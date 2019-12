Chrome teste de nouveaux contrôles de lecture multimédia qui fonctionnent avec des onglets d'arrière-plan (mise à jour: sortie stable)

Si vous lisez de la musique ou une vidéo dans un onglet Chrome que vous ne regardez pas et que vous souhaitez le mettre en pause, c'est un peu compliqué: vous devez accéder à cet onglet, appuyer sur le bouton, puis revenir au précédent languette. L'ensemble du processus ne prend probablement que quelques secondes, mais un changement à venir le rendra plus facile. Chrome Canary dispose désormais d'un indicateur pour activer les "contrôles multimédias mondiaux" dans la barre d'outils.

Pour activer les commandes, accédez à chrome: // flags / # global-media-controls. Après un redémarrage du navigateur, vous verrez un bouton de lecture dans votre barre d'outils à côté des extensions chaque fois que vous avez des médias en cours de lecture dans Chrome. Cliquez dessus pour afficher le titre de ce qui est en cours de lecture, d'où il joue et fournir des boutons de lecture / pause et de saut.



Image via Chrome Story.

C'est un ajout mineur, bien sûr, mais un changement qui réduit un instant votre routine ici et là peut s'ajouter à une expérience considérablement plus fluide. Nous espérons que le drapeau fera bientôt son chemin vers des versions plus stables de Chrome.