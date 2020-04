Jouer sur PC n’est pas cher, grâce à la stagnation causée par la PS4 et la Xbox One que nous pouvons trouver une grande variété de cartes graphiques bon marché qu’ils sont toujours capables d’offrir un bon niveau de performance, en particulier dans les résolutions 1080p, et si nous regardons le marché de l’occasion, les possibilités sont encore plus grandes.

Dans les articles précédents, nous avons parlé des cartes graphiques les plus puissantes qui existent, nous avons également vu celles qui sont un mauvais achat et, récemment, nous avons fait une sélection avec différentes solutions pour jouer de manière optimale en 1080p et 1440p. Aujourd’hui, je veux aller plus loin et me concentrer sur quelque chose que je sais que la plupart de nos lecteurs aimeront: cinq cartes graphiques bon marché pour jouer en 1080p, et avec des garanties.

Afin de ne pas nous limiter inutilement, nous vous proposerons des options neuf et d’occasion, mais nous différencierons les seconds comme alternative aux premiers pour éviter toute confusion et laisser une structure plus propre et plus facile à consulter. Comme toujours, nous prioriserons le rapport qualité-prix de chaque carte graphique, l’équilibre entre les deux extrêmes.

Si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans les commentaires et nous vous aiderons à le résoudre, comme toujours. Sans plus tarder, nous commençons.

1.-Cartes graphiques bon marché pour 1080p: Radeon RX 570

Nous sommes confrontés à ce qui est sans aucun doute une des meilleures Cartes graphiques bon marché actuellement sur le marché pour jouer en résolution 1080p. Il est disponible en deux versions, l’une avec 4 Go de mémoire graphique et l’autre avec 8 Go, et la vérité est que les deux offrent des performances presque identiques dans la plupart des cas, bien qu’il existe certains jeux spécifiques qui bénéficient d’une plus grande quantité de mémoire graphique, comme Wolfenstein: Youngblood, Mirror’s Edge Catalyst et DOOM Eternal, par exemple.

La Radeon RX 570 est disponible à des prix très différents, mais il est normal de trouver des modèles 4 Go pour quelques-uns 120 euros et 8 Go de modèles par moins de 140 euros. Ces prix sont bons et nous devons en profiter. En ce moment chez PCComponentes nous avons en vente un XFX RX 570 avec 8 Go de mémoire graphique réduit à 139,98 euros.

Avec cette carte graphique, vous pouvez jouer n’importe quel titre en 1080p avec des qualités élevées ou très élevées et maintenir une bonne fréquence d’images par seconde.

Spécifications du RX 570 8 Go

Architecture Polaris 20.

2048 shaders.

128 unités de texture.

32 unités raster.

Bus 256 bits.

GPU 1 328 MHz.

8 Go de GDDR5 à 7 GHz effectifs.

Nécessite un connecteur à 6 broches. Vous aurez besoin d’une alimentation de 25 A, 450 watts.

Alternative d’occasion: la GTX 970 est une bonne alternative, surtout si nous avons un budget inférieur et ne pouvons pas dépenser plus de 100 euros. Cette carte graphique offre toujours de bonnes performances 1080p et peut être achetée pour environ 80-85 euros sur le marché de l’occasion, mais gardez à l’esprit qu’il est légèrement inférieur au RX 570 en termes de puissance brute.

2.-Cartes graphiques bon marché pour 1080p: Radeon RX 580

C’est un cran au-dessus de la précédente, et reste également l’une des meilleures cartes graphiques bon marché dans sa gamme de prix. Il est également disponible en deux versions, une de 4 Go et l’autre de 8 Go, bien que dans ce cas la différence de performances soit plus palpable grâce à l’augmentation des fréquences apportées par la version 8 Go en mémoire, qui il fonctionne à 8 GHz au lieu de 7 GHz.

Avec la Radeon RX 580, nous pouvons jouer à tous les jeux 1080p avec des qualités maximales et profiter d’une très bonne fluidité sauf dans des cas très spécifiques, comme Control ou Red Dead Redemption 2, où sa mauvaise optimisation est perceptible et nous oblige à réduire la qualité graphique pour ne pas sacrifier la fluidité.

La chose normale est que le modèle 4 Go a un prix approximatif de 140 eurostandis que la version 8 Go devrait coûter moins de 180 euros. En ce moment, nous pouvons trouver le PowerColor RX 580 8 Go réduit à 169,90 euros.

Spécifications du RX 580 8 Go

Noyau graphique Polaris 20.

2304 shaders.

GPU à 1257 MHz-1386 MHz.

144 unités de texturation.

32 unités raster.

Bus 256 bits.

8 Go de GDDR5 à 8 GHz effectifs.

185 watts TDP. Nécessite un connecteur à 8 broches. Nous aurons besoin d’une source de 27A et 500 watts.

Alternative d’occasion: la GTX 1060 6GB C’est une option qui mérite d’être envisagée, surtout maintenant qu’ils commencent à arriver en grande quantité sur le marché de l’occasion et que leur prix baisse considérablement. Il fonctionne un peu moins que le 8 Go RX 580 et a moins de mémoire graphique, mais nous pouvons l’obtenir à partir de 130 euros.

