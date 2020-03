cinquième saison à venir, heureusement ce ne sera pas la dernière

L’accord avec le diable pour la plateforme de streaming en ligne Netflix est maintenant terminé et Lucifer est sur le point d’arriver avec la cinquième saison et de nouvelles histoires à raconter. Une série télévisée américaine qui a obtenu d’excellents résultats et, en fait, de nombreux fans ont grandement apprécié l’histoire de Lucifer qui en a marre d’être dans le monde souterrain va vivre à Los Angeles pour ouvrir un Boîte de nuit.

la cinquième saison sera bientôt disponible dans le catalogue du géant du streaming et ne sera pas la dernière saison de la série même si auparavant l’interprète de Lucifer, Tom Ellis, a annoncé le contraire lors d’une interview. Voici les détails.

Lucifer 5 n’est pas la dernière saison à venir: tous les détails dévoilés

Selon ce que rapporte TVLine, un nouvel accord est né entre Tom Ellis, Warner Bros. Television et le plateforme de streaming en ligne pour une nouvelle saison après la cinquième.

Selon les rumeurs des dernières heures, les trois personnes concernées sont arrivées à ce conclusion en raison de l’incroyable succès remporté dans le monde. Malheureusement, cependant, tout est encore silencieux car aucun communication officielle a révélé quelque chose à ce sujet. L’actualité pourrait arriver à tout moment ou seulement après avoir diffusé la cinquième saison en première vue et exclusivement sur la plateforme de streaming en ligne Netflix.

Quant au cinquième saison, la date de lancement officielle est encore inconnue. Selon certaines rumeurs de couloir, il pourrait arriver en mai ou immédiatement après, pour confirmer le nom du premier épisode: Vraiment triste diable Guy.