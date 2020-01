Chrome travaille sur un nouveau menu de partage avec générateur de code QR et éditeur de captures d’écran

L’histoire d’Android avec le menu de partage est longue, compliquée et compliquée. Les choses se sont relativement améliorées dans Android 10, mais cela n’a pas empêché certains développeurs d’applications d’implémenter une feuille de partage non native. Cela est particulièrement vrai pour les propres applications de Google, comme Photos, YouTube, Maps et News. Chrome pourrait bientôt rejoindre la mêlée avec son propre hub de partage.

Le nouveau menu de partage est toujours en développement. Il ne semble pas être visible par défaut pour les utilisateurs et plusieurs de ses fonctionnalités ne sont pas encore entièrement fonctionnelles. Pour l’activer, vous devez utiliser Chrome Canary et aller sur chrome: // flags / # chrome-sharing-hub et activer cela. Un autre indicateur associé à activer est chrome: // flags / # chrome-share-screenshot. Redémarrez le navigateur et vous devriez obtenir la nouvelle feuille lorsque vous choisissez de partager une page.

La gauche: Drapeaux à activer. Milieu: Nouveau hub de partage. Droite: Faites défiler pour accéder à “Plus”.

De même que pour les feuilles de partage spéciales de Photos, News et Maps, Chrome est divisé en deux sections: celle du haut a des actions spécifiques à Chrome, celle du bas vous permet de partager avec d’autres applications. Faire défiler ce dernier révèle l’option “Plus” qui ouvre le menu de partage par défaut d’Android.

La rangée du haut est la partie la plus intéressante ici. Il abrite l’option de copie de lien, la fonction d’envoi vers l’appareil récemment ajoutée, ainsi que le générateur de code QR et l’éditeur de capture d’écran à venir. Actuellement, seuls les deux premiers sont fonctionnels. Le générateur de code QR ouvre une nouvelle page pour partager et numériser les codes, mais rien ne fonctionne encore. Taper sur l’éditeur de capture d’écran ne fait rien non plus.

Gauche et milieu: Le partage et la numérisation d’un code QR ne fonctionnent pas encore. Droite: Menu «Envoyer vers l’appareil».

Nous garderons un œil sur ce nouveau hub de partage et verrons comment il évolue avec le temps. Le générateur de code QR n’est pas si intéressant, mais la fonction de capture d’écran est intrigante. Non pas que nous ayons besoin de plus d’options d’édition de capture d’écran cachées dans Android, mais je me demande si vous seriez en mesure de recadrer une partie de la page au préalable, ou si le défilement des captures d’écran pourrait être possible.