Colin Hanks offre une mise à jour sur les parents et confirme qu’ils sont de bonne humeur

L’acteur Colin Hanks dit qu’il est confiant que son père Tom Hanks et Rita Wilson se rétabliront complètement après avoir été testés positifs pour le coronavirus en Australie. Tom Hanks, qui joue dans le prochain film de la Seconde Guerre mondiale Greyhound, a annoncé que sa femme et lui avaient reçu le diagnostic le 11 mars après avoir ressenti des courbatures, des fatigues et des frissons. Colin Hanks, qui est le fils de Tom de son premier mariage avec Samantha Lewes, a donné suite à l’annonce de Tom en disant qu’ils «se portaient bien» compte tenu des circonstances.

La propagation de la pandémie de COVID-19 a déjà eu un impact à grande échelle sur l’industrie du divertissement. En plus de la baisse des retours au box-office et du report des premières de films, plusieurs organisateurs d’événements et politiciens ont limité les contacts dans les espaces publics. Au cours de la semaine dernière, les organisateurs ont annulé plusieurs événements majeurs de l’industrie, de la convention de musique et de film basée à Austin SXSW 2020 à l’exposition de jeux E3. À New York, tous les principaux talk-shows de jour et de fin de soirée ont choisi de filmer sans public en studio. En tant qu’invité régulier, Tom Hanks aurait probablement remarqué les effets indirects de la pandémie de COVID-19 lors de la promotion de Greyhound, dont la sortie est actuellement prévue.

Connexe: Comment nettoyer votre téléphone pour empêcher la propagation du coronavirus (dans le bon sens)

Le diagnostic de coronavirus pour Hanks et Wilson marque la première fois qu’une célébrité a annoncé un test positif pour l’infection. Pourtant, dit-il est optimiste quant à leurs chances avec la maladie potentiellement mortelle. The Jumanji: L’acteur Next Level dit que le couple apprécie la réponse qu’il a reçue. Sur Twitter, il a écrit: «Mes parents reçoivent d’excellents soins en Australie et se portent bien (et de bonne humeur) compte tenu des circonstances. … Nous avons été en contact permanent et [I] suis confiant qu’ils se rétabliront complètement. » Lisez la déclaration complète de Colin Hanks ci-dessous.

Pendant ce temps, son père dit qu’ils adoptent une «approche au jour le jour». Hanks et Wilson sont «testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigent» en Australie. Ils n’ont pas annoncé si le virus provenait des États-Unis, de l’Australie ou d’un autre endroit. L’autre fils de Tom Hanks, Chet Hanks, a publié une vidéo sur Instagram la nuit où son père et Wilson ont annoncé qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus, confirmant le diagnostic et “qu’ils ne s’en inquiètent pas”. Tom Hanks est en Australie en train de filmer son nouveau film, le biopic Elvis Presley du réalisateur Baz Luhrmann.

En tant que première célébrité A-list à annoncer des tests positifs pour le coronavirus, Tom Hanks est inévitablement devenu le visage de COVID-19 dans l’industrie du divertissement. La peur de la maladie et l’incertitude quant à son potentiel de propagation ont dominé l’attention du public sur le virus. Maintenant que les gens peuvent associer un visage célèbre à COVID-19, la bataille de Hanks avec le virus peut affecter l’opinion publique. Si quelqu’un que nous connaissons peut se remettre complètement du coronavirus, nous espérons que la panique généralisée diminuera.

Suivant: Les créateurs YouTube peuvent à nouveau gagner des vidéos sur le coronavirus, voici pourquoi

Source: Colin Hanks, Chet Hanks

À quoi ressemble No Time To Die s’il a été fait à l’époque de Roger Moore

A propos de l’auteur

Kristy M. Wright est une écrivaine et cinéphile basée à New York. Elle traite les films à succès et les films d’art et d’essai avec le même respect et aime visiter de minuscules cinémas indépendants pour les voir. Sa carrière médiatique s’étend partout sur le spectre entre le journalisme et les relations publiques. Au cours de la dernière décennie, elle a écrit, interviewé ou édité pour des médias sur cinq continents différents.

Avant de se lancer dans sa carrière d’écrivain, Kristy était une patineuse artistique professionnelle dans les spectacles de glace itinérants. De nos jours, elle reste active en regardant les acteurs s’entraîner pour des rôles de super-héros sur leurs réseaux sociaux.

En savoir plus sur Kristy M. Wright