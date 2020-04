Coding bootcamp Coding Dojo coupe le personnel et lance un programme de bénévolat pour aider les petites entreprises – .

Le PDG de Coding Dojo, Richard Wang. (Codage Dojo Photo)

Coding Dojo, opérateur de bootcamp d’ingénierie basé à Bellevue, au Washington, licencie du personnel et met en ligne son contenu éducatif en réponse à l’épidémie de COVID-19.

L’entreprise a licencié sept employés et mis 14 autres personnes en congé temporaire. Il reste 74 employés et sous-traitants sur la liste de paie.

“Nous avons pris cette décision difficile par mesure de précaution quant à l’impact potentiel que la distanciation sociale aura sur l’inscription au cours des prochains mois”, a déclaré le PDG de Coding Dojo, Richard Wang, dans un communiqué.

De nombreuses entreprises technologiques sont contraintes de réduire leurs dépenses et leur personnel en raison de la crise économique. Les startups de Seattle Rover, Usermind, Zenoti et Amplero ont toutes annoncé des suppressions d’emplois cette semaine.

Le mois dernier, Coding Dojo a converti les 10 sites physiques en opérations et en instruction en ligne. L’entreprise utilise des applications telles que Zoom et Walkabout pour organiser des cours et gérer les cours. Coding Dojo a précédemment enseigné des programmes en ligne à temps partiel et à temps plein.

Il lance également plusieurs nouveaux cours en ligne, y compris un cours de programmation Python de 10 heures par semaine et une offre au rythme de chacun.

De plus, Coding Dojo lancera bientôt un programme dirigé par des bénévoles appelé Code for America pour aider les entreprises qui ont besoin de services de développement Web pendant la crise COVID-19. L’entreprise fera correspondre les demandes avec les bénévoles en fonction de l’emplacement, des compétences technologiques et d’autres facteurs. Les entreprises intéressées peuvent postuler à codeforamerica@codingdojo.com.

«Nous sommes tous dans le même bateau, même si nous sommes isolés les uns des autres», a déclaré Wang, qui a contribué au lancement de Coding Dojo en 2014. «Nous espérons que Code for America aidera les petites entreprises à survivre au COVID-19 et croyons que des programmes comme celui-ci nous aider à devenir plus forts en tant que communautés et en tant que pays. »

Plus tôt cette année, Coding Dojo a lancé un programme pilote pour former des réfugiés à des carrières technologiques.

Galvanize, une autre société de codage de bootcamp, a déclaré qu’elle déplacerait les classes physiques en ligne en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus. Les écoles du monde entier sont contraintes de passer à l’apprentissage en ligne.