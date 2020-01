Clarice arrive sur CBS dans Silence of the Lambs

Le silence des agneaux la série télévisée suivante Clarice arrive sur CBS. Thomas Harris a publié le roman original Le Silence des agneaux en 1988 comme suite à son propre livre Red Dragon. Le silence a bien sûr été adapté dans un film oscarisé en 1991 par le réalisateur Jonathan Demme.

Bien que Silence et Red Dragon tournent autour d’enquêteurs intrépides du FBI sur la piste des tueurs en série, leur véritable star est sans aucun doute le personnage de Hannibal Lecter, un assassin cannibale emprisonné dont la connaissance de l’esprit criminel aide les agents respectifs des livres à suivre leurs proies. En effet, c’est le portrait oscarisé de Lecter dans le film Silence of the Lambs d’Anthony Hopkins qui a catapulté le personnage au statut d’icône de la culture pop. Plus tard, Lecter reviendrait pour une paire de romans suivants, Hannibal et Hannibal Rising, qui seraient tous deux adaptés au cinéma. La télévision a également suscité la fascination de Lecter via l’émission Hannibal, qui a développé un culte fidèle après ses trois saisons.

Maintenant, un autre réseau de télévision plonge dans le travail de Harris, mais il laisse Lecter derrière lui. Tel que rapporté par Deadline, CBS a commandé une série construite autour du personnage de Silence of the Lambs Clarice Starling. Alex Kurtzman et Jenny Lumet s’associent pour écrire et produire la série exécutive, qui se déroule un an après Silence et approfondira l’histoire de Starling. Cependant, il y a de mauvaises nouvelles pour les fans de Hannibal Lecter car le personnage n’apparaîtrait pas dans la série. Kurtzman et Lumet ont en fait essayé de rendre la même série opérationnelle à Lifetime en 2012, mais le projet n’a pas démarré.

Le personnage de Starling est bien sûr apparu pour la première fois dans Silence of the Lambs en tant que jeune recrue du FBI qui entre dans un dangereux jeu de chat et de souris avec Lecter tout en poursuivant un tueur en série nommé Buffalo Bill. Jodie Foster a joué Starling dans l’adaptation du film et a remporté un Oscar de la meilleure actrice. Starling est revenu plus tard en tant qu’agent plus âgé et plus sage à Hannibal, et a été joué dans l’adaptation du film Ridley Scott par Julianne Moore. Le personnage n’est jamais apparu dans la série Hannibal, mais le créateur Bryan Fuller a déclaré qu’il l’aurait amenée pour la saison 5 si la série était restée à l’antenne.

Il est certainement intéressant de noter que Clarice de CBS restera à l’écart du personnage de Hannibal Lecter, étant donné sa popularité continue en tant que méchant, bien sûr, le spectacle pourrait toujours changer de cap plus tard et faire entrer Lecter. Le plan actuel semble intrigant cependant, comme Clarice Starling est certainement un personnage complexe et fascinant à part entière. L’original Le silence des agneaux a quelque peu exploré son histoire, alors que Lecter a extrait des informations sur sa vie en échange de ses propres idées sur Buffalo Bill, mais il semble que la nouvelle émission approfondira ce qui la fait vibrer. Il sera intéressant de voir qui finira par jouer le rôle de Starling, car c’est certainement une partie juteuse.

