moment, au moins, tirer vers le bas depuis le haut de l’écran pour rentrer à la maison fonctionne toujours, mais on ne sait pas si ce sera le cas à l’avenir.

Les gestes sont lisses et agréables à utiliser, mais je doute que vous les activiez de manière permanente dans leur état actuel: certaines applications, à la fois Android et basées sur le Web, paniquent lorsque vous essayez de les utiliser. L’exemple le plus frappant de cela est le Play Store ou toute autre application avec un menu coulissant (également illustré dans la vidéo ci-dessus). Tirer du bord gauche fera apparaître le menu et déclenchera le geste de retour. Sauf que le geste de retour ne fera rien, et à la place, la flèche flottante s’envolera lorsque le menu de navigation s’ouvrira.

Chrome OS obtient enfin plusieurs pages de paramètres rapides

Chrome OS 80 ajoute également plusieurs pages de paramètres rapides, suivant à nouveau les traces d’Android. Contrairement à Android, vous ne pouvez pas modifier l’ordre des vignettes ou ajouter des vignettes personnalisées. Ces deux nouveaux ajouts à Chrome OS sont en cours de réalisation, et il nous reste beaucoup de temps avant de voir l’un ou l’autre être rendu public. D’ici là, Google aurait dû tout peaufiner et affiner pour le rendre présentable.