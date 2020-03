Cisco propose des licences Webex gratuites pour lutter contre les coronavirus

Afin d’aider les entreprises touchées par la récente épidémie de coronavirus, Cisco a ajouté des fonctionnalités supplémentaires à ses comptes Webex gratuits et la société propose également des licences commerciales gratuites de 90 jours.

Alors que certaines entreprises exigent que leurs employés travaillent à distance après avoir voyagé à l’étranger, d’autres comme Twitter ont demandé à tous les employés de le faire si possible. Le travail à distance a connu une adoption accrue au cours des dernières années, mais l’épidémie de coronavirus a conduit de nombreuses organisations à accélérer leurs plans pour offrir aux employés la possibilité de travailler à domicile.

Pour faciliter la transition, Cisco a amélioré ses comptes Webex gratuits avec des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter le travail à distance. Auparavant, les comptes Cisco Webex gratuits permettaient uniquement aux utilisateurs d’héberger des réunions avec jusqu’à 50 participants pendant 40 minutes.

Désormais, les comptes gratuits permettront aux utilisateurs d’héberger des réunions avec jusqu’à 100 participants pour une durée illimitée. De plus, Cisco propose des numéros d’appel gratuits pour compléter les capacités VoIP existantes de Webex.

Licences Webex

En plus d’améliorer son offre Webex gratuite, Cisco a également décidé de fournir des licences Webex gratuites de 90 jours aux entreprises via ses partenaires et son équipe commerciale.

Le vice-président directeur général et directeur général du groupe Team Collaboration de Cisco, Sri Srinivasan, a expliqué comment l’entreprise travaille pour aider les entreprises pendant cette période difficile dans un article de blog, en disant:

«Nous élargissons également de manière proactive notre capacité de réunion dans le monde entier, en nous développant davantage aux États-Unis et en Europe, en travaillant avec des organisations non gouvernementales pour permettre aux écoles (entre autres cas d’utilisation), tout en collaborant étroitement avec nos clients qui développent rapidement leur travailler à domicile. “

Si vous vivez en Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Émirats arabes unis (Émirats arabes unis), Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis ou Vietnam, vous pouvez ouvrir un compte Webex gratuit afin de vous aider à rester productif tout en travaillant à distance pendant l’épidémie de coronavirus.

Via BleepingComputer