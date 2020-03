Cinq processeurs qui sont un mauvais achat et que vous devriez éviter

Il y a moins d’un mois, nous avons publié un article consacré à l’examen de cinq cartes graphiques que nous ne devrions pas acheter, et aujourd’hui nous allons faire de même mais en nous concentrant sur cinq processeurs qui ils ne sont pas une bonne option pour une ou plusieurs raisons: un mauvais rapport qualité-prix, une durée de vie courte ou des performances insuffisantes, etc.

Pour que vous compreniez bien pourquoi nous ne devrions pas acheter chacun des processeurs que nous allons examiner dans cet article nous indiquerons clairement la raison pour laquelle nous devons éviter votre achat, et nous vous laisserons, à la fin, une ou plusieurs recommandations avec des alternatives intéressantes qui sont un bon achat, et donc nous devons en tenir compte.

Nous allons nous limiter aux processeurs qui sont toujours en vente sur la chaîne officielleAutrement dit, nous évitons ceux qui ne peuvent être achetés que de seconde main et également ceux qui ont été abandonnés ou qui ne peuvent être achetés qu’à des prix clairement abusifs.

Ceux d’entre vous qui nous lisent quotidiennement savent que nous aimons les produits d’occasion, après tout, ils représentent une économie importante et peuvent nous aider à assembler des équipements très puissants en économisant de l’argent, mais nous préférons différencier dans ce cas des processeurs neufs et d’occasion afin que le guide soit plus clair et plus uniforme, et aussi pour éviter d’éventuels malentendus.

Cependant, si vous avez des questions, n’oubliez pas que vous pouvez le laisser dans les commentaires et nous vous aiderons à le résoudre. Sans plus tarder, nous commençons.

Les processeurs ne valent pas la peine d’être achetés: Core i9 9900K

C’est un processeur très puissant, en fait, sans le Core i9 9900KS, il serait le plus puissant d’Intel sur le marché grand public, mais le fait de pouvoir offrir un haut niveau de performances cela ne revient pas à être considéré comme un bon achat.

Dans ce cas, le problème réside dans le rapport qualité-prix offert par le Core i9 9900K. C’est une puce à 8 cœurs et 16 threads qui est prête à affronter la transition que les consoles de nouvelle génération vont marquer sans problème, mais son prix est trop élevé pour ce qu’il offre vraiment.

En général, le Core i9 9900K n’est qu’un peu plus puissant que le Ryzen 7 3700X, qui a également 8 cœurs et 16 threads, mais coûte 499,90 euros, tandis que le second coûte 317,90 euros. La différence de prix est écrasante, Si bien qu’avec ce que nous avons économisé, nous pourrions acheter un SSD haute performance et haute capacité, ou opter pour une carte graphique plus puissante si nous montons un nouveau PC.

Spécifications du Core i9 9900K

8 cœurs et 16 threads à 3,6 GHz-5 GHz, mode normal et turbo.

Prise LGA 1151 avec chipset série 300.

Architecture de rafraîchissement du lac Coffee.

Multiplicateur déverrouillé (overclock avec chipset série 300 «Z»).

95 watts TDP.

16 Mo de cache intelligent.

Alternatives: sans aucun doute la meilleure alternative est Ryzen 7 3700X, qui a le même niveau IPC et les mêmes cœurs et threads. Nous pourrions également envisager, si nous sommes très serrés sur le budget, la Ryzen 7 2700X, qui peut être acheté pour moins de 160 euros. Si vous voulez une puce Intel, la Core i7 9700KAvec huit cœurs et huit fils, il peut être un bon choix car il coûte 369,90 euros.

Les processeurs ne valent pas la peine d’être achetés: Ryzen 3 1300X

C’est un processeur bas de gamme qui n’a jamais eu un bon rapport qualité-prix, c’est pourquoi nous le gardons sur notre liste de mauvais achats. Il a quatre cœurs et quatre threads et est basé sur l’architecture Zen de première génération, ce qui signifie qu’il est capable de déplacer n’importe quel jeu actuel dans des conditions optimales, bien que montre des signes d’épuisement dans ceux qui nécessitent huit threads ou six cœurs.

Son prix moyen est aujourd’hui d’environ 124 euros, un chiffre insensé, car pour cet argent, nous pouvons accéder à des processeurs beaucoup plus élevés. C’est une si mauvaise option que nous devons absolument la rejeter, car pour ce prix, il n’offre aucune valeur qui en vaut la peine.

