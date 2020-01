Clarice Starling revient à la télévision avec sa propre série

Clarice Sterling (jouée par Jodie Foster et plus tard par Julianne Moore), l’une des figures cinématographiques les plus intrigantes du grand écran du siècle dernier, occupe une place spéciale parmi les grands noms des femmes les plus admirées. L’annonce que CBS a acquis les droits pour mener à bien une série basée sur le personnage réveillé la perplexité et même une petite alarme parmi les fans.

Selon la chaîne, le projet écrit et produit par Alex Kurtzman et Jenny Lumet a toutes les possibilités de devenir un succès au milieu de l’offre de série variée de l’année 2020, en plus de marquer un jalon dans la façon dont les grands sont reconstruits Personnages emblématiques sur grand écran.

Pour l’instant, les plans de CBS n’incluent qu’un seul pilote – qui a déjà un script complet – avant de continuer à produire la série, ce qui serait une exception dans la manière d’analyser l’avenir du projet. Pour l’instant, il n’y a pas de demande officielle de chapitres supplémentaires il est donc plus que probable que le seul épisode confirmé jusqu’à présent ait la qualité et le poids d’un téléfilm d’une importance considérable.

Il y a déjà une place pour les scénaristes pour développer l’intrigue et il y a un enthousiasme considérable autour de l’histoire qui racontera ce premier chapitre, même sans nom, date de sortie ou casting. En fait, en raison de l’énorme intérêt suscité par la simple nouvelle, on considère que le projet, pour l’instant intitulé uniquement en tant que Clarice, sera l’un des plus importants et de plus grande visibilité au cours du premier semestre de l’année télévisuelle.

Bien sûr, la grande question est de savoir si l’histoire de Clarice Sterling, fondamentale pour comprendre l’évolution des personnages féminins dans le cinéma au cours des dernières décennies, doit être approfondie ou développée de quelque manière que ce soit après près de vingt ans de sa dernière apparition à l’écran grand. En 2001, Hannibal de Ridley Scott – la suite immédiate du déjà classique Silence of the Lambs de Jonathan Demme – a été critiqué pour avoir pris la décision d’engager Juliane Moore pour remplacer Jodie Foster, après que ce dernier eut refusé de star dans le film en raison des rebondissements du script qui impliquaient le personnage de Clarice et qui provenaient directement du matériel original écrit par Thomas Harris.

Il y a eu une discussion très publique sur la possibilité de ne pas continuer le projet sans le personnage, mais à la fin, la production a modifié le script pour répondre aux demandes de Foster, qui malgré cela a fini par refuser complètement de reprendre le rôle pour lequel Il a reçu un Oscar de l’Académie en 1992.

La série se déroule en 1993, un an après les événements racontés dans le premier film de la pentalogie basée sur le travail de Harris, pour approfondir l’histoire personnelle de Clarice Sterling, en tant que FBI nouvellement recruté et surtout, portant le poids de sa première grande affaire.

D’un format procédural, l’émission conduira Clarice à diriger différents enquêteurs sur les tueurs en série et les prédateurs sexuels tout en faisant face aux divers obstacles politiques que sa “renommée” improbable provoque à Washington, D.C. Hannibal Lecter – ou tout détail du film précédent – ne devrait pas faire partie de l’argument.

“Après plus de 20 ans de silence, nous avons le privilège de donner la parole à l’un des héros les plus connus aux États-Unis: Clarice Starling”, ont déclaré Kurtzman et Lumet lors de l’annonce du projet. «La bravoure et la complexité de Clarice ont toujours éclairé la voie, même lorsque son histoire personnelle est restée dans le noir. Mais c’est une (histoire) dont nous avons besoin aujourd’hui: sa lutte, sa résistance, sa victoire. Son temps est maintenant et pour toujours. “

Le pilote aura comme producteur Heather Kadin, qui avec Kurtzman et Lumet réalisera le projet et en théorie, la prochaine série n’est pas encore confirmée.

Une route compliquée

En 2012, MGM s’est associée à Lifetime pour développer une série qui analysait les mêmes prémisses que le pilote CBS: également intitulée Clarice, la série suivrait les premiers pas de la carrière d’une très jeune Clarice Starling, après sa première grande victoire dans le cas de Hannibal Lecter. En raison de différences créatives, le projet n’a pas été réalisé.

Bien sûr, c’est peut-être à quel point il pourrait être compliqué d’approfondir la psychologie d’un personnage qui, d’une manière ou d’une autre, Il est analysé à travers votre ennemi juré, le méchant docteur Hannibal Lecter. Selon la mythologie créée par Thomas Harris pour sa saga littéraire, Starling a grandi en Virginie-Occidentale jusqu’à ce qu’à l’âge de dix ans, son père – un policier – soit tué par balle dans l’exercice de ses fonctions. Traumatisée, la future agente du FBI a été envoyée au Montana dans la ferme de son oncle, d’où elle s’est échappée pour se retrouver dans un orphelinat luthérien. Harris s’est plongé dans la psyché et le comportement de son personnage pour être le contrepoids idéal du psychiatre meurtrier, centre intellectuel et moteur de l’intrigue de son travail.

Publié en 1988, le livre The Silence of the Innocents surpris par la relation singulière, perverse et légèrement érotique entre le personnage de Starling et Hannibal Lecter, qui à l’époque était un habitué de Harris. Pour son adaptation sur grand écran en 1991, Jonathan Demme a réalisé saisir le lien inhabituel entre le jeune agent du FBI et le psychiatre tueur, qui a fait du film non seulement un thriller classique mais aussi l’un des meilleurs du siècle. Mais, surtout, la performance de Foster a fait de Clarice Starling l’un des symboles puissants de la ténacité, de la force et du pouvoir des femmes.

La série peut-elle honorer le personnage et, surtout, son poids dans la culture pop? Il ne reste plus qu’à attendre.