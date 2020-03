cliquez et vous saurez qui est infecté, le nouveau virus qui vole les données

Depuis que l’épidémie de coronovirus a commencé à se propager de manière significative, des escroqueries ont été conçues contre les internautes. Pensez seulement que ces derniers temps 20 jours il y avait environ 16 000 pages Web fausses qui a tenté de surfer sur la vague du coronavirus. Il était facile d’imaginer une propagation similaire d’escroqueries ou de prétendues. Les pirates tentent d’exploiter les restrictions qui forcent les citoyens à la maison, tous constamment connectés à Internet, qui, pour travailler intelligemment, doivent rester en contact avec la planète.

Les pirates informatiques et les personnes mal intentionnées de service savent également que ces jours-ci, connectés depuis leur PC, il y a des gens inexpérimentés, connectés à Internet même par ennui ou comme passe-temps. Le nouveau malware que nous allons illustrer est très efficace, ça s’appelle Ginp et c’est le premier cheval de Troie bancaire essayer de tirer parti de l’utilisation de la pandémie.

Comment Ginp essaie de frauder les utilisateurs

Les experts de Kaspersky mettent en garde contre ce malware qui serait bien conçu et en constante évolution. Vous obtenez un message qui dit: ” cliquez ici pour savoir s’il y a des personnes infectées par vous». Dès que l’utilisateur clique, le logiciel malveillant Ginp Trojan est installé et redirige l’utilisateur vers une page appelée le chercheur de coronavirus. À ce stade, ils vous diront qu’à la modique somme de 0,75 centime, les personnes infectées les plus proches de vous seront révélées, tant que vous entrez les numéros de carte de crédit pour terminer l’opération. À ce stade, tous les numéros de carte de crédit seront volés et, avec le logiciel malveillant pénétré dans le smartphone, même les mots de passe que vous utilisez pour autre chose.

Le virus est également capable de prendre possession de votre carnet d’adresses, de sorte que les messages peuvent provenir de vos amis, logiquement inconscients de la situation. Le conseil, pour ne pas tomber dans des situations désagréables, est toujours de téléchargez des applications dans les magasins officiels et renseignez-vous sur les sites Web institutionnels. Les banques ne demandent pas d’informations privées par e-mail et les institutions n’envoient pas d’informations sur la pandémie par message. Mieux vaut ignorer les pages et liens suspects. En ce moment, nous devons garder le double de la garde élevée, pour nous-mêmes contre le virus covid19, mais tout aussi attention à ne pas laisser nos appareils attraper un virus.