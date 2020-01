Clone Wars: BATTLE TALES à raconter dans une nouvelle bande dessinée

La dernière saison de Star Wars: La guerre des clones arrive bientôt à Disney +. Cependant, les fans auront bientôt une autre option pour obtenir leur correctif Clone Wars au-delà de la simple série en streaming. IDW publiera une prochaine mini-série comique intitulée Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales.

Star Wars: The Clone Wars est une série incroyablement populaire dans la franchise Star Wars. À partir de 2008, Clone Wars a raconté des histoires incroyables mettant en vedette Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, le padawan Ahsoka Tano de Skywalker et plusieurs personnages plus dynamiques alors qu’ils combattaient et combattaient dans la guerre déchaînée entre la République galactique et la Confédération des systèmes indépendants dirigée par Count. Dooku. La série a créé et révélé de nouvelles couches au mythe de Star Wars, offrant de nouvelles perspectives sur les Jedi, la Force, la politique galactique, les stratagèmes de Dark Sidious, les personnalités distinctes de soldats de clones individuels et d’innombrables dynamiques plus engageantes de la guerre.

La série a duré cinq saisons sur Cartoon Network, la sixième saison étant publiée plus tard sur Netflix. Maintenant, une septième et dernière saison arrive enfin après cinq ans à Disney +. Nous espérons que cette saison à venir fournira quelques conclusions aux arcs restés inachevés. Si la dernière bande-annonce est une indication, la série semble promettre une action et un drame élevés, offrant des combats épiques et des confrontations que les fans attendent de la série bien-aimée. Cependant, les fans auront encore plus de plaisir avec Clone Wars grâce à IDW.

Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales sera une mini-série hebdomadaire de bandes dessinées en avril de Michael Moreci et de divers artistes. La mini-série se déroulera sur 5 numéros, similaire à la série Tales from Vader Castle de IDW. Comme le château de Vader, chaque numéro de la série contiendra un conte différent de l’ère Clone Wars, avec des morceaux de transition racontés entre chacun, dans ce cas, des soldats clones partageant des histoires de guerre.

Parallèlement à l’annonce de l’éditeur, Moreci a partagé son amour pour cette période spécifique dans la galaxie, très loin: “L’ère Clone Wars est probablement ma préférée dans Star Wars. Elle a tout pour plaire – grande aventure, romance de balayage , La mythologie de la Force, les pouvoirs Jedi et, bien sûr, les clones impressionnants. Cette série d’événements va rassembler toutes les meilleures parties de Star Wars à feuilles persistantes et tisser une histoire que les fans de longue date (comme moi) et les nouveaux lecteurs plus jeunes ( comme mes propres enfants) vont certainement adorer. »Il semble certainement que Moreci s’assurera que les contes de bataille racontés honoreront le ton et le niveau épique de l’ère de Clone Wars.

Dans l’ensemble, cela ressemble à Star Wars (et plus précisément Clone Wars), les fans auront de nombreuses nouvelles aventures et batailles pour les occuper dans les prochains mois. Voici la description de la série d’IDW:

“Alors qu’Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et d’autres chevaliers Jedi se battent contre des chances incroyables, le commandant Cody, le capitaine Rex et d’autres soldats clones sont épinglés pour la durée, échangeant des histoires de guerre mettant en vedette des personnages préférés de la série animée The Clone Wars, comme Padmé Amidala, le général Grievous et bien d’autres! “

Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales # 1 arrive dans les librairies de bandes dessinées le 1er avril.

