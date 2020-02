Cliff Bleszinski dit qu’il a fait LawBreakers trop “réveillé”

Cliff Bleszinski a décroché l’or avec la franchise Gears of War, mais son premier jeu après avoir quitté le développeur Epic – le tireur en équipe LawBreakers – n’a pas été un succès. Ce jeu et le suivi de la bataille royale du développeur Boss Key, Radical Heights, n’ont pas réussi à trouver de public. Et à son tour, Boss Key a fermé ses portes et Bleszinski a quitté le monde du jeu.

Bleszinski prend maintenant le temps de réfléchir. Il a déclaré dans un post sur Instagram qu’il avait récemment pensé à ce qu’il aurait pu faire différemment avec Boss Key. Les idées faciles auraient pu être de “pivoter dur” lorsque le propre tireur en équipe de Blizzard, Overwatch, a été annoncé, ou il aurait pu être “plus un dictateur” avec ses idées pour LawBreakers, a-t-il fait remarquer.

Mais peut-être une plus grande révélation pour Bleszinski, c’est qu’il regrette de devenir politique. Il a dit qu’il souhaitait laisser LawBreakers parler pour lui-même au lieu d’être le “mec blanc” [who] chausse-pied la diversité dans son jeu et puis sent ses propres pets béat dans l’interview. “

Vous pouvez lire la déclaration complète de Bleszinski ci-dessous:

“Depuis la fermeture du studio, je me suis efforcé de faire ce que j’aurais pu faire différemment. Pivot HARD lorsque le mastodonte d’Overwatch a été annoncé. J’ai été moins gentil avec mes idées de design et plus dictateur avec elles.

Une grande révélation que j’ai eue est que j’ai poussé mes propres convictions politiques personnelles dans un monde de plus en plus divisé.

Au lieu que l’histoire soit «ce jeu a l’air soigné», il est devenu «c’est le jeu avec le« frère éveillé »essayant de nous pousser sa politique de hackey avec des salles de bain neutres en termes de genre. Au lieu de «ces personnages semblent amusants», c’était «c’est le studio avec le PDG qui refuse de rendre ses personnages féminins plus sexy». Au lieu de “ qui vais-je choisir ”, il est devenu “ la diversité des chausse-pieds de mec blanc dans son jeu, puis sent ses propres farfelus dans les interviews ” au lieu de simplement laisser le produit … parler de lui-même.

Il est normal d’être politique lorsque votre entreprise ou votre studio est créé pour un excellent produit. Mais nous n’étions pas prouvés et je regrette de l’avoir fait. (Ce sera tout à fait le doozy d’un chapitre dans les mémoires à venir.) “

Comme Bleszinski le mentionne ici, il écrit actuellement un mémoire qui racontera sa vie et ses expériences dans l’industrie du jeu vidéo.

Bleszinski a quitté Epic après 20 ans en octobre 2012, avant la sortie du jeu de bataille royale d’Epic, Fortnite. Il a commencé Boss Key avec l’ancien patron de Killzone, Arjan Brussee en 2014; L’équipe a expédié LawBreakers en 2017 et le jeu PC à accès anticipé Radical Heights en 2018 avant de fermer plus tard cette année-là.

Bleszinski poursuit maintenant une de ses autres passions: le théâtre. Il est un investisseur de la comédie musicale de Broadway, Hadestown, qu’il a également coproduit. Hadestown a remporté 14 nominations aux Tony Awards, en remportant huit – dont celui de la meilleure comédie musicale.

