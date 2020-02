Clicbot, ce mignon robot vous fera tomber amoureux!

Il s’appelle Clicbot, et c’est un robot modulaire et configurable et programmable très tendre, attribuant des fonctions et mouvements spécifiques en modifiant le code de manière simple et intuitive, grâce à une interface particulière basée sur la plateforme Blockly de Google.

Clicbot a plus d’un millier de configurations différentes, toutes programmables et personnalisables, mais il existe également des cas d’utilisation prédéfinis: ce joli robot, par exemple, peut marcher, peut escalader des surfaces, peut danser, peut courir, peut dessiner, peut saisir et transporter objets. Voulez-vous que Clicbot vous serve votre café du matin? Pas de problème, demandez-lui simplement.

Avec Clicbot, il est également possible de faire de petits jeux ou d’interagir. En effet, le robot est capable de réagir aux interactions humaines. Si vous le caressez, par exemple, Clicbot saura montrer sa gratitude.

Le cerveau de Clicbot est composé d’un ensemble de pièces qui lui permettent d’écouter, de voir et de penser en premier lieu, entre autres. Le robot est équipé d’un écran sur lequel il est possible d’afficher diverses informations, ainsi que son œil virtuel; une caméra qui lui permet d’observer le monde environnant et de reconnaître les visages des gens et leur position, afin que Clicbot puisse les suivre; un capteur de mouvement et un capteur tactile, grâce auxquels le robot est capable de reconnaître les mouvements et les gestes et de réagir en conséquence.

Pour le moment, Clicbot est en vente sur Kickstarter et en fonction de la contribution restante, vous recevrez un kit différent.L’expédition est disponible dans le monde entier, mais les délais de livraison sont estimés pour le mois de juin. En attendant, nous vous laissons page officielle dédiée au produit au cas où vous souhaiteriez recevoir plus d’informations à ce sujet.