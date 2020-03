Si vous voulez en savoir plus sur la chronologie des relations entre Rob Kardashian et Blac Chyna, la voici. C’est tout ce qu’un fan doit savoir sur la façon dont le couple est arrivé là où il est.

Rob Kardashian est le mouton noir de la famille depuis qu’il a pris tout son poids et s’est caché après avoir vécu avec sa sœur Khloe et Lamar Odom, qui était son mari à l’époque. Le frère autrefois sortant a utilisé l’obscurité pour se retirer de la vie publique, ne s’aventurant que pour sortir avec Blac Chyna et avoir un enfant avec elle.

LE DÉBUT

Blac Chyna s’est rendue sur son Instagram en janvier 2016 pour publier une photo d’un homme mystérieux l’embrassant sur la joue. L’homme avait une moustache et portait une casquette de baseball, mais ses tatouages ​​le trahissaient comme Rob. La photo a depuis été supprimée de sa page.

LA FAMILLE SE DISPARAÎT

Non seulement Blac Chyna a eu un enfant avec un autre rappeur nommé Tyga, mais le même rappeur a également commencé à sortir avec la sœur cadette de Rob, Kylie Jenner. Kim Kardashian West était à l’origine le seul membre de la famille proche de Chyna, mais l’amitié semblait s’estomper, un peu comme Rob aux yeux du public.

EST-CE UNE BAGUE PROMESSE?

Blac Chyna a de nouveau pris sur son Instagram pour susciter l’amour de ses disciples en février 2016 lorsqu’elle a commencé au hasard à publier plus d’une photo d’elle portant une bague en diamant assez massive. Mais les gens ont signalé qu’ils n’étaient pas fiancés.

IL L’AIME PLUS QUE DU GÂTEAU

En même temps que la débâcle de la bague en diamant, Rob a commencé à s’engager dans un mode de vie plus sain car il voulait courtiser sa petite amie. À l’époque, des sources proches de la famille ont déclaré que Rob était effectivement tombé dur.

ROMPRE EST DIFFICILE

Lorsque mars 2016 est arrivé, Rob tentait de défendre leur relation après la suppression de plusieurs de leurs comptes de médias sociaux. Il a dit aux médias qu’il aimerait garder les détails de sa vie privée, enfin, privée.

ELLE A DIT OUI!

Après avoir partagé beaucoup de PDA et avoir embarqué la famille Kardashian, Rob a proposé à Blac Chyna après seulement dix semaines de rencontres en avril 2016. La bague était magnifique et six carats pas moins.

D’ABORD D’AMOUR PUIS VIENT LE MARIAGE…

Puis est venue l’annonce en mai 2016 que le couple allait être les parents de leur premier enfant ensemble. Le couple a accueilli Dream Renee en novembre 2016.

CAMELOT FALLS

Le compte Instagram de Blac Chyna a été piraté et des messages privés ont été divulgués concernant sa tricherie sur Rob. Elle a confirmé la légitimité des messages et a même accusé Rob d’être le pirate informatique.

CLOCHES DE MARIAGE

Bien que le couple se soit réconcilié en janvier 2017, ils ont révélé plus tard avoir annulé leur projet de se marier.

ROB PERD SON COOL

En juillet dernier, Rob a posté trois photos nues de son ex tout en l’accusant d’avoir un problème de drogue et d’alcool.

NE PEUT PAS TOUCHER CECI

Le 10 juillet, Blac Chyna a reçu une ordonnance d’interdiction temporaire contre Rob.

LE RÈGLEMENT EST ATTEINT

Le 15 septembre 2017, le couple a accepté de partager la garde de leur fille.

JE RIGOLE

Rob et Kylie Jenner ont déposé une plainte le 27 septembre 2017 contre la mère de son enfant pour avoir prétendument tenté de l’étouffer.

ARRÊTEZ DÉJÀ

À ce jour, le couple est toujours séparé, mais essaie de coparentalité au mieux de ses capacités.

