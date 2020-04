Cinq recettes faciles avec Mycook pour ne pas s’ennuyer et profiter de cette quarantaine

Une bonne façon de nous divertir ces jours-ci est de cuisiner. Beaucoup de gens profitent de ces jours pour dépoussiérer leurs ustensiles de cuisine oubliés et ils se sont mis à la pâte pour faire des recettes qui sucrent ces jours-ci.

Tu n’as toujours pas osé? Voici cinq recettes simples que vous pouvez trouver sur Mycook

Pain doré

Nous croyons fidèlement qu’il ne devrait pas y avoir une seule fois pour manger du pain grillé français et si nous pouvons nous faire plaisir, pourquoi pas?

Nous recommandons cette recette dont les ingrédients sont très simples:

1/2 l de lait

40 g de sucre

1/2 cannelle (bâton de cannelle)

3 zestes de citron (coupés en lanières)

1 pincée de sel

2 oeufs

200 g de tranche de pain sec

200 g d’huile

3 c / s de sucre

1 c / s de cannelle en poudre

Si vous n’avez plus de pain ou si vous voulez les faire avec du pain spécial, vous trouverez également dans Mycook des recettes pour faire du pain vous-même.

Des muffins

Si dans une explosion vous avez acheté un moule à cupcake et les papiers, mais ne les avez jamais utilisés, quel meilleur moment que celui-ci. Leur fabrication est très facile et vous aurez sûrement tous les ingrédients sous la main.

Nous avons fait cette recette et nous l’avons adorée. Sur la photo, vous les voyez très différents de ceux de la recette, mais c’est parce que nous utilisons du sucre brun et de la farine entière, c’est pourquoi ils ont une couleur plus foncée. Ce sont les ingrédients:

125 g d’oeuf

175 g de sucre

60 g de lait

190 g d’huile d’olive Arbequina (ou huile de tournesol)

210 g de farine pâtissière

5 g de levure chimique (pâtisserie)

1 pincée de cannelle (moulue)

1 pincée de sel

1 citron (zeste)

Cupcake au yaourt

Beaucoup plus simple et la meilleure recette pour débuter dans cette pâtisserie amateur. Le gâteau au yaourt classique est très simple à préparer et est apprécié de tous. Nous avons choisi cette recette de Mycook, avec ces ingrédients:

1 yaourt nature

5 oeufs (L)

350 g de sucre

110 g d’huile

1 jus d’orange (environ 80gr)

250 g de farine

10 g de levure chimique

Flan au fromage

Si vous êtes fan de flan, vous allez adorer ce flan au fromage. Bien sûr, dans ce cas, il est nécessaire d’avoir de petits moules pour le flan. Ce sont les ingrédients:

1 c / s de caramel liquide

200 ml de lait

400 ml de crème

100 g de sucre

250 g de fromage à la crème (type Philadelphia)

2 enveloppe (s) de poudre de caillé

Crêpes aux bananes

Nous allons avec une dernière recette qui est plus saine et plus nutritive, mais pas moins sucrée. Ces crêpes à la banane sont très faciles à préparer et nécessitent peu de travail. Nous avons besoin de:

2 bananes

50 g de farine

1 c / s de miel

1 c / c de cannelle en poudre

1 œuf

N’oubliez pas que dans le Mycook Club, ils ont plus de 8 500 recettes gratuites et mises à jour quotidiennement téléchargées par les utilisateurs et également vérifiées par Mycook, vous pouvez également interagir (évaluer les recettes, laisser des commentaires, enregistrer les recettes en tant que favoris …)

Ces recettes peuvent être consultées sur le web, dans l’application mobile ou directement sur le Mycook Touch grâce à sa connectivité WiFi. Si nous le faisons à partir du Web ou de l’application, il nous suffit de sélectionner et d’envoyer la recette au Mycook et de suivre l’étape par étape qu’elle indique, si nous préférons, nous pouvons également cuisiner manuellement pour le plus expert ou le plus créatif. Il s’agit d’une application gratuite dans laquelle toute personne possédant un robot culinaire Taurus peut l’utiliser et utiliser ses nombreuses fonctionnalités.

Dans cette vidéo, vous pouvez en savoir plus sur l’APP et le robot

