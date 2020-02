Cinq applications iPhone de base que j’utilise chaque jour [Video]

J’ai quelques applications tierces installées sur mon iPhone, mais il y a plusieurs applications de base que j’utilise régulièrement et dont j’aurais du mal à me passer.

Ces applications incluent Apollo, l’excellent client Reddit complet, NetNewsWire, un lecteur RSS légendaire repensé pour iOS moderne, et plus encore. Regardez notre brève présentation vidéo pratique pour un aperçu des cinq applications et assurez-vous de vous abonner à . pour les futurs versements.

Guardian est un utilitaire VPN et pare-feu pour iOS de l’esprit du célèbre gourou de la sécurité, Will Strafach. L’application, gratuite et dotée d’un niveau d’abonnement payant, établit une connexion sécurisée entre votre iPhone et les serveurs VPN de Guardian, qui crypte les informations de trafic. Pour les abonnés, le trafic réseau est ensuite filtré via le pare-feu de Guardian, qui empêche les données numériques et les trackers de localisation de collecter secrètement vos informations.

Ce qui est vraiment cool avec Guardian, c’est qu’il vous permet en fait de voir quels traqueurs de données, traqueurs de localisation, pirates de l’air et traqueurs de messagerie ont tenté de récupérer vos données via des applications ou d’autres sources.

Le niveau gratuit de Guardian permet aux utilisateurs d’échantillonner le type de trackers cherchant à accrocher leurs données, tandis que les abonnés payants à l’application constateront qu’elle bloque activement lesdits trackers. Vous pourriez être surpris de voir comment des services apparemment bénins comme les applications météo proposent des services qui tentent de voler vos données personnelles.

Ce que j’apprécie le plus à propos de Guardian, c’est à quel point il est simple à utiliser. Une fois l’autorisation accordée à l’application, il suffit d’appuyer sur le logo G sur la page principale pour activer le VPN. Et lorsque votre connexion réseau est interrompue, les abonnés payants de Guardian seront heureux de savoir que l’application est suffisamment intelligente pour rétablir la connexion VPN à la demande.

NetNewsWire, bien sûr, existe depuis des années sur le Mac, faisant ses débuts sous le nom de MacNewsWire au début des années 2000. De retour entre les mains de son développeur d’origine, Brent Simmons, NetNewsWire est de retour sur le Mac en tant qu’application open source, et il arrive également sur l’App Store iOS.

Actuellement au milieu d’une version bêta publique, NetNewsWire pour iOS propose l’une des interfaces les plus propres et les plus simples de toute application de lecture RSS que j’ai essayée jusqu’à présent. Côté design, il possède de nombreuses fonctionnalités, mais il n’est pas inondé de tant de choses qu’il semble gonflé ou déroutant.

Je vérifie NetNewsWire plusieurs fois par jour pour rester à jour avec les dernières nouvelles technologiques, les nouvelles locales, les sports et les nouvelles nationales. C’est une application modèle qui place la stabilité, la facilité d’utilisation, la conception visuelle et les animations avant tout. Il est également compatible avec les services de synchronisation RSS populaires comme FeedBin et Feedly, qui vous permettent de vous synchroniser avec la version Mac de l’application.

Lorsque je ne lis pas Electrek ou d’autres sites Web directement, j’utilise Apollo pour suivre certains de mes sous-programmes préférés comme r / TeslaMotors. Apollo a ce qui ressemble à une quantité infinie de fonctionnalités et d’options de configuration qui permettent aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de l’expérience Reddit.

L’une de mes fonctionnalités les plus utilisées est le raccourci d’action rapide qui résulte d’un appui long sur l’icône de l’application de l’écran d’accueil. Les subreddits favoris s’afficheront automatiquement dans cette liste, ce qui vous permet de passer rapidement à un subreddit directement à partir de l’écran d’accueil iOS.

Vous pouvez également modifier l’apparence des publications via la section Apparence des paramètres de l’application. Ici, vous pouvez modifier des éléments tels que la taille du message, basculer le style du message et de l’utilisateur, changer la taille et la position des vignettes, basculer les noms d’utilisateur, etc. Vous pouvez même configurer des filtres et des blocs pour exclure certains sous-mots, mots clés ou bloquer purement et simplement les utilisateurs désagréables.

Apollo propose une prise en charge approfondie des gestes pour vous permettre d’augmenter ou de diminuer le nombre de publications, de répondre à une publication, de publier une publication, etc. Vous pouvez personnaliser les mouvements des publications, commentaires, boîte de réception, publications de profil et commentaires de profil.

Ce qui rend Apollo si intéressant, c’est qu’il existe des mises à jour cohérentes qui ajoutent de plus en plus de fonctionnalités tout le temps, et le développeur tient à réagir aux commentaires des utilisateurs. Si vous recherchez une expérience Reddit complète et hautement personnalisable sur iOS, alors il n’y a pas de meilleure application qu’Apollo.

En dehors de Safari et de Mail, il n’y a probablement aucune autre application que j’utilise plus que Things 3. J’utilise tellement les choses que c’est la seule icône d’application non stockée dans le dock de mon iPhone, et c’est la première sur le dock.

Une description simplifiée des choses est que c’est une application à faire. Mais les utilisateurs chevronnés de Things savent que cela peut être bien plus qu’une simple application.

C’est l’application que j’utilise le plus souvent pour essayer d’avoir une sorte de structure organisationnelle dans ma vie. L’organisation n’est pas quelque chose qui me vient naturellement, et je dois travailler dur pour y arriver. Les choses jouent un grand rôle dans ma capacité à faire exactement cela.

Ce qui m’a d’abord attiré vers Things, c’est son design. Ce n’est qu’une application magnifiquement conçue – c’est probablement l’une des plus belles applications sur iOS, mais à côté de cette beauté se trouve une interface d’une simplicité trompeuse.

Les choses peuvent être utilisées avec la méthodologie Getting Things Done, mais la beauté de l’application est qu’elle est suffisamment flexible pour contourner n’importe quel flux de travail, même ceux qui ne suivent pas nécessairement une structure prédéfinie.

Robinhood est une application financière facile à utiliser qui vous permet d’investir dans des actions, des fonds et des options. Vous pouvez même utiliser Robinhood pour acheter et vendre des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Litecoin et autres. Si vous êtes un petit investisseur, ou quelqu’un qui plonge simplement ses orteils dans le marché boursier, alors Robinhood est génial car c’est simple et il n’y a pas de frais de commission.

Quelles sont vos applications iPhone préférées?

Y a-t-il une application iPhone sur cette liste que vous n’avez pas encore essayée? Envisagez-vous de prendre l’un d’eux pour un tour? Décrochez ci-dessous dans les commentaires et n’hésitez pas à partager certaines des applications que vous aimeriez voir présentées dans les futures vidéos.

