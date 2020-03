Clavier magique iPad Pro contre nouveau MacBook Air

Il y avait eu beaucoup de spéculations sur la possibilité ou non de voir un événement en mars. Il s’avère que le coronavirus aurait tout de même payé cela, mais le nouveau MacBook Air et iPad Pro Magic Keyboard annoncé aujourd’hui en aurait absolument justifié un.

La vie était très simple quand des amis me demandaient des recommandations sur quel portable acheter…

Je commencerais par leur demander ce qu’ils voulaient en faire. Une fois qu’ils m’ont dit, pour ceux qui ont des besoins plus simples, ma recommandation «ordinateur portable» serait en fait d’acheter un iPad avec un clavier Brydge. Et normalement, l’iPad à 329 $ serait celui que je suggérerais, car vous auriez besoin d’une bonne raison d’acheter l’iPad Pro beaucoup plus cher.

Pour ceux dont les besoins justifiaient un Mac sur un iPad, ce serait encore le modèle le moins cher que je recommanderais habituellement. Le MacBook Air était plus que suffisant pour la plupart des gens; encore une fois, il devrait y avoir une bonne raison de recommander un MacBook Pro.

Les choses sont toutefois devenues plus compliquées en ce qui concerne le MacBook Air. Tout d’abord, nous avons eu toutes ces années où Apple l’a laissé mal aimé, et il semblait de plus en plus âgé par rapport à tous les nouveaux produits qui sortaient.

Ensuite, nous avons eu les modèles de clavier papillon. Une fois que l’étendue des problèmes de clavier est devenue claire, il est devenu plus difficile de recommander. Ma suggestion est alors devenue d’acheter un ancien modèle d’occasion pour l’instant et d’attendre un meilleur. Ce meilleur est arrivé aujourd’hui.

Le nouveau MacBook Air

À moins de surprises indésirables lorsque j’en essaie un, le nouveau MacBook Air semble certain de regagner la couronne de la recommandation par défaut inconditionnelle de Mac. Les trois grands changements sont, par ordre d’importance:

Clavier à ciseaux

256 Go de stockage de base

CPU et GPU beaucoup plus rapides

De plus, atteindre ce prix psychologiquement important de 999 $ / 999 £ (n’oubliez pas que la TVA est incluse dans le prix du Royaume-Uni avant de commencer une diatribe “livre pour dollar”).

Beaucoup de mes amis sont écrivains. La qualité du clavier est cruciale, ce qui m’a rendu très réticent à recommander des modèles avec un clavier papillon. Surtout pour ceux qui aiment travailler dans les cafés parfois.

J’utilise le MacBook Pro 16 pouces avec son clavier à ciseaux depuis quelques mois maintenant, cela semble avoir complètement résolu le problème, et il est plus confortable à utiliser aussi.

Je suis un rat du pack numérique qui aime avoir mes bibliothèques de photos et de vidéos à portée de main en voyage, mais pour la plupart des gens, la capacité de stockage n’est plus le gros problème qu’elle était. Le stockage dans le cloud signifie qu’il est plus possible d’avoir votre travail actuel sur votre ordinateur portable et votre travail archivé dans le cloud. Tout de même, 128 Go étaient tout à fait ridicules. 256 Go est un stockage de base beaucoup plus raisonnable et un montant qui satisfera la plupart des gens.

Enfin, même s’il était relativement rare que je recommande un MacBook Pro par rapport à un MacBook Air, les améliorations des performances du nouvel Air rendront cela encore moins probable. La nouvelle machine devrait être parfaitement capable lorsqu’il s’agit de montage vidéo occasionnel et occasionnel, par exemple.

Tout compte fait, cela devrait simplifier ma recommandation.

Sauf…

Le clavier magique iPad Pro

La ligne de démarcation entre l’iPad Pro et le MacBook Air est devenue plus délicate.

Les choses ont déjà radicalement changé en 2018, avec le lancement des nouveaux modèles d’iPad Pro.

Mon conseil général avec l’iPad a été que, à moins que vous n’ayez besoin des fonctionnalités Pro, la version cellulaire de l’iPad 9,7 pouces avec 128 Go de stockage est probablement celle qui vous convient. Mais cette année est un peu différente.

Cette année, j’ai dit que si vous pouvez vous le permettre, vous ne regretterez jamais d’avoir acheté le nouveau modèle 12,9 pouces.

Encore plus lorsque iPadOS 13 est arrivé.

Mais bien sûr, c’était une option coûteuse, surtout lorsque vous ajoutez un bon clavier, donc décider si un iPad ou un Mac était le meilleur pari est devenu plus compliqué.

C’est encore plus vrai maintenant lorsque vous comparez les derniers coûts. L’iPad Pro commence à 999 $, et comme les données cellulaires intégrées sont l’un des avantages par rapport au Mac, je dirais qu’un point de départ plus réaliste est de 1149 $.

Ensuite, nous devons ajouter un clavier. Le nouveau Brydge Pro +, avec trackpad, coûte 229,99 $ pour le modèle 12,9 pouces. Cela nous amène à 1 379 $. Ou, si vous allez avec le nouveau clavier magique iPad Pro à un prix assez fou de 349 $, cette option nous amène à 1498 $. C’est 1,5 fois plus que le MacBook Air.

Donc, mes conseils par défaut changent

Si vous avez un budget serré, rien ne change: obtenez l’iPad à 329 $ – idéalement à 429 $ pour le modèle 128 Go – et le meilleur clavier que vous pouvez vous permettre, idéalement le Brydge.

Mais si vous pouvez vous permettre quatre chiffres, mon conseil par défaut change. Au lieu de “acheter l’iPad à moins que vous n’ayez une bonne raison d’acheter un Mac”, c’est maintenant “acheter le MacBook Air à moins que vous n’ayez une bonne raison d’acheter l’iPad Pro à la place”.

Il y a encore des raisons d’envisager l’option iPad beaucoup plus chère. Si vous faites beaucoup de choses en ligne lors de vos déplacements, alors avoir des données mobiles à bord est beaucoup plus pratique que le hotspot Wi-Fi ou iPhone. Le Wi-Fi d’un café n’est souvent pas le meilleur, et la plupart des plans iPhone limitent la quantité de données que vous pouvez utiliser pour le partage de connexion.

La durée de vie de la batterie est meilleure. Je profite réellement d’environ 10 heures d’utilisation réelle de mon iPad Pro; J’ai rarement obtenu plus de cinq heures d’utilisation réelle de n’importe quel MacBook.

Et l’iPad est un appareil plus flexible. Le fait de pouvoir l’utiliser aussi bien comme tablette que comme pseudo-ordinateur portable a beaucoup plus de sens pour de nombreuses applications: dessin, nombreux jeux, lecture, navigation Web occasionnelle, visionnage de films personnels, etc.

Quant au clavier iPad Pro Magic, je réserve mon jugement jusqu’à ce que je l’essaie. Le design «flottant» est superbe et beaucoup plus pratique que le Brydge pour l’insérer et le retirer, mais je n’ai pas été impressionné par le Smart Keyboard Folio, ce qui soulève deux questions. Comment vous sentirez-vous? Et sera-t-il utilisable sur vos genoux? Nous verrons quand nous pourrons en essayer un.

C’est un monde étrange, cependant, où le Mac devient le boîtier de base et l’iPad devient le luxe! D’une manière ou d’une autre, ces nouveaux lancements changent la donne.

Quelle est votre opinion? Pensez-vous que le nouveau MacBook Air est le meilleur choix par défaut, ou l’iPad Pro avec Magic Keyboard justifie-t-il les dépenses supplémentaires? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

