Clip Walking Dead Saison 10: Daryl Hunts Whisperers [EXCLUSIVE]

Daryl est à la recherche de Whisperers dans ce clip exclusif d’un épisode à venir de Les morts qui marchent. L’émission de longue date d’AMC en est maintenant à sa dixième saison, et bien que le nombre de téléspectateurs ait peut-être diminué ces dernières années, il n’y a aucun signe de ralentissement de Walking Dead de si tôt. Déjà, le réseau diffuse une émission dérivée, Fear the Walking Dead, et une autre est en cours. De plus, il y a un film Walking Dead à venir qui fera le point avec Rick Grimes.

Sur Walking Dead d’AMC, cependant, les survivants sont en guerre contre les Whisperers, un groupe qui se masque dans la peau des morts afin de rester caché. Ils ont été un ennemi difficile, et dernièrement, Alpha et ses Whisperers ont fait du bon travail pour percer des trous dans les défenses d’Alexandrie et de Hilltop. Même lorsque les survivants passent à l’offensive, Alpha a toujours la possibilité de prendre le dessus. Dans la première mi-saison de la saison 10 de The Walking Dead, Alpha piège les survivants qui étaient à la recherche de la horde dans une grotte souterraine, et bien que la plupart parviennent à s’en sortir, deux sont piégés et peut-être tués lorsque la grotte s’effondre – Connie et Magna. Leurs destins sont encore inconnus, mais en réponse, Daryl se lance dans une mission individuelle pour les sauver.

Dans ce clip exclusif de l’épisode de la saison 10 de Walking Dead de la semaine, “Stalker”, Daryl est à la recherche de Whisperers, les traquant à travers les bois. Compte tenu des événements de l’épisode précédent, il cherche probablement un autre moyen de retourner dans la grotte pour rechercher Connie et Magna. Donnez au clip une montre ci-dessous:

Les compétences de suivi et de chasse de Daryl sont l’une des principales raisons pour lesquelles il est un tel atout pour les survivants, et dans cette scène, il démontre à quel point il pourrait facilement faire tomber l’ennemi s’il le voulait. Cependant, juste au moment où il est sur le point de frapper, Alpha apparaît conduisant un groupe de marcheurs hors de la grotte. Daryl choisit judicieusement de se cacher plutôt que de s’engager, mais avec Alpha en mouvement, cela pourrait-il être sa chance de la tuer? En supposant qu’elle ne voyage qu’avec quelques marcheurs pour se protéger, Daryl pourrait peut-être tuer rapidement les marcheurs et sauter sur Alpha. Là encore, il n’est pas vraiment bien armé pour le moment, ne portant que son couteau, donc peut-être pas.

Lorsque The Walking Dead sera de retour cette semaine, il sera, espérons-le, révélé si Connie et Magna sont vivantes. Ils étaient tous les deux à l’intérieur de la grotte lorsqu’elle s’est effondrée, mais comme il s’agit de The Walking Dead, personne ne peut être déclaré mort jusqu’à ce que nous voyions un corps. L’épisode peut également creuser les retombées entre Daryl et Carol, car c’est son obsession de tuer la horde qui a provoqué l’effondrement en premier lieu. Tout cela est sûr d’être dans l’esprit de Daryl dans le prochain épisode de Walking Dead, et nous verrons comment cela joue dans la décision qu’il prend quant à savoir s’il faut ou non traquer après Alpha.

Les morts qui marchent la saison 10 se poursuit dimanche 1er mars avec “Stalker” à 21h / 8c sur AMC.

