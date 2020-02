clients furieux pour le choix de TIM, Vodafone, Wind Tre et Iliad

Une montagne de Gbps pourrait marquer Mort 3G aux mains du réseau de cinquième génération de TIM, Wind Tre, Vodafone et Iliad. Les clients ne sont pas là même si les opérateurs n’ont pas encore émis de déclaration officielle à ce sujet. Mais maintenant, il semble clair que les anciennes antennes sont devenues inutiles à une époque où la haute vitesse reste la demande commune de tous les Italiens.

En fait, les prestataires pourraient bientôt décider d’abandonner connexions lentes bien que les problèmes concernant ce choix particulier ne manquent pas. Il y a certains aspects clés très discriminants à considérer. la Fermeture du signal 3G ce n’est pas un avantage pour tout le monde. Voici la situation en ce 2020 de grands changements technologiques.

La 3G approche de la retraite: un choix dangereux pour les opérateurs

Le refuge sûr pour tout utilisateur déçu par la 4G est certainement le 3G. Des clients comme ceux d’Iliad et de 3 Italia découvrent qu’en présence de cet écosystème de services Internet, il joue fortement en leur faveur.

D’une part, nous avons le gestionnaire made in France, pour lequel tout au long de 2020 il n’y a pas de connaissance d’un réseau propriétaire garantissant une 4G Plus acceptable sur tout le territoire. Les problèmes avec les antennes et la bureaucratie des administrations uniques obligent de nombreux clients à toujours compter sur les 3G Iliad pour remplacer le réseau rapide qui peine à émerger.

Sur le côté élevé, nous avons 3 Italie qu’avec la promesse de 3G gratuit a garanti un bon compromis pour l’utilisation d’Internet Data Network.Les biens riches de la 4G ne sont accordés qu’à ceux qui acceptent de payer 1 euro de plus par mois. Un passage obligatoire pourrait signifier augmente pour le tarifs à travers le conseil d’administration.

En fin de compte, ce n’est pas une situation simple. Des opérateurs tels que TIM et Vodafone sont certainement en avance après les dernières phases d’expérimentation 5G qui ont montré la force d’un réseau vraiment illimité.