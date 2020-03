Cinq cartes graphiques qui sont un mauvais achat

Le marché des cartes graphiques a connu une évolution importante au cours des derniers mois. NVIDIA et AMD ont lancé leurs nouvelles générations basées sur Turing et en Navi, respectivement, et ont élargi leurs différentes gammes avec de nouveaux modèles qui ont déplacé la plupart des solutions des générations précédentes.

La chose normale quand une nouvelle génération de cartes graphiques arrive, c’est que les deux sociétés placent la génération précédente dans sa phase de fin de cycle de vie et que nous assistons à une campagne de liquidation des stocks plutôt agressive, ce qui, cependant, ne se produit pas. C’est arrivé cette fois. Le GXT série 10 et les Radeon RX 500-RX Vega Ils ont continué à être vendus avec les cartes graphiques de nouvelle génération, ce qui a généré une grande confusion chez les utilisateurs moins avancés.

La plupart des cartes graphiques des générations précédentes sont restées à un niveau de prix qui ne les rend pas directement utiles, mais dans des cas spécifiques, nous trouvons exactement le contraire. Par conséquent, et pour vous aider à éviter les cartes graphiques qui sont encore vendues mais qui ils sont directement un mauvais achat, nous avons décidé de mettre à jour notre guide avec cinq cartes graphiques à éviter.

Pour que ce guide soit utile, nous partagerons avec vous, en plus, alternatives à ces cartes graphiques qui sont une bonne option, et donc nous devons prendre en compte. Je vous rappelle, avant de commencer, que nous nous sommes limités à ces cartes graphiques que nous pouvons acheter sans avoir recours au marché de l’occasion. Sans plus tarder, nous entrons dans le sujet, si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans les commentaires.

Cartes graphiques à ne pas acheter

1.-GeForce GTX 1050 Ti

À l’époque, c’était un succès, et son rapport qualité / prix a toujours été très médiocre. Le RX 470 offrait des performances supérieures à un prix inférieur, et le RX 570 fait exactement la même chose, à tel point qu’il semble que les deux jouent dans des ligues totalement différentes malgré un prix très similaire.

La GTX 1050 Ti est toujours vendue à des prix proches de 150 eurosEn fait, il existe des modèles personnalisés 185 euros, des chiffres absurdes pour une carte graphique qui est à peine capable de supporter le type dans les jeux actuels fonctionnant avec des résolutions 1080p et des qualités moyennes-élevées si nous voulons que la fluidité soit bonne.

Spécifications du GTX 1050 Ti

Noyau graphique GP107 à 14 nm.

768 shaders à 1291 MHz / 1392 MHz.

48 unités de texture.

32 unités raster.

Bus 128 bits

4 Go de GDDR5 efficace à 7 GHz.

TDP 75 watts et source 350 watts sans connecteur d’alimentation supplémentaire.

Quelles cartes graphiques ai-je en option?

Si vous n’avez pas de source puissante et que vous ne voulez pas avoir à la changer, la seule option serait la GTX 1650, qui ne nécessite pas de connecteur d’alimentation supplémentaire et est conforme à une source de 300 watts. Elle a un prix similaire (environ 150 euros) et rapporte entre 20% et 30% de plus que la GTX 1050 Ti. Gardez à l’esprit que la GTX 1650 n’offre pas un bon rapport qualité / prix, Ce n’est qu’un choix pour ces cas, mais pas un bon achat.

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité / prix vous devriez opter pour un Radeon RX 580. Vous pouvez le retrouver à partir de 129,90 euros dans sa version 4 Go ou pour 169,90 euros dans sa version 8 Go.

Spécifications GTX 1650

Noyau graphique TU117 à 12 nm.

896 shaders à 1 485 MHz-1 665 MHz, mode normal et turbo.

56 unités de texturation.

32 unités raster.

Bus 128 bits

4 Go de GDDR5 à 8 GHz.

75 watts TDP, sans connecteur d’alimentation supplémentaire.

Spécifications du Radeon RX 580

Architecture Polaris 20.

2304 shaders.

144 unités de texture.

32 unités raster.

Bus 256 bits

GPU à 1366 MHz-1386 MHz.