Pour une raison quelconque, je ne peux pas comprendre presque tous les processeurs Ryzen de première génération bas de gamme ont vu leurs prix gonflésEn fait, le Ryzen 3 1200 a considérablement augmenté. Il est probable qu’il soit temporaire, mais pour l’instant la réalité est ce qu’elle est, et c’est pourquoi les deux processeurs sont un mauvais achat.

Spécifications du Ryzen 3 1300X

Architecture zen à 14 nm.

Quatre cœurs et quatre threads à 3,5 GHz-3,7 GHz, mode normal et turbo.

Prend en charge l’overclocking avec les chipsets B350 et supérieurs.

8 Mo de cache L3.

65 watts TDP.

Compatible avec la prise AM4.

Alternatives: la meilleure option est sans aucun Ryzen 7 1800X, une puce à 8 cœurs et 16 threads à 3,6 GHz-4 GHz qui a actuellement un prix de 133,24 euros. Nous avons également d’autres options intéressantes, comme le Ryzen 5 1600 AF, Il a six cœurs et douze fils et coûte 99,99 euros. Si vous voulez une puce Intel, oui ou oui, la Core i5 9400F, avec six cœurs et six fils, c’est la seule option recommandée à ce niveau de prix, car elle coûte 149,89 euros.

Processeurs ne valant pas la peine d’être achetés: Ryzen 7 3800X

Je sais que cela peut sembler étrange, mais il a une explication très simple, et c’est que le Ryzen 7 3800X il est clair et simple un Ryzen 7 3700X avec un peu plus de fréquence montre maison, mais son prix est trop élevé si on le compare à celui-là.

Selon le détaillant dans lequel nous recherchons la différence de prix entre les deux processeurs Il peut être supérieur à 50 euros (368,21 euros). Vaut-il la peine de payer 50 euros de plus pour une différence de 300 MHz en mode base et 100 MHz en mode turbo? La réponse est un non catégorique, surtout si l’on tient compte du fait que nous pouvons résoudre cette différence minimale avec un petit overclocking.

Les processeurs Ryzen ont presque toujours offert un bon rapport qualité-prix, bien que les versions “X” n’ont pas toujours été à la hauteur À cet égard, et le Ryzen 7 3800X en est le meilleur exemple.

Spécifications du Ryzen 7 3800X

Architecture Zen 2 en cours de 7 nm.

Huit cœurs et seize threads à 3,9 GHz-4,5 GHz, en mode normal et turbo.

Prend en charge l’overclocking avec le chipset B350 et supérieur.

32 Mo de cache L3.

105 watts TDP.

Compatible avec la prise AM4.

Alternatives: le meilleur que nous pouvons acheter en tant qu’équivalence directe est le Ryzen 7 3700X. Si nous avons un budget très bas, nous pouvons choisir le Ryzen 7 2700X, un processeur qui a une performance brute inférieure mais qui conserve 8 cœurs et 16 threads et coûte moins de 160 euros. Encore une fois, dans le cas d’Intel, la seule option raisonnable est la Core i7 9700K.

Les processeurs ne valent pas la peine d’être achetés: Core i7 8700K

Nous sommes confrontés à l’un des processeurs ayant le pire rapport qualité-prix. Le Core i7 8700K a six cœurs et douze brins, Il offre une très haute performance et a le multiplicateur déverrouillé, ce qui signifie qu’il prend en charge l’overclocking, mais son prix est si élevé (389,90 euros) qu’il est même foulé aux pieds avec des processeurs plus puissants, comme le Core i7 9700K, qui coûte moins d’argent et il a huit cœurs et huit threads.

Je sais ce que vous pensez, est-il préférable d’avoir plus de cœurs ou plus de threads? Il vaut toujours mieux avoir plus de cœurs. Un processeur à six cœurs offre des performances supérieures et plus stables qu’un processeur à quatre cœurs à huit fils, et il en sera de même pour un processeur à huit cœurs à huit fils par rapport à un processeur à six cœurs à douze fils lorsque nous commencerons à tirer parti de ces niveaux multithreading.

Le Core i7 8700K est très puissant, à tel point que je pense qu’il est susceptible de supporter également la transition des consoles de nouvelle génération, mais son prix est si élevé qu’il en fait un mauvais achat.

Spécifications Core i7 8700K

Six cœurs et six threads à 3,7 GHz-4,7 GHz, mode normal et turbo.

Prise LGA 1151 avec chipset série 300.

Architecture du lac Coffee.

Multiplicateur déverrouillé (overclock avec chipset série 300 «Z»).

95 watts TDP.

