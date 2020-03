Clare Crawley annoncée en tant que Bachelorette

Clare Crawley a été annoncé comme La bachelorette Lundi, Good Morning America. Apparue pour la première fois dans The Bachelor il y a six ans, sa sélection pour le rôle n’est pas conventionnelle.

Clare est apparue pour la première fois dans la saison de The Bachelor de Juan Pablo Galavis, terminant deuxième et disant au footballeur en sortant: “Je pensais que je savais quel genre d’homme tu étais. Ce que tu viens de me faire traverser, Je ne voudrais jamais que mes enfants aient un père comme vous. ” Elle est revenue pour Bachelor in Paradise, saison un et deux, à défaut de trouver un amour durable à chaque fois. Clare a joué aux Jeux d’hiver du baccalauréat et a été fiancée à Benoît Beauséjour-Savard, mais ils ont finalement rompu. En cette saison de The Bachelor, aucune des femmes ne s’est démarquée comme choix probable pour être The Bachelorette, ce qui a amené certaines à affirmer que la franchise pourrait atteindre leur profond rolodex de candidats des saisons passées. Clare apporte une ambiance bien différente à ce que nous avons vu au cours des dernières saisons de The Bachelor et Bachelorette.

On en parlera ad nauseam d’ici la première de The Bachelorette – et probablement beaucoup pendant la diffusion de l’émission: L’âge de Clare. À 38 ans, elle est la plus vieille Bachelorette de beaucoup, s’éloignant de la tendance récente de lancer des pistes dans la mi-vingtaine. Juste ou injustement, son âge sera un sujet de discussion constant, comme la virginité de Colton Underwood ou l’affinité d’Hannah Brown pour avoir dit “Roll tide”.

Il n’est, bien sûr, rien d’extraordinaire pour une femme dans la trentaine supérieure de sortir ensemble, même si The Bachelorette jette une tonne de gars plus jeunes pour qu’elle ressemble à la valeur aberrante. Pour être sûre, Clare a mentionné sur GMA qu’elle préfère sortir avec un jeune, même si elle n’a pas de type spécifique.

Clare devrait apporter un niveau de maturité qui a fait défaut au cours des saisons passées, avec le genre d’attitude irréfléchie que Rachel Lindsay a apportée dans sa saison. Le spectacle devrait la respecter et laisser les hommes mal intentionnés à la maison au lieu de gars prêts à se marier. Mais alors, il n’y aurait pas de spectacle. Ce sera un plaisir de regarder Clare envoyer des gars à la maison dès qu’elle comprendra que leur cœur n’est pas au bon endroit. De même, ce sera bien de voir Clare enfin trouver un partenaire digne de son amour.

