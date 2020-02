Chrome OS implémentera ses propres “coins chauds”, mieux connu sous son nom anglais, “hot corners”; et mieux traduit en espagnol par “coins actifs”. C’est une fonctionnalité introduite il y a longtemps par macOS, mais elle est également très populaire aujourd’hui sur presque tous les postes de travail Linux.

Bien sûr, Chrome OS est également un “bureau Linux” qui, malgré les plus puristes, est différent de ce que proposent les distributions GNU / Linux, il est basé presque entièrement sur des applications cloud et est bien plus limité en termes de fonctionnalités. Ou plutôt, c’était parce que Google le renforce progressivement avec toutes sortes de nouvelles.

Le plus récent est l’ajout de coins chauds, comme compté dans 9to5Google. Comme nous le disons, c’est une fonctionnalité introduite il y a longtemps par macOS, initialement réduite à l’effet d’exposition, celle avec laquelle toutes les fenêtres ouvertes sont présentées en mode vignette lors de l’exécution d’une combinaison de touches ou déplacer le curseur dans le coin de l’écran indiqué.

Au fil du temps, la fonction a été améliorée et étendue aux quatre coins du bureau, permettant également d’assigner à chacun une fonction personnalisable. Sur le bureau Linux, il est allé un peu plus loin et il est même possible de lancer des commandes personnalisées. En résumé, les coins chauds facilitent l’exécution des actions sans avoir besoin d’utiliser le clavier.

Par exemple, vous pouvez configurer un coin du bureau pour afficher les fenêtres ouvertes, un autre pour les minimiser et afficher le bureau – supprimant ainsi le bouton typique -, un autre pour lancer le menu d’application, un autre pour exécuter une application dans particulier … La limite est évidente: quatre actions, une pour chaque coin.

L’année de Linux arrivera-t-elle sur le bureau? Cela ressemble à une chimère, mais ce n’est peut-être pas si fou … si nous parlons de Chrome OS Google n’a cessé d’investir dans son système PC, qui devient de plus en plus populaire en fonction du segment qu’il cible. En termes de développement, les dernières dates ont été sans arrêt avec l’implémentation des fonctionnalités des environnements de bureau les plus puissants.