Chrome teste de nouveaux contrôles de lecture multimédia qui fonctionnent avec des onglets d’arrière-plan (mise à jour: disponible pour tous)

Si vous lisez de la musique ou une vidéo dans un onglet Chrome que vous ne regardez pas et que vous souhaitez la mettre en pause, c’est un peu compliqué: vous devez accéder à cet onglet, appuyer sur le bouton, puis revenir à la précédente languette. L’ensemble du processus ne prend probablement que quelques secondes, mais un changement à venir le rendra plus facile. Chrome Canary dispose désormais d’un indicateur pour activer les “contrôles multimédias mondiaux” dans la barre d’outils.

Pour activer les contrôles, rendez-vous sur chrome: // flags / # global-media-controls. Après un redémarrage du navigateur, vous verrez un bouton de lecture dans votre barre d’outils à côté des extensions chaque fois que vous avez des médias en cours de lecture dans Chrome. Cliquez dessus pour afficher le titre de ce qui est en cours de lecture, d’où il joue et fournir des boutons de lecture / pause et de saut.

Image via Chrome Story.

C’est un ajout mineur, bien sûr, mais un changement qui réduit un instant votre routine ici et là peut s’ajouter à une expérience considérablement plus fluide. Nous espérons que le drapeau fera bientôt son chemin vers des versions plus stables de Chrome.

Annoncé

Google a officiellement annoncé le nouveau hub de lecture multimédia dans un article sur le blog Chromium aujourd’hui, et il ressemble essentiellement à ce que nous avons vu dans la construction des Canaries ci-dessus, s’il est un peu plus raffiné.

Il y a même des fonds d’album et des couleurs coordonnées! Le bouton est également passé d’un symbole «jouer» à une note sur une ligne de partitions, mais je ne suis pas sûr que ce soit plus intuitif. Pourtant, un changement pratique dans Chrome.

Si vous exécutez Chrome 79 sur Windows, Mac ou Linux, vous l’avez maintenant.

Officiel, encore une fois

Il semble que la fonctionnalité n’ait pas vraiment été déployée le mois dernier lorsque Google l’a annoncée – même le post Chromium a été supprimé. Cependant, la société est de retour en disant que ce hub de lecture multimédia est officiellement disponible sur Chrome sur Windows, Mac et Linux. J’ai vérifié cela sur mon Mac et c’est sûr. Lorsque l’un de vos onglets lit de la musique, recherchez l’icône de liste de lecture à côté de l’avatar de votre profil Chrome en haut à droite.