3.-Cartes graphiques bon marché pour 1080p: GTX 1650 Super

C’est une bonne alternative pour ceux qui préfèrent une solution graphique NVIDIA, car rendre entre 2% et 4% de plus en moyenne que le RX 580 dans les jeux avec une résolution 1080p, il a une consommation beaucoup plus faible et utilise l’architecture Turing, plus avancée que l’architecture AMD GCN présente dans cette carte graphique.

Dans l’ensemble, gardez à l’esprit que ce n’est pas une alternative parfaite au RX 580, car même s’il est vrai qu’il a des performances moyennes légèrement supérieures, il est également vrai que il a moins de mémoire graphique et son prix est légèrement plus élevé. On peut le trouver pour 177,95 euros.

Si la consommation vous inquiète, ou si vous préférez simplement NVIDIA, c’est l’option la plus proche du RX 580 que les verts ont actuellement sur le marché.

Spécifications GTX 1650 Super

Noyau graphique TU116.

1280 shaders à 1530 MHz-1725 MHz.

80 unités de texturation.

32 unités raster.

Bus 128 bits.

4 Go de GDDR6 12 GHz.

120 watts TDP, nécessite un connecteur à 6 broches et une source de 350 watts 20 A.

Alternative d’occasion: En général, la meilleure alternative que nous avons, si nous ne voulons pas quitter NVIDIA ou augmenter beaucoup la consommation, est la GTX 1060 6GB, car bien qu’il soit un peu moins puissant, il a plus de mémoire graphique et peut être trouvé, comme nous l’avons dit, pour environ 130 euros. Si nous ne sommes pas concernés par la consommation et que nous voulons dépenser moins d’argent, nous pourrions choisir un GTX 980, qui est autour 100 euros.

4.-Cartes graphiques bon marché pour 1080p: GTX 1660 Super

Nous élevons la barre avec une carte graphique qui augmente considérablement le prix par rapport aux deux précédentes, mais qui en retour offre une amélioration majeure des performances, il a une consommation beaucoup plus équilibrée et utilise une architecture plus actuelle qui prend en charge des technologies avancées vraiment intéressantes, telles que shader à taux variable.

La GTX 1660 Super a des performances presque identiques à celles d’une GTX 1070, une carte graphique qui jusqu’à il y a quelques mois coûte plus de 400 euros, et nous pouvons le trouver dans des versions très bon marché avec un prix de départ de 237,90 euros.

En faisant une comparaison moyenne, nous voyons que, aux fréquences de stock, la GTX 1660 Super est 22% plus puissant que le RX 580 dans les jeux actuels fonctionnant avec des résolutions 1080p. Cela vous permet de maintenir 60 FPS stables avec des qualités maximales dans certains titres dans lesquels cela ne répond pas.

Spécifications GTX 1660 Super

Noyau graphique TU116 à 12 nm.

1408 shaders à 1530 MHz-1785 MHz.

88 unités de texturation.

48 unités raster.

Bus 192 bits.

6 Go de mémoire GDDR6 14 GHz efficace.

125 watts TDP, nécessite un connecteur d’alimentation à 8 broches supplémentaire et une alimentation de 450 watts, 24 A.

Alternative d’occasion: Il est difficile de trouver une option vraiment valable à ce niveau car les prix sont gonflés. Une GTX 1070 pour moins de 180 euros serait une bonne option. Les Radeon RX Vega 56 sont également une excellente alternative, mais elles sont difficiles à trouver et ont été très appréciées grâce à leurs excellentes performances (elles ont très bien vieilli).

5.-Cartes graphiques bon marché pour 1080p: Radeon RX 5700

Je sais que nous évoluons à un niveau qui peut-être rompt avec le concept traditionnel des cartes graphiques bon marché, mais le rapport qualité-prix offert par la Radeon RX 5700 c’est tellement bon Il méritait de clore cet article, surtout maintenant que nous pouvons le retrouver réduit à 309,91 euros.

Avec cette carte graphique, nous pouvons jouer n’importe quel titre actuel en 1080p avec une qualité ultra et une fluidité totale, et nous serons prêts à continuer à jouer avec toutes les garanties lors du lancement des consoles de prochaine génération. Jusqu’à 20% de mieux que la GTX 1660 Super en performances brutes et dispose de 8 Go de mémoire graphique.

Si à tout moment nous décidons de changer le moniteur et de jouer en 1440p nous n’aurons pas à nous inquiéterÉtant donné que la Radeon RX 5700 est si puissante, elle peut déplacer des jeux à cette résolution sans problème.

Spécifications du RX 5700

Noyau graphique Navi 10 (architecture RDNA).

2304 shaders.

GPU à 1 465 MHz de fréquence de base, 1 625 MHz en mode jeu et 1 725 MHz en mode turbo.

144 unités de texturation.

64 unités raster.

Bus 256 bits.

8 Go de GDDR6 à 14 GHz.

180 watts TDP. Nécessite deux connecteurs d’alimentation, un à 6 broches et un à 8 broches. Vous aurez besoin d’une source de 550 watts 32A.

Alternative d’occasion: nous pouvons le choisir pour un GTX 1080 si on le trouve pour moins de 250 euros, ou pour un RTX 2060 si on l’obtient aussi pour environ 250 euros. Les deux sont légèrement moins puissants que le RX 5700, mais pour les prix que nous avons cités, ils offrent toujours un bon rapport qualité-prix.