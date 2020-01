CHUWI HeroBox est l’une des meilleures solutions dans le HTTPC

CHUWI a récemment annoncé le nouveau HeroBox. Parmi les fonctionnalités les plus importantes, nous trouvons la présence d’un processeur Intel N4100, 8 Go de RAM combinés à un SSD de 180 Go. Il existe différentes interfaces et cet appareil représente la révolution du mini PC grâce aux spécifications listées.

Ce n’est pas tout car on en trouve aussi un Processeur graphique Intel UHD Graphics 600 de 9e génération, ce qui permet à la HeroBox de décoder rapidement la vidéo 4K VP9 10 bits. La Herobox peut être utilisée dans différents modes, par exemple, elle peut être connectée via HDMI ou VGA pour regarder des vidéos 4K haute fréquence sur un téléviseur HD avec une fréquence d’images élevée et des images de qualité vraiment excellente.

Même pour guérir le logiciel DXVAChecker, la HeroBox est capable de décoder

résolutions en 4K et prend en charge jusqu’à 8K. En outre, il permet également de visionner des vidéos sur des plateformes multimédias telles que Netflix et YouTube à la plus haute résolution disponible.

CHUWI HeroBox est disponible à l’achat sur Amazon.uk

Le dernier tout en un de CHUWI prend en charge l’extension du disque dur SATA jusqu’à 2 To d’espace stockage avec une extrême simplicité grâce à la construction irréprochable de l’appareil. La HeroBox est disponible dans différentes configurations et grâce à la puissante capacité de traitement graphique du GPU, la visualisation de vidéos et de contenu multimédia ne sera plus un problème. En résumé, la HeroBox représente un choix très valable dans le cas de solutions HTPC.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, vous pouvez vous connecter au site officiel de l’entreprise via le lien suivant. Il est également possible de l’acheter via le site e-commerce Amazon bien connu mais exclusivement depuis le Royaume-Uni mais avec la possibilité d’expédier en Italie au prix au taux de change d’environ 223 euros.