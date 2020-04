CloudFlare lance un service DNS gratuit pour Windows et macOS, est critiqué pour avoir bloqué des sites clés

CloudFlare a lancé une nouvelle version familiale de son service DNS appelée 1.1.1.1 pour les familles, qui peut être utilisée pour bloquer les logiciels malveillants et empêcher les enfants de voir du contenu pour adultes en ligne.

En configurant leurs appareils ou passerelles pour utiliser le résolveur DNS 1.1.1.2, les utilisateurs peuvent se protéger contre les sites Web malveillants. Les parents peuvent également utiliser le résolveur DNS 1.1.1.3 pour protéger leurs enfants contre les logiciels malveillants et les contenus pour adultes.

Alors que la version 1.1.1.1 pour les familles était publiée avec de bonnes intentions, la configuration initiale du filtre de CloudFlare pour le contenu pour adultes a fini par empêcher les utilisateurs de visiter certains sites LGBT et d’éducation sexuelle. Dans une déclaration au Registre, le PDG de CloudFlare, Matthew Prince, a expliqué que la société travaillait actuellement à corriger l’erreur, en disant:

“C’était une horrible erreur et nous travaillons pour y remédier le plus rapidement possible. Nous utilisons une variété de services de catégorisation externes pour catégoriser Internet. Notre intention était de faire quelque chose de similaire à” Google Safe Search “et il y avait certaines catégories qui ont été inclus dans les thèmes pour adultes par un fournisseur que nous avons manqué lors de notre examen. “

WARP beta pour macOS et Windows

Outre 1.1.1.1 pour les familles, CloudFlare a également annoncé le lancement d’une version bêta de WARP pour macOS et Windows.

L’année dernière, la société a dévoilé son nouveau service VPN appelé WARP qui est actuellement disponible dans l’application iOS et Android 1.1.1.1 pour aider à sécuriser et accélérer les connexions Internet.

CloudFlare a annoncé la version bêta de 1.1.1.1 avec WARP en avril de l’année dernière, mais il a fallu à la société jusqu’à la fin septembre avant de l’ouvrir à la disponibilité générale. Heureusement, l’attente de WARP pour macOS et Windows ne sera pas aussi longue.

Le client WARP pour macOS et Windows utilise le protocole Wireguard pour sécuriser les connexions Internet et empêcher les utilisateurs d’être espionnés par leurs FAI. De plus, tout comme WARP sur l’application mobile 1.1.1.1, le service de base sera également gratuit sur macOS et Windows.

CloudFlare a également révélé qu’il prévoyait de créer un client WARP pour Linux une fois les autres versions de bureau terminées.

