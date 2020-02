Clients VPN open source vs applications de fournisseur VPN: quel est le meilleur?

Les utilisateurs expérimentés aiment les logiciels open source pour leur transparence et leur flexibilité – mais qu’en est-il des logiciels VPN open source? Existe-t-il des clients VPN open source qui peuvent résister à la comparaison avec les applications VPN les plus populaires de fournisseurs premium comme ExpressVPN, VyprVPN, IPVanish ou NordVPN?

La réponse courte est … pas vraiment. Mais la réponse longue dépend beaucoup de votre niveau de savoir-faire technique, de votre patience et de l’endroit où vous êtes prêt à faire confiance.

Quels sont certains clients VPN open source?

Les clients VPN open source les plus populaires sont:

Ces clients VPN sont construits sur le protocole OpenVPN, qui est lui-même open source, a été audité plusieurs fois et est généralement considéré comme le protocole VPN le plus sécurisé disponible. Même la plupart des clients VPN à source fermée ont tendance à utiliser OpenVPN comme protocole VPN par défaut.

Gardez à l’esprit, cependant, que ces applications ne fournissent que le logiciel client VPN. À moins que vous ne souhaitiez descendre dans le trou du lapin à configuration manuelle (voir ci-dessous), vous devrez toujours vous inscrire au service d’un fournisseur VPN pour vous connecter.

(Crédit d’image: Shutterstock.com)

Quels sont les avantages des clients VPN open source?

Comme tous les logiciels open source, ces clients VPN ont leur code source affiché pour que tout le monde puisse le voir, l’inspecter et le vérifier. S’ils contenaient des vulnérabilités majeures ou des portes dérobées de sécurité, nous en aurions probablement déjà entendu parler.

Cette transparence est un avantage majeur par rapport aux applications VPN propriétaires. Si vous ne pouvez pas inspecter le code source d’une application VPN, comment pouvez-vous être sûr à 100% qu’elle protège votre vie privée? Vous devez évidemment être en mesure d’interpréter le code, et les failles délibérément placées peuvent ne pas être évidentes.

Donc, en théorie, vous ne pouvez pas être sûr à 100% de protéger votre vie privée avec une application propriétaire. Mais en pratique, si vous ne faites pas confiance à votre fournisseur VPN pour protéger votre vie privée dans son application, vous ne devriez pas du tout envoyer votre trafic vers ses serveurs. Recherchez toujours la réputation d’un fournisseur VPN avant de vous inscrire.

Si vous refusez absolument de faire confiance à un fournisseur VPN, il est possible de configurer votre propre serveur privé virtuel (VPS) via un fournisseur de services cloud comme Amazon.

Sachez toutefois que le processus est beaucoup plus long et plus complexe que la saisie de quelques adresses IP dans les paramètres de votre client VPN. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la ligne de commande ou si vous passez éventuellement plusieurs heures à dépanner, cette option n’est probablement pas pour vous.

Bien que nous parlions d’inconvénients, outre le facteur temps, envisagez également la possibilité que vous soyez plus susceptible de faire des erreurs qui ruineront vos tentatives d’anonymat en ligne.

(Crédit d’image: NordVPN)

Qu’en est-il des applications du fournisseur VPN?

La facilité d’utilisation est probablement le plus grand avantage de l’utilisation de l’application faite par votre fournisseur VPN. Les fournisseurs de VPN payants disposent non seulement de plus grandes ressources pour rationaliser leurs logiciels et vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible, mais ces entreprises ont également probablement conçu leurs applications pour fonctionner de manière transparente avec leur service VPN particulier. Vous économiserez des tonnes de temps sans vous amuser avec les configurations manuelles ou saisir les adresses IP du serveur.

Les applications VPN des principaux fournisseurs ont également tendance à avoir plus de fonctionnalités améliorant la confidentialité que les clients VPN open source, notamment:

Protection contre les fuites (DNS, WebRTC, IPv6 et autres) Arrêtez les commutateurs (pour couper votre connexion Internet si votre VPN se déconnecte) Commutation de protocole VPN (OpenVPN, L2TP, PPTP, etc.) et changement d’emplacement du serveur

Enfin, si votre application VPN est réalisée par les mêmes personnes qui gèrent le réseau de serveurs auquel vous vous connectez, vous pouvez être sûr que les changements importants dans le réseau seront rapidement reflétés dans l’application.

Par exemple, si un emplacement de serveur à Los Angeles ne fonctionne plus, il sera supprimé de l’application. Si le fournisseur ajoute un cluster de serveurs à Buenos Aires, vous le verrez comme une nouvelle option dans l’application. Avec un client open source, vous devez charger manuellement les nouveaux fichiers de configuration à partir du fournisseur – et bien sûr, vous pouvez le faire, mais cela vous prendra beaucoup plus de temps.

Application open source vs VPN: quelle est la meilleure?

Les clients VPN open source comme OpenVPN GUI et Viscosity font le travail, mais au prix d’un processus de configuration plus long et de la possibilité de plus de temps consommé sous la forme de mises à niveau manuelles à l’avenir. C’est pourquoi nous vous recommandons de rester avec l’application de votre fournisseur VPN.

Si, cependant, votre fournisseur VPN ne crée pas d’application pour votre appareil particulier, ou si vous préférez configurer votre propre serveur VPN dans le cloud, il est bon de savoir que les clients VPN open source fiables seront toujours disponibles en tant que sauvegarde. Besoin d’aide pour choisir une application VPN auprès d’un fournisseur de confiance? Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs services VPN.