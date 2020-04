Cinq livres technologiques pour passer Pâques en quarantaine

L’Espagne commence la semaine sainte demain et pour la première fois depuis plusieurs décennies, il n’y aura pas “d’opération de sortie”. À la maison, sans télétravail jusqu’à lundi prochain (ou mardi dans certaines communautés) et sans levure dans les supermarchés, la lecture s’impose comme notre meilleure alliée pour vaincre ces jours-ci.

Chez MCPRO, nous nous joignons à cette cause et pour cette raison, nous recommandons cinq livres “technologiques” auxquels vous pourrez vous enfoncer les dents cette semaine. Tous les livres que nous recommandons peuvent être trouvés à la fois dans leur version physique et au format eBook. Ne les laissez pas passer!

MCPRO recommande

“Cliquez ici pour tous les tuer” (Bruce Schneier)

Votre maison et votre voiture deviennent plus intelligentes. Et selon Bruce Schneier, ils seront bientôt prêts à vous tuer. Et c’est parce que les voitures autonomes, les thermostats, les réfrigérateurs intelligents et les drones sont équipés d’algorithmes comportementaux qui peuvent tomber entre les pires mains.

Dans ce texte, Bruce Schneier, voix faisant autorité là où il y a dans la sécurité Internet, met en garde contre la montée du nouveau terroriste numérique d’avant-garde: celui qui va bientôt faire sortir les voitures de la route, les stimulateurs cardiaques cessent de fonctionner, la sécurité de votre la maison est désactivée ou que les imprimantes biologiques peuvent imprimer quelque chose de pire que COVID-19.

Dans le livre, Schneier explore les risques et les implications de s’attaquer aux problèmes du 21e siècle avec une mentalité du 20e siècle et une législation du 19e siècle.

“L’art de l’invisibilité” (Robert Mitnick)

Actuellement, chacun de nos mouvements est observé et analysé. Les identités des consommateurs sont volées et chaque étape des personnes est suivie et stockée. Ce qui pouvait jadis être qualifié de paranoïa est maintenant une dure réalité et la vie privée est un luxe que seuls quelques-uns peuvent comprendre et se permettre.

Dans ce livre, Kevin Mitnick, l’un des pirates informatiques les plus célèbres au monde, maintenant expert en sécurité informatique, fournit des tactiques et des méthodes, à la fois dans la vie réelle et virtuelle, pour nous protéger avec des instructions étape par étape, en utilisant même celles qui Il les appelle des techniques «d’élite» qui, lorsqu’elles sont utilisées correctement, peuvent maximiser la confidentialité.

Jeux de service: l’ascension et la chute de Sega (Sam Pettus)

De ses humbles débuts en 1951 à sa retraite en tant que fabricant de consoles au début des années 2000, ou ce qui est la même chose, de ses premières machines d’arcade à Dreamcast. Tout au long de son histoire, Sega a fabriqué une douzaine de systèmes domestiques et a participé à quatre guerres de consoles.

Comme il ne pouvait en être autrement, ce livre traite en profondeur du plus célèbre d’entre eux: Mega Drive vs SNES / SEGA vs NintendoMais cela ne s’arrête pas là, il plonge également dans les guerres 8, 32 et 128 bits et rend le respect mérité à des concurrents comme Sony, NEC, Atari ou The 3DO Company.

“Service Games: The Rise and Fall of SEGA” traite de tous ces sujets, mais se concentre non seulement sur la société du hérisson, mais donne une importance égale à tous les systèmes, personnages et sociétés impliqués, en tenant compte des faits à partir d’un point d’un point de vue historique, commercial, marketing et consommateur.

Contre le troupeau numérique (Jaron Lanier)

“Contre le troupeau numérique” est l’un des livres dont on a le plus parlé ces derniers temps: un avertissement contre notre obsession de la technologie et, en particulier, d’Internet, écrit par l’un des experts les plus stimulants et visionnaires. Le dévouement précoce de Lanier à la réalité virtuelle et au développement de technologies en réseau sont légendaires, tout comme ses articles, qui ils s’attaquent à de nombreux problèmes que le monde de la technologie considère sacrés.

Dans ce manifeste, Lanier s’oppose à ce qu’il a baptisé la culture ringarde d’Internet ou «maoïsme numérique», c’est-à-dire la tendance de la communauté technologique de prioriser la plateforme sur le contenu et des ordinateurs sur les gens. En contraste frappant avec ceux qui saluent le triomphe du contenu généré par les utilisateurs, Lanier voit un Internet mal informé et fastidieux, où la quantité surpasse la qualité et les bonnes idées sont réduites au silence par les cris.

La recherche de l’algorithme (Ed Finn)

Ed Finn explique en détail comment Internet a changé notre culture et ouvert de nouvelles possibilités créatives: l’utilisation de Google, la confiance dans les recommandations soi-disant arbitraires de Spotify, ou la manière dont des entreprises comme Netflix utilisent une gestion de données massive pour Trouver des produits de télévision réussis n’est qu’une petite partie d’un profond changement de paradigme qui ne fait que commencer.

Quels sont les algorithmes recherchés? Ses premiers effets sont déjà perceptibles: le développement d’une nouvelle humanité, ouverte à un processus d’expérimentation soutenu par l’analyse créative de l’information. Maintenant, voulons-nous vraiment ce que les algorithmes veulent pour nous?