4 Go de GDDR5 à 7 GHz ou 8 Go de GDDR5 à 8 GHz effectifs.

Nécessite un connecteur à 8 broches. Nous aurons besoin d’une source de 30A et 500 watts de puissance.

2.-GeForce GTX 1060

Disponible en deux versions, une de 3 Go et une autre de 6 Go (cette dernière avait une révision avec une mémoire de 9 GHz). Ils ont été les éternelles cartes graphiques de milieu de gamme NVIDIA pour leur longévité, à tel point que nous pouvons encore les trouver sur le marché avec des prix qui sont autour de entre 190 et 250 euros.

Le GTX 1060 3 Go donne un peu moins que la Radeon RX 570 et c’est plus cher, et la GTX 1060 donne plus ou moins au niveau du RX 580 8 Go, mais c’est aussi plus cher. Il est vrai qu’ils peuvent déplacer des jeux en 1080p avec des qualités élevées ou maximales et maintenir une bonne fluidité, mais ils ne sont pas un bon achat, encore moins avec les alternatives que nous pouvons trouver actuellement sur le marché.

Spécifications du GTX 1060 6 Go

Noyau graphique GP106 à 16 nm.

1280 shaders à 1506 MHz / 1708 MHz

80 unités de texture.

48 unités raster.

Bus 192 bits.

6 Go de GDDR5 à 8 GHz effectifs.

120 watts TD, nécessite un connecteur à 6 broches et une source de 400 watts et 20A.

Quelles cartes graphiques ai-je en option?

La meilleure option si vous souhaitez rester en dessous de 250 euros est le GTX 1660 Super, une carte graphique qui offre des performances presque identiques à celles de la GTX 1070 et qui a une consommation de contenu plus importante. Avec lui, vous pouvez tout jouer en 1080p sans problèmes et avec des qualités maximales, ou même augmenter la résolution à 1440p sans avoir à faire de grands sacrifices.

Spécifications du GTX 1660 Super

Noyau graphique TU116 à 12 nm.

1.408 shadersa 1.530 MHz-1.785 MHz.

88 unités de texturation.

48 unités raster.

Bus 192 bits.

6 Go de mémoire GDDR6 14 GHz efficace.

TDP de 125 watts, nécessite un connecteur d’alimentation à 8 broches supplémentaire et une source de 450 watts et 24A.

3.-Radeon RX 5500 XT

Ce fut une vraie déception. La version 8 Go donne pratiquement comme un RX 580 8 Go, mais cela coûte beaucoup plus que cela, car il est autour 224,90 euros dans sa version la moins chère, alors que celle-ci peut être achetée par 169,90 euros.

Cette carte graphique est conçue pour jouer dans des résolutions 1080p avec des qualités maximales et une bonne fluidité, une prémisse qui se réunit efficacement, mais le problème est qu’elle cède au niveau d’autres cartes graphiques qui sont moins chères et n’offre aucun avantage en retour qu’il vaut la peine de prendre en compte, ni au niveau de la consommation ni du soutien des nouvelles technologies. Il a été choisi, en fait, comme l’une des pires cartes graphiques de 2019.

Spécifications du Radeon RX 5500 XT

Noyau graphique Navi 14 (architecture RDNA).

1408 shaders à 1607 MHz-1717 MHz, mode normal et turbo.

88 unités de texturation.

32 unités raster.

Bus 128 bits

4 Go-8 Go ​​de mémoire GDDR6 à 14 GHz.

Il a un TDP de 130 watts et nécessite un connecteur d’alimentation à 8 broches. Nécessite une source de 450 watts et 26A.

Quelles cartes graphiques ai-je en option?

Si vous souhaitez rester dans la même fourchette de prix, votre meilleure option est une GTX 1660 Super, car il rapporte entre 20% et 30% de plus et coûte pratiquement le même. Nous avons déjà laissé vos spécifications dans la section précédente, alors jetez un œil.

Il n’y a aucune autre alternative rivale dans cette gamme de prix qui en vaut vraiment la peine, car la GTX 1660 Ti offre une différence de performance marginale par rapport à la GTX 1660 Super mais c’est plus cheret la Radeon RX 5600 XT ça monte trop de prix (environ 290 euros actuellement).

