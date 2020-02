Clone Wars montre qu’Obi-Wan en savait plus sur Anakin et Padme qu’il ne l’a laissé croire

Épisode 2 de Star Wars: La guerre des clones la saison 7, “A Distant Echo”, comprend une scène qui suggère qu’Obi-Wan en savait plus sur la relation d’Anakin et Padme que nous ne le pensions. La septième et dernière saison de The Clone Wars est actuellement diffusée sur Disney +, donnant aux fans la conclusion qui leur a été refusée lors de l’annulation de l’émission.

Situé entre les événements de Star Wars: Épisode II – L’attaque des clones et Star Wars: Épisode III – La vengeance des Sith, The Clone Wars ne comble pas seulement l’écart entre ces deux films, il explique mieux comment leurs événements ont créé le trilogie Star Wars originale. Cela est plus évident dans la façon dont The Clone Wars jette les bases pour que le chancelier Palpatine de l’époque devienne l’empereur, mais il est également préférable de développer la relation d’Anakin et Padme dans l’histoire d’amour interdite qu’Anakin tombera du côté obscur en essayant de protéger. Et dans l’épisode le plus récent de la saison 7 de The Clone Wars, il est suggéré qu’Obi-Wan en savait peut-être plus sur cette histoire d’amour qu’il ne l’a jamais dit.

Dans l’épisode 2 de la saison 7 de The Clone Wars, “A Distant Echo”, Anakin et Padme partagent un rendez-vous secret via un holovid dans les quartiers du capitaine Rex (une scène taquinée dans des bandes-annonces qui montre Padme déjà visiblement enceinte). Alors qu’Anakin et Padme discutent, Rex est juste à l’extérieur et essaie désespérément d’empêcher Obi-Wan de faire irruption. “J’espère que tu as au moins dit à Padmé que j’avais dit bonjour.” Il est donc évident qu’Obi-Wan sait qu’Anakin parle régulièrement à Padme en privé, mais sait-il pourquoi?

Pendant Attack of the Clones, Anakin n’est pas exactement discret sur son engouement pour Padme, et une fois qu’ils se rapprochent, ils sont tous les deux terribles à cacher leurs vrais sentiments – en particulier devant Obi-Wan. Dans un échange particulièrement houleux, lorsque Padme tombe du vaisseau de la République, Obi-Wan dit à Anakin de ne pas “laisser [his] des sentiments personnels gênent “et qu’il sera expulsé de l’Ordre Jedi auquel Anakin crie” Je ne peux pas la quitter! “, donc il est difficile de croire qu’Obi-Wan n’a pas mis deux et deux ensemble.

Appeler explicitement Anakin pour discuter régulièrement avec Padme suggère qu’Obi-Wan est au moins suspect s’il n’est pas déjà convaincu qu’il y a plus de choses entre eux. Au moment de la vengeance des Sith, Obi-Wan en déduit correctement qu’Anakin est le père des enfants de Padme, mais il est joué par l’acteur Ewan McGregor comme s’il avait une révélation. Et cela peut être vrai, car même si Obi-Wan sait probablement qu’Anakin et Padme sont amoureux l’un de l’autre, il ne soupçonne peut-être pas qu’ils ont poussé leur relation aussi loin qu’ils l’ont déjà fait. Après tout, Obi-Wan lui-même n’est pas étranger à tomber amoureux, mais il a toujours préféré le devoir à l’amour à la fin.

L’amour romantique d’Obi-Wan pour la duchesse Satine de Mandalore n’est qu’une autre façon pour The Clone Wars d’aider à étoffer ses personnages, et dans ce cas, il donne à Obi-Wan un aperçu de ce que traverse Anakin. Grâce à ses expériences avec Satine, Obi-Wan est susceptible d’être sympathique à Anakin et Padme, et comprendrait qu’il est difficile d’ignorer les sentiments qu’ils ont développés. Obi-Wan est finalement resté avec les Jedi au lieu de rompre ses vœux avec Satine, mais il lui dit qu’il aurait quitté l’Ordre Jedi si elle l’avait demandé. Quoi qu’il en soit, The Clone Wars semble impliquer qu’Obi-Wan connaît la relation d’Anakin et Padme.

Cependant, Obi-Wan ne propose pas d’aider Anakin et Padme, atténuant potentiellement l’anxiété d’Anakin au sujet de garder la relation secrète, ni de parler avec Anakin de s’en tenir à son serment et d’y mettre fin. Donc, si Obi-Wan connaissait vraiment la vérité et n’a rien fait comme le suggère The Clone Wars, son inaction a peut-être presque condamné toute la galaxie. Le fait qu’il ait probablement passé 18 ans en exil sur Tatooine à surveiller le produit de l’amour d’Anakin et Padme est un exemple du genre de réflexion interne que les fans espèrent voir quand Ewan McGregor reprendra le rôle d’Obi-Wan Kenobi pour Disney +.

Star Wars: La guerre des clones La saison 7 se poursuit vendredi prochain avec “On the Wings of Keeradaks” sur Disney +.

