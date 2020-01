clients fraudés avec un SMS apparemment inoffensif

Malheureusement, nous ne cessons de parler de escroqueries par téléphone et en ligne à cause des innombrables méthodes que les pirates créent jour après jour pour tromper leurs victimes. Apparemment, dans le réticule du les pirates depuis plusieurs jours, de nombreux consommateurs utilisent le Bureau de poste italien.

la les pirates ils continuent de tourmenter nombre de ses clients par le biais de messages malveillants et trompeurs, avec lesquels ils parviennent à accéder données personnelles ou compte postal tout victimes. Voici le message que de nombreux consommateurs reçoivent de nos jours.

Poste italienne: la nouvelle arnaque arrive via un SMS trompeur

Depuis longtemps, la méthode la plus utilisée par les pirates et non seulement le phishing. Par phishing, nous entendons une méthode de fraude avec lequel les pirates parviennent à simuler leur propre messages malveillants copier le nom et le logo d’organismes célèbres, importants et fiables.

Malheureusement, l’arnaque en circulation se présente actuellement sous la forme de SMS par Poste Italiane, du moins semble-t-il. Les pirates, en fait, avec un équipement spécifique ont réussi à construire des messages apparemment inoffensifs avec lesquels ils avertissent leurs victimes d’un faux verrouillage de compte.

Le texte du message, cependant, ne s’arrête pas là car il suggère certaines méthodes à suivre pour résoudre le problème plus rapidement grâce à un lien inséré. Ce lien devrait lui permettre déverrouillage du compte, mais ce n’est qu’une autre méthode pour voler les justificatifs d’identité de leurs victimes.

Comment les reconnaître

C’est bon non sous-estimer un tel message parce que les escroqueries sont toujours en hausse. En outre, des entités importantes telles que Poste Italiane ne peuvent pas informer ses clients de tout problème avec leur compte via un SMS ou un email.

Dans ces cas, les clients sont appelés par téléphone pour se rendre au bureau de poste le plus proche et résoudre tout problème.