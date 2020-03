Clone Wars est sur le point de rendre l’ordre 66 plus tragique que les préquelles ne l’ont fait

L’exécution de l’Ordre 66 va être beaucoup plus difficile à gérer dans Star Wars: La guerre des clones qu’il ne l’était dans Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith. Lorsque la septième et dernière saison de The Clone Wars a été annoncée, les fans étaient impatients. Apprendre à voir la contribution finale de George Lucas à la saga Skywalker se concrétiser était quelque chose que peu de gens pensaient que cela arriverait. S’il est raisonnable d’être excité, un certain ordre infâme devrait être source d’hésitation.

L’Ordre 66 était, comme tout fan de Star Wars l’expliquerait, un énorme tournant dans les guerres de clones et l’histoire galactique dans son ensemble. Donné par l’empereur Palpatine, le commandement a ordonné à tous les soldats clones actifs d’éliminer les Jedi sous lesquels ils ont servi ainsi que tous ceux avec lesquels ils sont entrés en contact. Ce fut une tournure horrible des événements qui a surpris l’ensemble de l’Ordre Jedi par surprise, provoquant l’effondrement de leur culture et la désintégration de leur influence politique dans la République.

La scène a d’abord été montrée dans Revenge of the Sith comme un montage de divers Jedi rencontrant leur disparition. Alors que le morceau désormais emblématique “Anakin’s Betrayal” de John Williams les a fait disparaître, le cœur des fans s’est arraché à la vue des héros tombant d’une manière aussi dramatique. C’était bien sûr avant que The Clone Wars ne donne aux fans beaucoup de temps avec les Jedi et les clones. Étant donné que les événements de la saison chevaucheront la vengeance des Sith, le développement de son caractère rendra sa couverture de l’événement incroyablement douloureuse.

Le montage de l’Ordre 66 était l’une des meilleures scènes des préquelles

Quelle que soit la façon dont les préquelles étaient perçues dans leur ensemble, elles offraient des moments véritablement puissants, et Revenge of the Sith était particulièrement fort à cet égard. Bien sûr, tout cela a été fait de manière à créer A New Hope, et l’un des plus grands sujets qu’il a dû aborder était l’extermination de l’Ordre Jedi. C’est là que l’Ordre 66 est né, et c’était sans aucun doute l’une des meilleures scènes de la trilogie. À partir du moment où Obi-Wan et Boga sont tombés dans leur “destin” sur Utapau, c’était comme si l’ambiance entière du film avait changé.

En voyant le maître Jedi Plo Koon jailli du ciel, Ki-Adi-Mundi a trahi au milieu de la bataille, et Aayla Secura abattue par leurs propres troupes a été dévastatrice. La réaction de Yoda, lâchant sa canne et agrippant son cœur, a incité les téléspectateurs à faire de même. Même s’il n’y avait pas beaucoup de contexte pour ces personnages, il y avait toujours un énorme sentiment de perte pour tout cela. Peu importe à quel point certains choix du Conseil Jedi étaient pauvres, il y avait sans aucun doute de la sympathie pour les Jedi.

La guerre des clones a fait plus pour développer les personnages qui meurent dans l’ordre 66 que les films

En 2005, lorsque Revenge of the Sith est sorti, les fans ne savaient pas grand-chose du côté des Jedi qui périraient dans le montage. Obi-Wan et Anakin étaient au centre de l’attention, Yoda et Mace Windu jouant le rôle de personnages secondaires. Il n’y avait pas de temps pour développer ces autres membres de l’Ordre, alors même si leur disparition était encore triste, elle n’avait pas autant de poids qu’elle aurait pu. Heureusement, The Clone Wars a proposé une solution rétroactive. Quand elle n’a pas repassé la politique de la trilogie Star Wars ou élargi les traditions de la Force, la série a pris l’Ordre Jedi dans une nouvelle direction audacieuse.

Se déroulant entre Star Wars: Episode 2 – L’attaque des clones et la vengeance des Sith, le spectacle a pu donner plus de temps aux personnages mineurs. Eeth Koth, Plo Koon, Shaak Ti et d’innombrables autres ont eu une opportunité sous les projecteurs, ce qui les a fait se sentir importants. Ils se tenaient comme des individus avec des émotions et des personnages pleinement réalisés avec des arcs pleins. C’est ce qui a fait que leur mort s’est sentie encore plus chargée d’émotion qu’auparavant, en dehors des limites d’une trilogie de films de deux heures et demie.

Les clones se retournant contre leur volonté sont rendus tragiques par la guerre des clones

Plus encore que les Jedi, les clones de la Grande Armée de la République ont obtenu plus de développement que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Ils étaient sans visage dans les films, pas même de vraies personnes mais plutôt des rendus CGI. Il n’y avait aucun capitaine Rex du tout ou un commandant Cody avec quoi que ce soit ressemblant à une personnalité. Les guerres de clones ont changé tout cela, faisant d’eux des individus avec des esprits actifs et une singularité à leur sujet. Même les grognements réguliers comme Fives et Echo miraculeusement vivant ont eu le temps de briller.

Bien que c’était génial à l’époque, ce sera une pilule difficile à avaler assez tôt. Lorsque l’Ordre 66 sera finalement mis en mouvement, ces clones n’auront d’autre choix que de changer d’équipe de la pire façon. Les puces inhibitrices telles qu’introduites dans la série les transformeront essentiellement en machines à tuer contre leur volonté. Après avoir passé autant de temps de qualité dans des épisodes de “remplissage” avec ces personnages que les protagonistes, il sera tout aussi tragique de les voir tuer leurs généraux que de voir ces Jedi être tués en premier lieu.

Clone Wars montrera-t-il un nouvel ordre 66 Montage?

L’une des principales préoccupations des fans de The Clone Wars est de savoir si cette dernière saison inclura ou non un nouveau montage de l’Ordre 66. Le premier était assez saccadé, et maintenant avec l’attachement supplémentaire non seulement aux Jedi mais aussi à un grand nombre de clones, il pourrait être encore plus résonnant émotionnellement. Étant donné où la saison se situe dans la chronologie de Star Wars et que la finale se déroulera en même temps que les événements de Revenge of the Sith, il y aura probablement un autre montage de l’Ordre 66.

Le siège de Mandalore sera l’un des événements déterminants cette saison, alors que Dark Maul affrontera enfin Ahsoka Tano dans une histoire qui a déjà été gâchée, et que la bataille pour la souveraineté de la planète fera rage. Tout cela est déjà assez excitant, avec beaucoup d’action et de personnages emblématiques à apprécier, mais ce qui lui donnera un avantage supplémentaire sera l’inclusion de l’Ordre 66. Assurément, Ahsoka sera pris entre deux feux, et il n’est pas improbable que d’autres des Jedi notables rencontreront leurs fins. Il sera difficile de voir des personnages préférés des fans se faire tuer ou devenir si brutalement si mauvais.

Quand Star Wars: Til Clone Wars ont commencé, les fans savaient à quoi ils s’inscrivaient. Il n’y avait que peu de temps entre les événements d’Attack of the Clones et de Revenge of the Sith avant que les choses ne se compliquent, ce qu’ils sont finalement toutes ces années plus tard. Il s’est passé beaucoup de choses tout au long de la série, et toute la construction de l’histoire et la progression des personnages pour lesquelles la série a fait de la place feront de la fin une expérience de vision douce-amère. Bien qu’il soit de notoriété publique ce qui se passera, le monde retiendra collectivement son souffle quand ils entendront à nouveau les mots “Exécuter l’Ordre 66”.

