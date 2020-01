clients enragés, de nouvelles augmentations sur les offres 4G arrivent

Les remodulations téléphoniques représentent ce caillou dans la chaussure que tout le monde voudrait décoller définitivement mais qui ne se produit jamais avec succès. Au fil des ans, les augmentations ont varié Tim, Wind, Vodafone et 3 Italia ont fait leurs offres et, par conséquent, il y a de nombreuses fois que les utilisateurs ont dû subir ces changements ou ont dû aller à la recherche de nouveaux plans rechargeables pour leurs appareils.

Être un modifications contractuelles unilatérales, comme toujours, le droit de rester et d’accepter les nouveaux frais mensuels incombe entièrement à l’utilisateur qui, en toute liberté, peut également choisir de résilier le contrat sans frais. Néanmoins, l’expérience montre que plusieurs fois rester et payer un peu plus par mois s’avère être le choix le plus confortable et le moins exigeant, mais tout change lorsque les augmentations de prix sont représentées par des chiffres élevés ou se produisent plus souvent que nécessaire.

La téléphonie augmente: les utilisateurs de TIM seront également présents en février

Démarrage à partir du 27 février 2020, de nombreux contrats de consommation ne figurant plus dans le catalogue appartenant à TIM subiront des augmentations mensuelles. bien que la liste des offres incluses dans cette opération ne soit pas claire, l’opérateur national contacte déjà les clients concernés avec une série de SMS, qui préviennent quiconque qu’à partir du prochain renouvellement le coût de leur abonnement sera majoré de environ 1,99 euros de plus.

Nous recommandons donc que ceux qui nous lisent prêtent une grande attention aux messages reçus car en eux il sera également possible de connaître limite de temps dans lequel agir en cas de résiliation anticipée du contrat.