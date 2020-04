Citant les perturbations des coronavirus, PhishCloud offre un an de service gratuit pour prévenir les escroqueries par phishing – .

Certains des membres de l’équipe PhishCloud, de gauche à droite: Lisa Jensen, développeur front-end; Kyle Hurst, co-fondateur et directeur de la technologie; William Floyd, développeur de produits; et Terry McCorkle, fondateur et PDG. Pas sur la photo: Brian Reyes, UX design, et Andrew Klein, directeur financier par intérim. (Photo PhishCloud)

Les escroqueries par hameçonnage ont évolué bien au-delà de la ruse du courrier électronique du «prince nigérian» qui, depuis plus de deux décennies, a incité les gens à transférer de l’argent à l’étranger. Les sollicitations de phishing incitent les destinataires sans méfiance à envoyer de l’argent, à partager des mots de passe et des informations financières et à installer des logiciels malveillants. Il arrive par e-mail, annonces, sites de médias sociaux, outils de chat et intégrés dans des documents.

Une startup basée à Seattle appelée PhishCloud aide les entreprises et leurs employés à identifier et à éviter ces cyberattaques courantes. Le service analyse et note tous les liens rencontrés par les abonnés, en les signalant en vert pour les liens sécurisés, en jaune pour les contenus suspects et en rouge s’ils sont jugés dangereux. L’internaute moyen voit entre 500 et 1 000 liens par semaine, a déclaré le PDG et fondateur de PhishCloud, Terry McCorkle.

PhishCloud «crée des outils automatisés que tout le monde peut comprendre et utiliser pour se protéger sur Internet», a déclaré McCorkle.

Et compte tenu des «défis sans précédent» auxquels sont confrontées les entreprises en raison du nouveau coronavirus, McCorkle offre gratuitement son forfait d’entrée, appelé PhishCloud Lite, pendant un an à toute entreprise à la recherche d’une protection contre le phishing.

Tableau de bord de PhishCloud. (Image PhishCloud)

McCorkle, qui a occupé des postes dans les domaines de l’informatique et de la sécurité pendant deux décennies, a lancé l’entreprise en 2018 avec le co-fondateur et directeur de la technologie, Kyle Hurst. McCorkle a vendu sa première entreprise, SpearPoint Security, à la société californienne Cylance en 2013. PhishCloud est sa deuxième startup. Hurst, un employé d’Amazon de longue date, a 21 ans d’expérience dans la chaîne d’approvisionnement et le développement de programmes.

L’équipe PhishCloud compte huit employés, dont des contractuels et des travailleurs à temps partiel.

Le produit est disponible par abonnement et commercialisé auprès des clients professionnels. Pour les petites et moyennes entreprises, le coût est de 6 $ par utilisateur et par mois. La startup lancera bientôt un outil plus avancé pour 8 $ par utilisateur et par mois, avec des plans à l’horizon pour servir les grandes entreprises à l’échelle de l’entreprise.

PDG et fondateur de PhishCloud, Terry McCorkle (PhishCloud Photo)

Alors que de nombreux concurrents proposent des outils de sécurité, McCorkle a déclaré que le produit de son entreprise est unique pour assurer la transparence aux utilisateurs, en les informant en temps réel des liens dangereux. Au lieu d’exiger des employés qu’ils transmettent les liens suspects aux administrateurs pour examen, PhishCloud les appelle, ce qui permet à chacun de gagner du temps pour répondre à des menaces de sécurité plus significatives.

«Nous pensons que l’autonomisation des personnes est la solution pour créer une culture axée sur la sécurité et arrêter le phishing», a déclaré McCorkle.

Nous avons rencontré McCorkle pour ce Spotlight de démarrage, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? Nous engageons les gens dans la cybersécurité.

PhishCloud fournit une intelligence artificielle aux employés pour les aider à détecter les menaces de phishing et de sécurité Internet en temps réel. Ce faisant, nous simplifions la gestion et augmentons la visibilité des équipes informatiques et de sécurité.

L’inspiration nous a frappé lorsque: J’effectuais des évaluations de sécurité de «l’équipe rouge» et l’une des principales tactiques que j’ai utilisées était le phishing. Ce fut un test très révélateur. Il y a eu de nombreuses fois où les gens ont réalisé qu’ils avaient cliqué sur une tentative de phishing, mais les équipes informatiques ou de sécurité devaient ralentir pour répondre. Parfois, ils ne répondaient jamais du tout, conduisant à un compromis complet de leur réseau (heureusement, ce n’était qu’un test).

J’ai réalisé que les employés étaient formés pour deviner si un message était du phishing, mais je n’ai jamais fourni d’outils pour le faire. Plus précisément, j’ai réalisé que les équipes informatiques et de sécurité ne pouvaient pas évoluer pour fournir un support de sécurité à tous ceux qui ont vu une attaque de phishing.

Après avoir discuté de l’idée avec Kyle, PhishCloud est né.

PhishCloud signale les liens dangereux. (Image PhishCloud)

VC, Angel ou Bootstrap: Nous avons commencé comme une entreprise bootstrapée et levons actuellement un ange. Nous avons essayé de rester maigres pendant que nous innovions et brevettions notre technologie. Maintenant que nous l’avons mis sur le marché, nous faisons appel à des investisseurs extérieurs.

Notre «sauce secrète» est: Les gens d’abord. Nous engageons les gens dans la cybersécurité, ce qui a accru la visibilité sur les menaces auxquelles les gens sont confrontés sur Internet, donne aux gens une voix dans la cybersécurité et permet aux équipes informatiques et de sécurité de réagir plus rapidement. La clé pour y parvenir est notre sécurité de point d’extrémité brevetée qui est intégrée dans les applications que les gens utilisent quotidiennement. Nous rendons la détection du phishing aussi simple que l’utilisation d’un feu de signalisation.

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: Trouver les bonnes personnes. Nous avons eu la chance de constituer une équipe fantastique, comprenant des entrepreneurs et des partenaires d’impartition.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: Comme pour toute startup, nous en avons beaucoup. Si nous devions recommencer, nous aurions commencé la collecte de fonds plus tôt.

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Il faut beaucoup de gens pour créer une entreprise, c’est donc une question difficile. Nous en avons discuté en équipe, et si nous n’en avions qu’une, ce serait Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. C’est un visionnaire et il a des ambitions incroyables. Nous sommes inspirés par sa capacité continue à diriger des entreprises qui changent le monde.

Notre activité de team-building préférée est: Nous passons un bon moment à jouer au mini-golf et parfois à traîner au bureau avec un verre, à discuter en fin de journée.

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Nous aimons travailler avec des personnes motivées pour réussir, ce qui est important dans toute startup. La plus grande qualité que nous recherchons est la capacité d’apprendre rapidement et d’être créatif.

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Apprenez toujours.