12 Mo de cache intelligent.

Alternatives: la meilleure option que nous avons dans le Ryzen 7 3700X, une puce qui est, à l’heure actuelle, la meilleure que l’on puisse trouver dans la gamme de 300 à 350 euros. Si nous voulons à nouveau une puce Intel, nous devons aller à Core i7 9700K, un processeur qui offre un rapport qualité / prix bien plus solide.

Les processeurs ne valent pas la peine d’être achetés: Core i3-9350K

Nous avons devant nous un processeur quadricœur et quatre fils qui a un IPC élevé et prend en charge l’overclocking, une approche intéressante qui, cependant, est ruinée pour son prix élevé, et c’est que pour en obtenir un, il faudra payer 208,51 euros.

C’est un mauvais achat car il est très cher pour ce qu’il propose, mais il faut aussi garder à l’esprit qu’il aura une durée de vie assez courte, car avec l’arrivée des consoles nouvelle génération la transition vers des processeurs huit ou six cœurs va s’accélérer , et plus tard aux processeurs à douze ou huit cœurs, ce qui rendra ce processeur obsolète.

Avec cette explication simple, nous pouvons comprendre pourquoi c’est l’un des pires processeurs que nous pouvons acheter aujourd’hui et un achat à éviter. Il existe de bien meilleures alternatives, et à des prix inférieurs, comme nous le verrons ci-dessous.

Spécifications du Core i3 9350K

4 cœurs et 4 fils à 4 GHz-4,6 GHz, mode normal et turbo.

Prise LGA 1151 avec chipset série 300.

Architecture de rafraîchissement du lac Coffee.

Multiplicateur déverrouillé (overclock avec chipset série 300 «Z»).

91 watts TDP.

8 Mo de cache intelligent.

Alternatives: Nous avons de nombreuses options. Si nous voulons une puce Intel, la meilleure option en ce moment est la Core i5 9400F, qui a six cœurs et six threads et coûte moins de 150 euros. Dans le cas où nous préférerions opter pour AMD le Ryzen 7 2700X C’est une excellente alternative, car il a 8 cœurs et 16 threads et coûte moins de 160 euros.

Notes finales: quels processeurs sont les plus intéressants?

Grâce à la guerre entre Intel et AMD, le marché des processeurs grand public est en constante évolution. Les prix ont baissé, et les deux sociétés ont lancé des puces très appétissantes à des prix que nous n’aurions pas pu imaginer il y a quelques années à distance.

Avec tout ce que nous avons vu dans les lignes précédentes, vous avez déjà une idée assez claire des meilleurs processeurs que nous pouvons actuellement trouver sur le marché, mais avant de terminer, je veux vous laisser une liste en guise de résumé organisé par prix (de bas en haut) afin que vous puissiez plus facilement consulter et que vous ayez plus à portée de main.

Moins de 100 euros: le Ryzen 5 1600 AF est le meilleur du marché. Il possède six cœurs et douze threads, un IPC au niveau du Ryzen 5 2600, supporte l’overclocking et coûte 99,99 euros.

Moins de 150 euros: En ce moment, la meilleure option est le Ryzen 7 1800X, qui a huit cœurs et seize threads et coûte 133,24 euros. Si nous regardons de plus près le Core i5 9400F, c’est notre gagnant.

Moins de 200 euros: encore une fois, nous avons deux options. A long terme, le Ryzen 7 2700X est, avec ses huit cœurs et seize fils, la meilleure option et coûte moins de 160 euros. Si nous regardons de plus près à moyen terme, le Ryzen 5 3600 est le gagnant incontesté, car il a six cœurs et douze threads, un IPC très élevé et coûte environ 185 euros.

Moins de 300 euros: dans cette bande il n’y a, pour le moment, aucun processeur vraiment recommandé, et c’est très curieux. Je vous conseille d’aller tout droit pour un Ryzen 7 3700X, qui coûte 317,90 euros.

Moins de 400 euros: Ryzen 7 3700X et Core i7 9700K sont les meilleures options. Le premier a un rapport qualité / prix plus élevé, le second un peu plus de puissance brute.

Et les processeurs à plus de 400 euros? Sa valeur prix-performance diminue considérablement à moins que nous ne soyons des utilisateurs professionnels et que nous allons leur donner une utilisation très spécifique, c’est pourquoi nous avons omis cette fourchette de prix.

Dans l’ensemble, si vous recherchez un processeur capable d’offrir d’excellentes performances dans des applications professionnelles avec une charge parallèle élevée sans avoir à faire un gros investissement, je recommande le Ryzen 9 3900X, une puce qui a 12 cœurs et 24 threads et un prix très équilibré, car il coûte 483 euros.