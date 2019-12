Cibler l'offre de grosses remises PS4, Xbox One et Switch pour la prise de commande plus tard cette semaine

La saison des cadeaux est presque terminée, mais si le Père Noël a raté quelque chose de votre liste, vous pourrez peut-être le saisir à un rabais important. Target offre 25% de réduction sur certains jeux PS4, Xbox One et Nintendo Switch à partir du dimanche 29 décembre.

L'accord provient de sa circulaire hebdomadaire (via Wario64) et s'applique à certains jeux si vous utilisez l'option de retrait des commandes en ligne du magasin. Cela signifie commander via Target.com, puis récupérer votre jeu via le service client une fois qu'il est prêt. L'annonce ne détaille pas tous les jeux inclus, mais elle montre quelques exemples: Madden NFL 20, FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order, Nascar Heat 4, NBA 2K20 Switch et Just Dance 2020.

Notamment, certains de ces jeux sont déjà en vente chez Target pour des remises encore plus importantes – en particulier les jeux de sport. Si vous souhaitez acheter Madden, FIFA ou NBA 2K, il est préférable de sauter dessus maintenant plutôt que plus tard.

Ceci est similaire à un accord proposé par le détaillant au cours de l'été, qui a donné le morceau à prix réduit pour le ramassage en ligne. La décision semble viser à inciter les utilisateurs à goûter à son option de ramassage en ligne, que certains magasins prennent également en charge avec des espaces de stationnement dédiés afin que vous n'ayez même pas à sortir de votre voiture.

