Classement des 10 meilleurs smartphones Android du moment

AnTuTu, l’une des principales plateformes de benchmarking, vient de publier classement des dix meilleurs smartphones Android haut de gamme du moment. Le classement est basé sur les données collectées du 1er au 31 janvier et voit certains smartphones en direct occupent les trois premières positions: il est vivo iQOO Neo 855 Racing Edition (504 796 points), J’habite iQoo Pro 5G (502 288 points) e vivo Nex 3 5G (498 223 points).

La plupart des smartphones qui ont réussi à revenir au classement sont alimentés par le processeur phare de Qualcomm, à savoir Snapdragon 855+. Ils en ont tous un 8 Go de RAM et coupes de mémoire entre 128 Go et 256 Go. Plus question de parler, voici le classement des meilleurs smartphones Android du moment.

J’habite iQOO Neo 855 Racing

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 128 Go d’espace de stockage interne;

vivo iQOO Pro 5G

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 256 Go d’espace de stockage interne;

vivo Nex 3 5G

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 256 Go d’espace de stockage interne;

OnePlus 7T Pro

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 256 Go d’espace de stockage interne;

OnePlus 7T

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 256 Go d’espace de stockage interne;

Téléphone ROG 2

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 128 Go d’espace de stockage interne;

Realme X3 Pro

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 128 Go d’espace de stockage interne;

Honor V30 Pro 5G

Processeur Kirin 990 5G; 8 Go de RAM; 128 Go d’espace de stockage interne;

OPPO Reno Ace

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+; 8 Go de RAM; 256 Go d’espace de stockage interne;

Huawei Mate 30 Pro 5G

Processeur Kirin 990 5G; 8 Go de RAM; 256 Go d’espace de stockage interne;