Cliff Bleszinski blâme la politique “réveillée” dans LawBreakers pour l’échec du jeu

Le concepteur de jeux vidéo Cliff Bleszinski blâme étrangement la politique “réveillée” pour son Les contrevenants échec du jeu. Les contrevenants à la loi prouvent que même les bons jeux peuvent se vendre mal. Malgré sa pléthore de critiques positives à la fois de la part des critiques et des joueurs, il a réussi à lancer avec un nombre de joueurs inférieur à même le tireur de héros raté / hybride MOBA Battleborn de Gearbox. Bien que Lawbreakers et Battleborn soient tous deux de bons jeux, ils ont échoué pour plusieurs des mêmes raisons – la concurrence d’Overwatch, de PUBG et (plus tard) de Fortnite.

Cliff Bleszinski, mieux connu pour son rôle dans la création de Gears of War et Unreal, est le co-fondateur de Boss Key Productions, qui a développé Lawbreakers. Après la sortie du jeu, il a répondu à un fan de Lawbreakers qui voulait un remboursement avec une étrange règle sur la façon dont il ne ferait plus jamais un autre jeu vidéo. “Je suis triste, mais mon dieu, c’est un peu la raison pour laquelle je ne fais JAMAIS un autre jeu”, a-t-il déclaré au fan dans un tweet supprimé en 2018. Il a ensuite annoncé que Boss Key fermait ses portes. Mais cela ne signifie pas que Bleszinski a cessé de partager son opinion avec les nombreux fans qui sont toujours vraiment intéressés par ce qu’il a à dire.

Dans une récente publication sur Instagram, Bleszinski a réfléchi à ce qui n’allait pas avec les enfreints à la loi. Était-ce la concurrence féroce présentée par des jeux concurrents déjà établis et son incapacité à trouver un public malgré un excellent gameplay et des mises à jour fréquentes? Non, dit-il. C’était son propre désir de pousser sa politique “éveillée” dans un jeu qu’il pense maintenant qu’il n’aurait pas dû être commercialisé dans cet esprit:

“Une grande révélation que j’ai eue est que j’ai poussé mes propres convictions politiques personnelles dans un monde de plus en plus divisé.

Au lieu que l’histoire soit “ce jeu a l’air soigné”, il est devenu “c’est le jeu avec le” frère éveillé “qui essaie de nous pousser sa politique de hackey avec des salles de bain neutres.” Au lieu de “ces personnages semblent amusants” c’était “c’est le studio avec le PDG qui refuse de rendre ses personnages féminins plus sexy”. Au lieu de “qui vais-je choisir”, il est devenu “la diversité des chausse-pieds de mec blanc dans son jeu, puis il sent ses propres pets béat dans les interviews” au lieu de simplement laisser le produit … parler de lui-même. “

Bleszinski ajoute qu’il est OK d’être politique “lorsque votre entreprise ou studio est créé” mais pas pour les studios plus récents. Bien que beaucoup aient du mal à localiser les salles de bains non sexistes qu’il a mentionnées, elles existent comme on peut le voir si elles regardent attentivement certains des signes de salle de bains dans le jeu.

On ne sait pas pourquoi il pense que les personnages féminins du jeu n’étaient pas assez “sexy”, mais il a répondu aux critiques de ses remarques par une défense sur Twitter. Selon Bleszinski, la publication Instagram qui a blâmé son inclusion de la politique “éveillée” pour l’échec du jeu n’était pas censée blâmer l’inclusion de la politique “éveillée”. Ce n’est qu’un des nombreux autres facteurs qu’il n’a pas pris la peine de mentionner qui ont provoqué l’échec du jeu, dit-il avant de se tourner à nouveau vers des “salles de bain non sexistes”. “Lorsque les informations concernant votre jeu indiquent qu’il y a des salles de bain non sexistes, vous vous trompez”, dit-il. “Si quelqu’un veut mettre ce truc dans son jeu, très bien, ne vous en vantez pas en ligne et auprès des médias. C’était une erreur, et c’est moi qui le possède.”

Les salles de bain non sexistes des Lawbreakers ne sont qu’une infime partie du jeu, ce qui n’est pas la raison pour laquelle les Lawbreakers ont échoué. Ce jeu a été victime de circonstances plutôt que d’un mauvais gameplay ou même d’une «politique éveillée». Bleszinski a peut-être raison de dire que c’était une erreur de se vanter de salles de bain non sexistes dans le jeu, car il aurait pu utiliser le temps des interviews pour parler de l’excitation des personnages ou du gameplay – des déclarations qui auraient été vraies. Mais les jeux n’échouent pas uniquement en raison de la politique. Chaque jeu, d’une manière ou d’une autre, est politique. Lawbreakers était un gâteau bien cuit avec des ingrédients spectaculaires qui tombaient en quelque sorte sur le sol, et il semble que même Bleszinski lui-même ne sait toujours pas exactement pourquoi.