4.-Radeon VII

Une carte graphique que nous avons eu l’occasion d’analyser et qui a montré que j’ai pu échanger des «hits» avec la RTX 2080 dans certains jeux, mais que aujourd’hui n’a aucun sens. Il a été largement dépassé en termes de rapport qualité-prix par le RTX 2070 Super de NVIDIA, ainsi que par le Radeon RX 5700 XT de l’AMD lui-même.

Avec lui, nous pouvons jouer dans les résolutions 4K avec des qualités élevées ou très élevées et profiter d’une fluidité plus qu’acceptable, mais sa consommation est très élevée et son prix a grimpé en flèche à environ 850-900 euros au moins, ce qui en fait une option à éviter.

Spécifications de la Radeon VII

Noyau graphique Vega 20 à 7 nm.

3840 shaders

240 unités de texturation.

64 unités raster.

Bus de 4096 bits.

16 Go de mémoire HBM2 à 2 GHz (bande passante 1 To / s).

Jusqu’à 1,8 GHz dans le GPU (fréquence dynamique).

TDP de 295 watts. Vous avez besoin de deux connecteurs à 8 broches et d’une source de 750 watts et 38 A.

Quelles cartes graphiques ai-je en option?

Sans aucun doute, la meilleure option que nous pouvons trouver en ce moment en termes de rapport qualité-prix est Radeon RX 5700 XT AMD, qui offre une performance presque identique à celle de la Radeon VII mais avec une consommation beaucoup plus faible et un prix vraiment attractif.

C’est à son tour l’une des meilleures cartes graphiques de sa gamme de prix (moins de 400 euros).

Spécifications du Radeon RX 5700 XT

Noyau graphique Navi 10 XT.

2560 shaders

160 unités de texturation.

64 unités raster.

Bus 256 bits

GPU à 1 605 MHz de fréquence de base, 1 755 MHz en mode jeu et 1 905 MHz en mode turbo.

225 watts TDP. Vous avez besoin de deux connecteurs d’alimentation, un à 6 broches et un à 8 broches, et une alimentation de 600 watts et 34 A.

5.-GeForce RTX 2080 Ti

De toutes les cartes graphiques qui existent actuellement sur le marché grand public, c’est la plus puissante, cela ne fait aucun doute, mais cela ne signifie pas qu’elle offre une bonne valeur et est donc un bon achat, en fait en raison de son prix élevé, tout va malOu, c’est un mauvais investissement.

En ce moment, le RTX 2080 Ti a connu une augmentation de prix que je ne peux pas comprendre, car auparavant je pouvais trouver environ 1160 euros et maintenant environ 1200 euros, même dans ses versions les plus économiques. Pour ce prix, il propose, en moyenne, 12% plus de performances qu’un RTX 2080 Super, une carte graphique qui coûte cependant environ 720 euros.

Nous payons 480 euros de plus Pour obtenir une amélioration des performances de 12%, il est évident de dire pourquoi c’est un mauvais achat, car l’histoire est racontée seule.

Spécifications du RTX 2080 Ti

Noyau graphique TU102.

4352 shaders.

GPU à 1350 MHz-1545 MHz.

272 unités de texturation.

88 unités raster.

544 noyaux tenseurs.

68 cœurs RT.

Bus 352 bits.

11 Go de mémoire GDDR6 14 GHz efficace.

250 watts TDP. Nous devons utiliser deux connecteurs d’alimentation à 8 broches et une source de 650 watts et 36 A.

Quelles cartes graphiques ai-je en option?

La meilleure option est précisément cela, le RTX 2080 Super, l’une des cartes graphiques les plus puissantes qui existent. Il offre d’excellentes performances en 1440p et que vous pouvez avec n’importe quoi en 4K tout en conservant des qualités très élevées voire maximales sans que la fluidité ne soit un problème.

Spécifications du RTX 2080 Super

Noyau graphique TU104.

3072 shaders

GPU à 1650 MHz-1815 MHz.

192 unités de texturation.

64 unités raster.

48 cœurs RT.

384 noyaux tenseurs.

Bus 256 bits

8 Go de GDDR6 efficace à 15,5 GHz.

250 watts TDP. Nous avons besoin d’un connecteur à 8 broches et d’un connecteur à 6 broches, et d’une source de 600 watts avec 35 A.